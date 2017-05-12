Алексей Гай: По сравнению с человеческой жизнью все кубки меркнут

19 марта. 61-я минута матча «Кубань» – «Мордовия» (2:0). Алексей Гай оказывает помощь Александру Алхазову. Фото Александра Крачунова

У экс-хавбека «Шахтера» и сборной Украины Алексея Гая было много побед, приключений, трофеев, включая Кубок УЕФА. С прошлого лета он игрок «Кубани» и охотно постигает футбольную Россию.

Время от времени Гай удивляет сильными и незаурядными поступками. Скажем, когда на игроков одесского «Черноморца» в одном из матчей надели футболки с надписями в поддержку украинской армии, воюющей против Донбасса, он единственный отказался. Будучи капитаном команды! Теперь же полузащитник прославился в ином амплуа. Во время встречи «Кубани» с «Мордовией» нападающий противника Александр Алхазов потерял сознание, мог погибнуть. Гай квалифицированно вмешался в ситуацию, спас человеку жизнь.

Алексей ГАЙ ПОЛУЗАЩИТНИК РОДИЛСЯ: 6 ноября 1982 года в Запорожье. КАРЬЕРА: воспитанник запорожского «Металлурга». Выступал за донецкий «Шахтер» (2000–2004, 2006–2013), «Ильичевец» (2004–2006), одесский «Черноморец» (2013–2014), азербайджанскую «Габалу» (2015–2016). В «Кубани» с августа 2016 года (26 матчей в ФНЛ, 4 мяча). ДОСТИЖЕНИЯ: 6-кратный чемпион Украины (2001/02, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13), 7-кратный обладатель Кубка Украины (2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13), обладатель Кубка УЕФА (2008/09). ЗА СБОРНУЮ УКРАИНЫ провел 29 матчей, забил 1 мяч.

ПАЛЕЦ В РОТ НЕ КЛАДИ!

– Похоже, вы смежную специальность осваиваете – «спасателя Малибу» или «скорой помощи». Расскажите, как все произошло.

– Был игровой эпизод, и этот парень, Алхазов, столкнулся с нашим игроком, ударился головой. Упал без сознания. Я от места событий находился достаточно далеко, но по тому, как все стали жестикулировать, звать врача, понял: дело серьезно. Как-то так среагировал, оказался среди тех, кто оказывал помощь. Главное было не дать языку завалиться. К счастью, удалось все сделать правильно.

– Знаю, есть важный момент: надо не просто не дать языку перекрыть дыхание, но еще и свои пальцы сохранить. Пострадавший может щелкнуть зубами так, что мало не покажется.

– Лучше всего, конечно, вставить что-то между зубов, не дать свести челюсти. Но, как вы понимаете, в данном случае ничего под рукой не оказалось. И времени на раздумья особого не было. Пришлось рисковать пальцами. Но ничего, все завершилось успешно. Видите же, пальцы целы.

– А откуда знаете, как действовать в такой ситуации? Уверен, многие растерялись бы.

– Я и сам себе этот вопрос задавал. Почему такая реакция получилась? Но дело в том, что похожий случай у меня уже был. Не стану сейчас называть, в какой команде, там деликатный момент… В общем, у одного человека была эпилепсия. Произошел припадок, а я до того никогда ничего подобного не видел. Вдруг все вокруг закричали: «Язык! Язык!» И моментально стало понятно, что делать. Словом, тогда мы с парнями тоже помогли человеку, чтобы тот жил и дальше.

ОСОБАЯ НАГРАДА

– С футболистами проводятся занятия по оказанию первой медицинской помощи? Например, доктор команды что-то подобное рассказывает?

– В моей практике таких лекций точно не было. Но после того случая, с эпилепсией я кое-что почитал. Стало самому интересно, как действовать. Возможно, и это теперь помогло. Но, в принципе, сейчас действовал больше инстинктивно.

– Руководство ФНЛ наградило вас за умелые и решительные действия.

– Да, вручили памятную стелу. Не скрою, приятно. Но я бы просил не приписывать все только мне. Это были коллективные действия, командные. Ребята тоже участвовали, оказывали помощь.

– Среди ваших трофеев, где есть и медаль обладателя Кубка УЕФА, эта награда явно не затеряется. Победителей еврокубков вон сколько, а спасших человеку жизнь на футбольном поле, поди, единицы.

– Сейчас особенно остро прочувствовал, что получать такие награды ой как приятно! И немножко иначе смотришь на все. Да, чемпионские медали, кубки – это важно. Но по сравнению с человеческой жизнью все меркнет.

– Со своим спасенным потом общались?

– Нет, но читал в Интернете, что у него все в порядке. И слава Богу!

ЛУЧЕСКУ И АНАКОНДА

– Раньше бытовало мнение, что средний уровень футбола в России выше, чем на Украине, но лидеры украинского чемпионата сильнее.

– Думаю, примерно такая картина и сейчас сохраняется. «Шахтер» и киевское «Динамо» доминируют. Зато в России борьба за чемпионство, за места в еврокубковой зоне еще больше обострилась. Команд, ставящих высокие задачи, здесь, конечно, больше.

– У вашего бывшего тренера Мирчи Луческу не все получается в «Зените». Чего не хватает румынскому специалисту?

– Тяжело забраться на чужую кухню и понять, что к чему. Но по той информации, которой могу обладать я, кажется, у Луческу не получилось донести до игроков то, что он хочет видеть на поле. Но если Мистеру дадут возможность еще поработать, уверен, у него все выйдет.

– Зато другой ваш бывший одноклубник по «Шахтеру» Луис Адриано, очевидно, в этом сезоне будет со спартаковским золотом.

– За Луисом Адриано, Анакондой, понятно, наблюдаю. Ощущение, словно он всегда был в «Спартаке». В игре ЦСКА – «Спартак» выглядел отлично, создавал напряженность, гол забил. Могу за него только порадоваться.

– За вторую строчку, считаете, «Зенит» зацепится?

– Вероятнее всего. По игре питерцы чуть-чуть превосходят ЦСКА.

– Когда смотрю таблицу дивизиона, где вы сейчас выступаете, понимаю: возможности там уникальные. География – от Балтики до Тихого океана!

– С этим не поспоришь. Между прочим, за тем я и приехал: посмотреть Россию в разных ее проявлениях, она ведь многогранна и очень интересна. Любопытно было и разобраться, как люди преодолевают такие расстояния, как выходят на игру после длиннющего перелета в совершенно другом часовом поясе. В общем, все это я на себе прочувствовал. Такие точки, как Хабаровск, Владивосток, на моей персональной футбольной карте теперь отмечены. Есть что посмотреть! Кругозор прилично расширил. А недавно с семьей ездили на озеро Абрау-Дюрсо, рядом с Краснодаром. Впечатлен, красотища невероятная!

– Вы человек читающий. Чем сегодня просвещаетесь?

– Книга у меня всегда с собой. Читаю самую разную литературу, по ситуации. Сейчас меня очень интересует православная тематика. Второй раз перечитываю «Мастера и Маргариту». Хочу подробнее разобраться в психологически моментах.