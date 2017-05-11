Этот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мира

Сергей Андронов – лучший снайпер сборной на чемпионате мира. А еще он мечтает играть в НХЛ и знает секрет успешной работы со Знарком.

Хочет играть в НХЛ из-за маленьких площадок

С 2012 по 2014 год Андронов играл в АХЛ за фарм-клубы «Сент-Луиса». Он проводил неплохие сезоны, но попасть в основную команду и стать одноклубником Владимира Тарасенко ему так и не удалось. В итоге Сергей вернулся в ЦСКА и теперь надеется, что еще получит свой шанс закрепиться в НХЛ.

– Пожалуй, я хотел бы сделать еще один выстрел, назовем это так. Наверное, все-таки маленькая площадка и североамериканский стиль игры мне больше подходят.

Дрался с Зубаревым

Чтобы стать своим в НХЛ, надо уметь играть в силовой хоккей, а при надобности сбросить краги и вступить в бой с соперником. Андронов это умеет. В этом сезоне он провел неплохой поединок с защитником СКА Андреем Зубаревым. Сергею было, у кого учится, в ЦСКА он играл в одном звене с известным бойцом Евгением Артюхиным.

Выводил ЦСКА в финал Кубка Гагарина

В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина-2016 против СКА Андронов забросил уже на второй минуте овертайма. ЦСКА выиграл серию со счетом 4:0 и вышел в первый финал КХЛ в своей истории.

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Признавался лучшим игроком сборной России на молодежном чемпионате мира

Молодежный чемпионат мира 2009 года получился для российской сборной довольно драматичным. В полуфинале команда Сергея Немчинова встречалась с хозяевами турнира канадцами. После второго периода счет был 5:5. Таким он остался и до конца овертайма. В серии буллитов сильнее оказались канадцы. Россияне в матче за третье место без проблем обыграли Словакию (5:1), а Андронов был признан лучшим игроком турнира в составе сборной России. На том чемпионате он набрал 8 (3+5) очков.

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Знает, как сработаться со Знарком

Олег Валерьевич часто вызывал Андронова на матчи Евротура, но на чемпионат мира Сергей так и не попадал. В этом году он дебютировал на мировом первенстве. Возможно, потому что узнал секрет, как сработаться со Знарком.

– Думаю, просто нужно быть честным и открытым. По отношению к твоей профессии, к хоккею, к партнерам. Честность – это то качество, которое отличает тех игроков, с которыми Знарок работает удачно.

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