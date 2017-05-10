Вячеслав Быков: Я бы взял Капризова, а не Овечкина

Обозреватель «Советского спорта» поговорил с семикратным чемпионом мира, известным хоккейным тренером Вячеславом Быковым.

Разговор с Быковым начался… с футбола. Вячеслав Аркадьевич был замечен в Лондоне – на матче английской премьер-лиги. Сидел на трибуне стадиона «Эмирейтс» и снимал на мобильный телефон все вокруг. На этот мобильник я ему и позвонил из Германии.

«СЕРЕДНЯКИ ТОЖЕ УЧАТСЯ»

- Мы с сыном очень любим футбол. А когда есть возможность побывать на классном зрелище, ее упускать нельзя, - объяснил Быков. – Теперь мы посетили матч «Арсенала» с «МЮ» (2:0). Победили хозяева, но Уэйн Руни у «Манчестера» три раза опасно бил. Я думал, он положит мяч в сетку. Мы так этого ждали!

Атмосфера потрясающая. Полный стадион – 60 тысяч народу. Красивое шоу, отличная организация. Надеюсь, и в России во время чемпионата мира-2018 будет то же самое. Радостно, что люди идут на футбол как на праздник.

- Не пересекались со своим хоккейным другом Ральфом Крюгером, который теперь руководит футбольным «Саутгемптоном»?

- К сожалению, не довелось. Но думаю, встретимся на первенстве мира. Ближе к плей-офф я подъеду в Кельн.

- Много неожиданных результатов в хоккее?

- Еще бы! Кто мог представить, что словенцы и итальянцы будут отбирать очки у фаворитов, что немцы победят сборную США, а французы так уработают финнов? Каждый чемпионат мира несет сюрпризы. И если какая-то сборная недонастроится, даже опытный состав, то можно потерять очки на ровном месте.

Вот видите, как Финляндия спотыкнулась. А как Россия в третьем периоде пропустила три шайбы от Германии? Тоже ведь была допущена расслабленность. Этого тоже нельзя делать. С другой стороны, это хорошая встряска перед плей-офф. Дальше надо набирать обороты, и любая неосмотрительность может стоить дорого.

- Сейчас обсуждается сокращение участников чемпионата мира с 16 до 14 или даже 12 сборных. Как вы к этому относитесь?

- Я не сторонник сокращения. Считаю, мы в любом случае должны отстаивать свои хоккейные интересы. И чем вам помешали другие сборные? Ведь они учатся!

Не так давно мы говорили: да что там норвежцы, датчане, швейцарцы или французы. О немцах считали то же самое. Но они все обучаемы. Они прогрессируют в хоккее. Быстро схватывают на лету.

Да, иногда случаются проходные матчи, крупный счет. Но этим мы делаем так, что хоккей развивается в других странах. И нам нельзя успокаиваться. Нужно учиться даже у побежденных. Даже у тех, кого мы побеждаем, можно почерпнуть что-то новое.

«РАБОТАТЬ НА ОЛИМПИАДУ ДОЛЖНЫ ВСЕ»

- Ваш бывший подопечный по СКА Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом». Получится ли у него в НХЛ? И стоило ли терять Олимпиаду в Корее?

- Я приветствую, когда у человека есть выбор. Это очень важно. Человек сам должен решать свою судьбу. Это делаете вы, а не кто-то за вас. Мы живем в свободном обществе.

Я рад за Вадима, что он попробует осуществить свою мечту. Если человек стремится к цели, и у него хорошие амбиции, то все должно получиться. Для центрфорварда во-многом важно, с какими крайними нападающими его поставят, с кем дадут раскрыться.

Шипачев – талантливый хоккеист, очень хороший плеймейкер. Яркий представитель русско-советской школы. Мне кажется, у Вадима все будет хорошо. А то, что он пропустит Олимпиаду…

Будем верить, что-то еще повернется вспять, и в НХЛ пересмотрят свое отношение к Олимпиаде. Но если не получится – что поделаешь? Это был его выбор, который нужно уважать.

- 36-летний капитан Сергей Мозякин попал под грубый прием со стороны немца и не смог доиграть матч. Стоило ли беспокоить ветерана ради чемпионата мира? Какое впечатление на вас производит Мозякин в этом сезоне?

- Сергей – прекрасный хоккеист и человек. А еще – большой профессионал во всех отношениях.

Я не удивлен, что он сейчас является капитаном. И нельзя говорить, что Мозякин просто взял и приехал в сборную. Он по праву завоевал место в команде, вышел на эту позицию. Каждый сезон, из года в год, доказывает свой класс мастера высокого уровня.

