Кевин Гамейро: Звали и в «Барсу», и в «Атлетико»

Французский форвард «Атлетико» Кевин Гамейро рассказал L’Equipe, почему перешел именно в этот клуб, чего от него требовал Златан Ибрагимович и как общаться с Унаи Эмери.

Кевин ГАМЕЙРО НАПАДАЮЩИЙ РОДИЛСЯ: 9 мая 1987 года в Санлисе (Франция). КАРЬЕРА: выступал за «Страсбур» (2005 – 2008), «Лорьян» (2008 – 2011), «ПСЖ» (2011 – 2013), «Севилью» (2013 – 2016). В «Атлетико» с 2016 года (29 матчей, 12 мячей). ДОСТИЖЕНИЯ: победитель Лиги Европы (2013/14, 2014/15, 2015/16), чемпион Франции (2013). ЗА СБОРНУЮ ФРАНЦИИ провел 13 матчей, забил 3 мяча.

«ПРИ ЭМЕРИ Я СТАЛ РАБОТЯГОЙ»

– Что изменилось в вашей игре с тех пор, как в 2013 году оказались в Испании?

– Я стал правильнее перемещаться, научился делать паузы. Когда молод, носишься туда-сюда, хочешь везде успеть. Теперь знаю, в какой момент надо предложить себя и ждать передачу.

– Вы научились лучше цепляться за мяч.

– Да, прибавил в этом в «Севилье» – поставили на острие атаки, обязан был цепляться за мяч. В Испании вообще больше тренируюсь – приезжаю пораньше, чтобы поработать в тренажерном зале. Прибавил физически и теперь в единоборствах крепче стою на ногах.

– Что дал вам Унаи Эмери, ваш первый испанский тренер?

– Попросил больше работать индивидуально. Раньше меня нельзя было назвать работягой.

– В Испании вы стали чаще делать голевые передачи.

– Никогда не тянул одеяло на себя. Во Франции чаще играл на острие, моя задача была забить. В Испании отхожу очень глубоко, больше участвую в организации атаки.

– И еще маловато бьете по воротам.

– За это меня часто критикуют, но такой уж я футболист – если кто-то находится в лучшем положении, отдам ему пас.

– У вас сильный удар?

– Не сильный, но хороший. Дальние удары – не мое. Я не Жиньяк, вот тот лупил из любых положений. Иной раз возникает желание приложиться изо всех сил, но научился держать себя в руках.

«СИМЕОНЕ ЗАЖИГАЕТ ИГРОКОВ»

– В «Атлетико» вы обязаны помогать защите, верно?

– Да, и сил на атаку становится меньше. Ищем золотую середину – в «Атлетико» надо бегать, пахать, это главное. Тогда будут и голы, и удовольствие от игры.

– Можете получать его, обороняясь?

– Нет, мое дело – атака!

– А Антуан Гризманн как-то признался – удачно отработает в защите и получает кайф чуть ли не больше, чем от гола.

– Нет, это не про меня! Хотя однажды тренер сказал мне: «Послушай, парень, твоя задача – как минимум три раза отобрать мяч у опорника». И я этому научился.

– Удивились, когда услышали такое от Диего Симеоне?

– Немного, я ведь нападающий. Но делать нечего, этот тренер умеет настоять на своем и зажечь игроков.

– Что он вам дал?

– Научил отрабатывать в защите, зарядил энергией, любовью к футболу. Он хочет только выигрывать, победы для него как наркотик.

– Каков он перед матчами?

– Вполне спокоен. Произносит небольшую речь перед командой, минуты на две-три. Зато во время матча переживает и мечется.

– Вы играете вместе с Гризманном всего восемь месяцев, а кажется – восемь лет.

– Как-то само собой получается, не могу это объяснить.

«ЗЛАТАН ПОСТОЯННО ТРЕБОВАЛ МЯЧ»

– В «ПСЖ» вы играли с Ибрагимовичем. Трудный партнер?

– Непростой. Постоянно требует мяч – отдай и все! Но я и рядом с ним забивал. У него сильный характер.

– В этом сезоне у вас была безголевая полоса в восемь матчей. Приходилось трудно?

– Не гружу себя – в каждом сезоне случаются такие серии. Стоит забить, и снова пошли голы. В такой ситуации надо больше делать упражнения на забивание голов. Говорил на эту тему с тренером, когда шла та серия, в конце тренировки оставался на 10–15 минут просто побить по воротам.

– Терпение, хладнокровие – этому можно научиться?

– Можно научиться контролировать себя. Если выходишь один на один с вратарем и думаешь: «Сейчас как положу!», забьешь один раз из десяти. Надо держать себя в руках.

– Симеоне навязывает свою волю игрокам или дает каждому выразить индивидуальность?

– Это как с Эмери – некоторые вещи с ними надо обговаривать, не скрывая. С Эмери были кое-какие проблемы, но мы обсуждали их, и если даже он не мог меня переубедить, видел, что по крайней мере я неравнодушен.

– А ваши партнеры имеют свободу слова? Игрок должен уметь разговаривать с тренером?

– Конечно, общение только на пользу. Хотя, признаюсь, до «Севильи» и Эмери я был не очень-то разговорчив.

«ЕСЛИ МЕНЯЛИ, НЕ СКРЫВАЛ НЕДОВОЛЬСТВО»

– В «Севилье» вы чаще выходили на замену, чем в стартовом составе. Трудно это?

– Не мог с этим смириться. Там вообще чаще, чем где-либо, приходилось проявлять характер. В «ПСЖ» такая роль тоже была не по мне, но я как-то смирился. Окончательно – после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии». Ибрагимович тогда не мог играть из-за дисквалификации, но меня все равно оставили в запасе.

– Однако вы вышли на замену и здорово сыграли в голевой атаке!

– Нет, на моей игре это не отразилось, но внутренне я согласился с решением тренера Карло Анчелотти. Понял – хоть в лепешку расшибусь, все равно буду в запасе. Вот в «Севилье» – можете спросить у Эмери – если оставался в запасе, никогда не скрывал недовольства!

– Окажись сейчас в «ПСЖ» на скамейке, тоже проявили бы характер?

– Да, сразу показал бы зубы, пошел объясняться с тренером. Но тогда, напомню, моим конкурентом был Ибрагимович. Этим летом у меня был выбор – перейти в «Барселону» или в «Атлетико». Но что мне делать в «Барсе»? Там Неймар, Месси, Суарес. Эти ребята хотят выходить во всех матчах и недовольны даже в том случае, если их меняют за десять минут до конца. Такая же ситуация со Златаном. Парень был жаден до игрового времени, но ведь на поле у него все получалось.

– Может, вам всегда надо быть таким злым?

– Конечно! Будь я тренером, мне бы нравились голодные до футбола игроки!