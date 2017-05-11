Этот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мира
Сергей Андронов – лучший снайпер сборной на чемпионате
мира. А еще он мечтает играть в НХЛ и знает секрет успешной работы со Знарком.
Хочет играть в НХЛ из-за маленьких площадок
С 2012 по 2014 год Андронов играл в АХЛ за фарм-клубы
«Сент-Луиса». Он проводил неплохие сезоны, но попасть в основную команду и
стать одноклубником Владимира Тарасенко ему так и не удалось. В итоге Сергей вернулся
в ЦСКА и теперь надеется, что еще получит свой шанс закрепиться в НХЛ.
– Пожалуй, я хотел бы сделать еще один выстрел, назовем это
так. Наверное, все-таки маленькая площадка и североамериканский стиль игры мне
больше подходят.
Дрался с Зубаревым
Чтобы стать своим в НХЛ, надо уметь играть в силовой хоккей, а при надобности сбросить краги и вступить в бой с соперником. Андронов это умеет. В этом сезоне он провел неплохой поединок с защитником СКА Андреем Зубаревым. Сергею было, у кого учится, в ЦСКА он играл в одном звене с известным бойцом Евгением Артюхиным.
Выводил ЦСКА в финал Кубка Гагарина
В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина-2016 против СКА Андронов забросил уже на второй минуте овертайма. ЦСКА выиграл серию со счетом 4:0 и вышел в первый финал КХЛ в своей истории.
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Признавался лучшим игроком сборной России на молодежном чемпионате мира
Молодежный чемпионат мира 2009 года получился для российской сборной довольно драматичным. В полуфинале команда Сергея Немчинова встречалась с хозяевами турнира канадцами. После второго периода счет был 5:5. Таким он остался и до конца овертайма. В серии буллитов сильнее оказались канадцы. Россияне в матче за третье место без проблем обыграли Словакию (5:1), а Андронов был признан лучшим игроком турнира в составе сборной России. На том чемпионате он набрал 8 (3+5) очков.
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Знает, как сработаться со Знарком
Олег Валерьевич часто вызывал Андронова на матчи Евротура,
но на чемпионат мира Сергей так и не попадал. В этом году он дебютировал на
мировом первенстве. Возможно, потому что узнал секрет, как сработаться со
Знарком.
– Думаю, просто нужно быть честным и открытым. По отношению к твоей профессии, к хоккею, к партнерам. Честность – это то качество, которое отличает тех игроков, с которыми Знарок работает удачно.
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