С его талантом и легким катанием Мозякин сможет уверенно выступить и на Олимпиаде.

- Но ведь из команды Олега Знарка, которую он сыгрывал несколько лет, возил на Евротуры и чемпионаты мира, уехал в НХЛ не только Шипачев, но и другие. Знарок теряет команду под Олимпиаду, она тает как мороженое на солнце.

- Ситуация непростая. Но нет худа без добра. Я все-таки надеюсь, что у России есть определенный резерв, чтобы собрать хорошую сборную. Не зря Олег прокручивал в команде за эти годы большое количество молодежи. На мой взгляд, у него есть спектр видения потенциальных игроков.

Да, существует тенденция, при которой некоторые лидеры уезжают за океан. Но сейчас акцент еще больше надо направить на то, чтобы на будущих этапах Евротура выступали кандидаты под Пхенчхан. Обратить внимание клубов КХЛ, чтобы к таким хоккеистам было больше внимания в олимпийский сезон.

Это национальная задача, государственные интересы. И сборной должны помогать все, совместными усилиями.

«ДАЙТЕ ШАНС МОЛОДЫМ»

- С одной стороны СКА выводит игроков на новый уровень. Артемий Панарин был не нужен «Ак Барсу», но раскрылся в Питере. Никита Гусев не нашел себя в ЦСКА, но здорово играет в тройке Шипачева. С другой стороны – когда СКА собирает у себя многих сильнейших игроков, это снижает интригу в КХЛ. Какая позиция вам ближе?

- Как мы видим, сейчас ЦСКА проводит серьезную селекцию. «Ак Барс» тоже ведет дела на высоком уровне. Вспомните о Владимире Ткачеве, например. Или об Антоне Бурдасове, который был обменян из «Авангарда» в ЦСКА.

Вот говорят, что выходят замуж по любви. Также и в спорте – каждый человек хочет найти свою команду, партнеров и тренеров, с которыми он смог бы раскрыть свой потенциал и качества. Бывает, что в команде складываются такие взаимоотношения, что у хоккеиста будто крылья за спиной вырастают. И все получается.

Так что вы задали философский вопрос. А то, что у нас будет больше сильных клубов с крепкими составами – это хорошо. Все этому только рады. Взвинтится конкуренция. Вот обратите внимание на «Локомотив». Очень классная команда, которая может выйти в лидеры. Другие клубы тоже могут выстрелить.

Когда в НХЛ уезжают многие ведущие игроки, в командах освобождаются места, которые могут занять молодые перспективные ребята. Может, их раньше не особо замечали. Но если дать им шанс, они зацепятся. Я много общаюсь с Владимиром Владимировичем Юрзиновым. Он часто ездит, и говорит мне, что в России есть много хорошей молодежи. Но ей надо доверять.

Да, на кону стоят серьезные задачи, есть амбиции местных властей и руководства, в дело идут большие бюджеты. Но если мы не будем давать возможность ребятам, то никогда не узнаем, где наши лидеры. Где найти бриллиант, которому нужна огранка.

- Опять мы в сборной ждем трио из «Вашингтона». При этом держим за бортом одаренного Кирилла Капризова, который не имеет аккредитации. Он ведь станет звездой. А у вас была такая же ситуация на ЧМ-2011, когда в сборную приехал Александр Овечкин и вытеснил из состава молодого Владимира Тарасенко. При этом Ови набрал ноль очков в пяти матчах.

- Да, тогда я очень сожалел, что мы не дали шанс сыграть Володе. Но теперь, незадолго до Олимпиады, я бы не стал ждать хоккеистов и НХЛ, а сделал бы ставку на молодых ребят, которые есть рядом. Пусть получат незаменимый опыт. Он им необходим.

Мы знаем достоинства, возможности и потенциал Саши Овечкина. Да, хочется выиграть чемпионат мира. Но здесь нужно взвешивать все за и против. Непростое решение, конечно. Есть тренер сборной, который хочет порадовать страну победой на чемпионате мира. У него свое видение. Поэтому неправильно будет что-то навязывать.

Но лично я дал бы шанс парням, которые останутся в России и поедут на Олимпиаду. Они в Кельне получат очень хороший и важный опыт.

P.S. В конце разговора Вячеслав Быков попросил передать огромные поздравления нашим ветеранам: «Дай бог вам здоровья, живите долго и счастливо. Мы вас очень любим. И огромное спасибо за победу!»