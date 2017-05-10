Уйти красиво. Почему нужно смотреть матч «Реала» и «Атлетико»

Победитель противостояния «Реал» - «Атлетико», по сути, предопределен - «сливочные» на «Сантьяго Бернабеу» выиграли со счетом 3:0. Но смотреть ответный матч все равно стоит – в нем есть своя интрига.

С «Реалом» произошла удивительная история. До первого полуфинала с «Атлетико» он ни разу в этом сезоне не сыграл «на ноль» в этой Лиге чемпионов, пропустив 15 мячей в десяти матчах. И, надо же такому случиться, команда Зинедина Зидана сохранила свои ворота на замке в мадридском дерби, позволив сопернику нанести лишь четыре удара, три из которых - из-за пределов штрафной площади. Гризманн - главная звезда «матрасников» - не угрожал чужим воротам ни разу. Удивительное преображение «сливочных».

«Реал» в том матче уделил обороне особое внимание. При позиционных атаках у «сливочных» сразу пять игроков - защитники Варан и Серхио Рамос, полузащитники Каземиро, Кроос и Модрич - оставались в центре поля на случай контратаки «Атлетико». Если последний шел вперед (такие эпизоды можно пересчитать по пальцам), то сзади оставался другой футболист - «правило пяти» при обороне работало всегда.

Эта группа игроков не позволила Гризманну и его товарищам разбежаться. Если мяч доходил до лидера «Атлетико», к нему тут же приклеивался соперник. В такой обороне гости увязли. Атака же «Реала» при этом не пострадала – Криштиану Роналду, Бензема и Иско при поддержке фланговых защитников создавали остроту.

Данное решение Зидана стало ключом к победе. Умение обороняться позиционно его команда показала еще в первые дни работы француза. А вот при контратаках соперников «Реал» был уязвим. Например, в недавнем класико этим воспользовалась «Барселона», дубль у которой сделал Месси. Но Зидан показал, что умеет делать выводы из неудач.

ЗАДАЧКА ДЛЯ СИМЕОНЕ

Теперь дело за главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне. Он должен придумать, как его команде взламывать оборону «Реала».

Оттолкнуться аргентинцу есть от чего. В первой встрече несколько опасных подходов к воротам соперника его команда сделала после успешного прессинга. Из защитников «Реала» чаще других под давлением ошибался Карвахаль - пять неточных передач на своей половине поля. «Атлетико» может сделать акцент на постоянном прессинге. Благо, играет дома.

Нужно признать, задача у Симеоне серьезнее, чем у Зидана неделю назад - придумать, как обороняться, всегда легче. Тем более когда у тебя сильнее состав. В такой ситуации у «Атлетико» мало шансов на общий успех. Но если «индейцы» просто смогут победить, то уже заслужат похвалу.

Ведь матч станет для «Атлетико» последним в еврокубках на стадионе «Висенте Кальдерон» - летом клуб переезжает на новую арену. Уйти красиво, победив в дерби – что может быть лучше. Так что сумасшедшая поддержка болельщиков «индейцам» гарантирована. По сообщениям издания Marca, было подано 100 тысяч онлайн заявок на билеты! А стадион вмещает всего 54 тысячи. Даже на новой арене все желающие не уместились бы – она рассчитана на 70 тысяч мест.