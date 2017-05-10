Олимпийский чемпион точил головки для мин. Люди, которым мы обязаны всем

«Зенит» перед Днем Победы устроил трогательную акцию: с футболистами на поле выходили ветераны. «Советский спорт» собрал истории тех, кто сражался на Великой Отечественной войне.

Мы не смогли пообщаться со всеми ветеранами на стадионе и подробно расспросить об их боевом пути, но попытались найти их истории в открытых источниках – на сайте «Подвиг народа», портале правительства Санкт-Петербурга. Безусловно, это совершенно неполный рассказ о подвигах – о ком-то написаны короткие строки, а можно рассказать гораздо больше. Но это – те люди, которые боролись за День Победы.

Борис Александрович Петров, 94 года

Борис Александрович Петров. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

– Я шел с капитаном Мигелем Данни! Сказал ему, что нужно выигрывать, он обещал стараться. Стадион, конечно, отличный! То, как фанаты встретили нас, очень приятно и интересно.

Я доброволец армии народного ополчения. Первый бой – 12 августа 1941 по Гатчиной, потом под Пушкиным, под Колпино. Под Отрадной получил ранение, попал в госпиталь. А потом снова на фронт! За четыре года войны был ранен четырежды. Участвовал в прорыве блокады, а потом прошел половину Украины, половину Европы. Обо мне можно так сказать: семиклассник-мальчишка закончил войну старшим лейтенантом, командовал ротой.

Василий Петрович Васецкий, 91

Василий Петрович Васецкий. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

– Мы с Жулиано много разговаривали. Я объяснял, что команде нужно в ознаменование 72-й годовщины Великой Победы выиграть, порадовать ветеранов-защитников Ленинграда. Столько моментов было, а они их не использовали! Но я «Терек» знаю – это очень резкая команда.

Я с 1943-го участвовал в прорыве блокады. С того момента, когда маршал Леонид Александрович Говоров приехал командовать, был постоянно с ним. Считаю его легендарным полководцем, маршалом, рожденным ленинградской битвой. После Ленинграда освобождали Карельский перешеек, потом пошли на Прибалтику – Нарва, Рига. Там я и встретил победу. Моих фронтовиков-однополчан осталось всего пятеро.

Альберт Борисович Глушкин, 91

Альберт Борисович Глушкин. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

– Меня на поле нового стадиона выводил Игорь Смольников. На старую арену Кирова я ходил, и разница в стадионах ощущается – тут сооружение солидное! Деньги потрачены не зря. Конечно, приятно было выйти с игроками, жаль игра не сложилась.

Боевой путь: Сначала в блокадном Ленинграде Альберт Борисович в составе противопожарного полка тушил огонь, переносил раненых. В 1942-м от голода умерли его родители. В 17 лет он прошел подготовку на радиста особого назначения в военно-морской радиошколе – и сразу получил задание в тылу врага. Их группе нужно было наблюдать за дислокацией и передвижением немецких войск, расположением их складов. Победу Альберт Борисович встретил в Берлине.

Павел Петрович Харин, 89

Павел Петрович Харин. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

– Я выходил с игроком «Терека», сказал ему: «Кто сильнее, тот пусть выигрывает». «Терек» оказался сильнее!

Боевой путь: В 14 лет, когда началась война, Павел Петрович пошел работать на вагоностроительный завод точить головки для мин. А потом подал заявление в Управление Военно-Морского флота и попал во флотский экипаж. Учился в Кронштадте, откуда его направили в Койвисто на «Морской охотник-103». С «Морского охотника» перевели на торпедные катера, с ними Павел Харин дошел до Германии. После войны в 1950-е заметили его спортивный талант как гребца на каноэ. Он выступил на Олимпийских играх-1952, а золотую и серебряную медали выиграл через четыре года в Мельбурне.

Валентин Иванович Богданов, 88

Валентин Иванович Богданов. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

– Бранислав Иванович, с которым я шел, говорил, что команда постарается выиграть! Я очень просил этого сделать для меня, для тех, кто защитил Ленинград. Я ведь 6 мая 1942 года шел на стадион Ленина, шел посмотреть блокадный матч. А его перенесли на стадион «Динамо»! Но туда пойти у меня уже сил не было.

Новый стадион – грандиозный, сделан на славу. Могут еще наши люди строить! Такое колоссальное сооружение построили! Здесь надо играть и играть. А болельщики какие молодцы, спели «День Победы» здорово – мы подпевали!

Я в 15 лет получил медаль «За оборону Ленинграда» – в августе 1943-го. Обучился на радиста и был зачислен в армию. Освобождал Ленинградскую область, Эстонию, Латвию. А после войны продолжил учиться – в пятый класс поступил в 1953 году.

О Дне Победы: День Победы Валентин Иванович Богданов встретил в эстонском Пярну. В ночь с 8 на 9 мая ему довелось дежурить на радиостанции и принять в пять утра сообщение об окончании войны.

Владимир Михайлович Кузнецов, 93

Владимир Михайлович Кузнецов. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

– Я выходил с Артемом Дзюбой – он говорил, что победим! Я отвечал, что надеюсь на него. Так хотелось, чтобы «Зенит» выиграл!

Аркадий Алексеевич Кузьмин, 88. Попал на войну в 14 лет, в 16 – встретил победу в Берлине.

Владимир Иванович Фадеев, 92. Во время войны его отправили работать на завод, но хитростью он все-таки попал на фронт. Первый его бой состоялся в январе 1945 года. Участвовал во многих операциях, в том числе в боях за Берлин, взятии Бреслау и Дрездена, освобождении Праги.

Владимир Иванович Фадеев. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

Виктор Григорьевич Осокин, 90. Попал на фронт в 1943-м после школы снайперской подготовки. Прошел от Белоруссии до Берлина.

Иван Степанович Буравлев, 93. Войну окончил в звании капитана.

Иван Степанович Буравлев (слева). Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

Виктор Васильевич Марков, 91. Войну начал в 1943-м в Крыму. Участвовал в боях в Восточной Пруссии, за Польшу и Кенигсберг.

Исаак Михайлович Морштейн, 89. Жил в блокадном Ленинграде, потерял маму. В 1943-м его призвали в армию, а в 1944-м он принял участие в первых боевых действиях в Ленинградской области – Красное село, Кингисепп. Освобождал Эстонию, Латвию.

Исаак Михайлович Морштейн. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

Виктор Гаврилович Вавилин, 93. Войну начал в третьей Фрунзенской танковой дивизии, а закончил в Порт-Артуре.

Валентин Никитич Гудков, 90. В армию призвали в 1944-м.

Борис Сергеевич Орехов, 92. Связист, участвовал в боях в Ораниенбауме.

Борис Васильевич Зубков, 91. Жил в блокадном Ленинграде, в 1942-м отправился на фронт. Служил на границе с Финляндией, освобождал Эстонию.

Борис Васильевич Зубков. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

Надежда Арсеньевна Кудрякова, 88. Все 872 дня блокады провела в Ленинграде.

Надежда Арсеньевна Кудрякова. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

Владимир Павлович Шубин, 89. Равиль Газизович Хабибулин, 88. Геннадий Николаевич Скрипачев, 88. Николай Николаевич Смирнов.

Равиль Газизович Хабибулин. Фото: скриншот трансляции «Наш футбол»

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