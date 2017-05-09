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Буффон пропустил, но не огорчился. «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Буффон пропустил, но не огорчился. «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов
Источник: Gettyimages.ru

«Ювентус», и в ответном полуфинале обыграв «Монако», второй раз за последние три года вышел в финал Лиги чемпионов.

УПЕРТЫЙ МБАППЕ

Даже в таких матчах с, в общем-то, заранее известным исходом – а почти никто не сомневался, что «Ювентус» в итоге выйдет в финал – можно найти и интригу и свое очарование, и получить от игры удовольствие.

Вот, например, как поведет себя «Монако»? Попробует поупираться и потрепыхаться, чтобы доказать себе и другим, что не тварь он дрожащая, или же опустит руки и поплывет по течению, думая уже о выходных? А выходные, между прочим, обещают быть историческими – победа в матче с «Лиллем» принесет монегаскам первый с 2000 года и восьмой в истории титул чемпиона Франции. И это при живом и могучем «ПСЖ». Тут не до «Ювентуса», в битве с которым все равно практически нет никаких шансов.

К чести «Монако», он упирался и трепыхался. И местами делал это даже довольно бодро, особенно в первой половине первого тайма. Мбаппе и Фалькао упорно и настойчиво искали мяч и находили его. 18-летний вундеркинд имел, как и в матче недельной давности, прекрасный шанс, на этот раз удачно подловив отскок в чужой штрафной, но угодил в штангу.

Тут, конечно, можно было бы порассуждать на тему того, что было бы, если бы Мбаппе забил, что интрига бы вернулась и так далее и все в том же духе. Ерунда все это. Ну, забил бы, и что? Что-нибудь изменилось бы? Нет. Потому что пропущенный гол только раззадорил бы «Ювентус» и заставил команду Массимилиано Аллегри собраться и действовать с максимальной отдачей и концентрацией. Что бывает, когда «Старая синьора» включает такой режим, может увлекательно и доходчиво рассказать «Барселона».

К чести Мбаппе, он бился до конца и свой гол все равно забил, пусть к этому моменту всякая спортивная интрига в этой паре умерла, не приходя в сознание. Мяч, кстати, получился историческим – и не потому, что когда Мбаппе еще не родился, 39-летний вратарь «Юве» Буффон уже ездил на чемпионат мира. Просто этот гол – первый, пропущенный туринцами в этом плей-офф Лиги чемпионов, и он прервал «сухую» серию команды в турнире, оборвавшеюся на отметке в 690 минут (серия именно команды, поскольку в ее ходе на поле выходил и запасной голкипер Нето).

АЛВЕС-ШОУ-2

Но к тому моменту хозяева уже совсем отпустили вожжи. Чтобы раскочегариться и закончить все эти трепыхания «Монако», «Ювентусу» поначалу понадобилось какое-то время – примерно минут двадцать в первом тайме. А потом у ворот «Монако» моменты стали возникать один за другим, в конвейерном режиме. Вот только той самой концентрации форвардам хозяев не хватало. Ну, или вратарь Субашич решил показать, что ничем не хуже легендарного Буффона. Манджукич сумел его пробить только с добивания.

Пас хорвату, кстати, сделал Даниэл Алвес, проведший, как и неделю назад в Монако, шикарный матч. А его гол совершенно точно войдет в число самых красивых в этой Лиге чемпионов, и мы еще долго будем смотреть его в различных клипах и заставках. Похожий мяч он забил несколько лет назад в ворота «Реала» в «класико», еще выступая за «Барселону». Забавно, что и тогда это случилось на последней минуте первого тайма. В финале, если соперником «Ювентуса» там окажется «Реал», мотивация у Алвеса будет просто запредельной.

А вообще, конечно, бразилец может теперь ездить по миру и давать мастер-классы на тему «Как перезапустить карьеру в 33 года». И ведь что характерно – в Испании у него была репутация, как бы это получше выразиться, не очень приятного и не очень воспитанного человека, однако, оказавшись в Турине, он ведет себя тише воды ниже травы. Хотя в «Ювентусе» и не таких перевоспитывали.

Матч

Ювентус - Монако - 2:1 (2:0)

Голы

Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).

Состав

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич

Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао

Предупреждения:

Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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