Соперники «Спартака» в Лиге чемпионов и поиск нового тренера «Зенита» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

С кем сыграет чемпион России?

Вчера Массимо Каррера в интервью итальянской прессе сказал: «Я надеюсь, что мы не встретимся в Лиге чемпионов с «Челси» Антонио Конте».

С чемпионом Англии «Спартак» никак не встретится, по крайней мере на групповом этапе, – оба клуба будут посеяны на жеребьевке в первой корзине. «Спартак» – потому что чемпион страны, занявшей в прошлом сезоне седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. Хотя рейтинг клуба – один из самых низких.



* В Лиге Европы осталось четыре клуба, самый высокий коэффициент у «МЮ» – 91.078.

Это предварительный посев. Во-первых, еще не завершились национальные чемпионаты. Во-вторых, здесь указаны некоторые клубы с более высоким коэффициентом, которым еще предстоит пройти квалификацию. Тем не менее процентов на 90 именно так будут выглядеть корзины на жеребьевке.

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Тем временем Промес в своем инстаграме устроил конкурс среди болельщиков «Спартака» на лучший чемпионский танец. Конкурс продлится одну неделю. Победитель получит футболку голландца с автографом.

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Наверное, Промес о Лиге чемпионов пока не думает. Как и вся команда. Интересно, в каком состоянии подойдет «Спартак» к следующему матчу? С одной стороны, чемпионат для него триумфально завершился. С другой – есть шанс повторить и побить несколько рекордов. Например, по количеству набранных очков – 72. Или по количеству домашних побед – 14.

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Где будет играть «Зенит»?

Теперь о непознанном и паранормальном.

Вся страна уже давно устала смеяться, но «Зенит» продолжает дарить поводы. Стало известно, что последний домашний матч с «Краснодаром» питерцы хотят провести на «Петровском» – команду категорически не устраивает качество газона на новом стадионе. Еще на прошлой неделе Мирча Луческу признался: «Обращался к руководству с просьбой перенести матч». Кстати говоря, вот здесь румынскому специалисту можно только поаплодировать. Российский тренер наверняка молчал бы в тряпочку, чтобы не злить боссов. А Луческу терять по большому счету нечего.





Не надо быть агрономом, чтобы понять: футбольное поле на арене «Санкт-Петербург» непригодно для игры. В последнем матче, например, был курьезный момент – Шатов споткнулся о кочку, и судья, решив, что был фол, показал карточку Мохаммади. К чему этот спектакль? Если руки выросли из одного места – переделывайте. А не подвергайте футболистов риску получения серьезной травмы. Тот же Шатов мог запросто вылететь на полгода. Это вообще никого не колышет?





Хотя месяц назад было еще хуже.





Сейчас клуб и город перекладывают вину друг на друга. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин считает, что ответственность за такой газон лежит на «Зените».

– По поводу газона – это к футбольному клубу «Зенит». С августа прошлого года газоном занимается «Зенит», все вопросы туда. Я же повторяю свою позицию, что к матчу с «Краснодаром» газон на арене «Санкт-Петербург» готов, но с августа прошлого года газоном занимается «Зенит». Есть письменный отчет «Зенита» о состоянии газона и все рекомендации подрядчика «Бамард» выполняются.

Также просочилась информация, что на этой неделе в Питер прилетят представители ФИФА, которые будут решать судьбу газона…

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Кто вместо Луческу?

Как стало известно после матча с «Тереком», руководство «Зенита» решило расстаться с Мирчей Луческу по окончании сезона. Тут же стали плодиться слухи о преемнике румынского специалиста. Сначала прозвучала фамилия бывшего главного тренера ЦСКА. Но кандидатура Леонида Слуцкого сразу вызвала сомнения – известно, что боссы «Зенита» вбили себе в голову, что тренировать команду может только иностранный специалист. Правда, как говорят, от этого кредо уже отказались. Что ж, посмотрим.



Фото: «Зенит»

Тем не менее вчера иностранная пресса сообщила о том, что «Зенит» может возглавить тренер «Фиорентины» Паулу Соуза. Вечеринка только началась. Думаю, мы услышим с десяток разных фамилий. Сергея Семака в этом списке, скорее всего, не будет – увы, его «Уфа» совсем не впечатляет.

9 мая

Вчера, в День Победы, игроки и представители тренерского штаба «Зенита» возложили цветы к монументу «Мать-Родина».





Воспитанники академии «Краснодара» также возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма.





А это уже «Динамо»…





«Ростов».





«Уфа».





«Анжи».





«Урал».





«Оренбург».





«Арсенал».





«Томь».



