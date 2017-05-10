Соперники «Спартака» в Лиге чемпионов и поиск нового тренера «Зенита» (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
С кем сыграет чемпион России?
Вчера Массимо Каррера в интервью итальянской прессе сказал: «Я надеюсь, что мы не встретимся в Лиге чемпионов с «Челси» Антонио Конте».
С чемпионом Англии «Спартак» никак не встретится, по крайней мере на групповом этапе, – оба клуба будут посеяны на жеребьевке в первой корзине. «Спартак» – потому что чемпион страны, занявшей в прошлом сезоне седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. Хотя рейтинг клуба – один из самых низких.
* В Лиге Европы осталось четыре клуба, самый высокий коэффициент у «МЮ» – 91.078.
Это предварительный посев. Во-первых, еще не завершились национальные чемпионаты. Во-вторых, здесь указаны некоторые клубы с более высоким коэффициентом, которым еще предстоит пройти квалификацию. Тем не менее процентов на 90 именно так будут выглядеть корзины на жеребьевке.
Денис Глушаков: Дождался «золота» – дождусь и сына!
Тем временем Промес в своем инстаграме устроил конкурс среди болельщиков «Спартака» на лучший чемпионский танец. Конкурс продлится одну неделю. Победитель получит футболку голландца с автографом.
Let's celebrate our championship. It was an unforgettable day. Post your photo or video with #DanceLikeQuincy, and you will have the chance to win my signed shirt! Winner will be announced in 1 week! ⚽🕺🏾 #QP10 #Spartak Давайте вместе отпразднуем звание чемпионов! Это был незабываемый день. Выложите фото или видео с пометкой #DanceLikeQuincy, и ты можешь выиграть подписанную мной футболку! Я объявлю победителя через одну неделю! ⚽🕺🏾 #QP10 #Spartak #спартак
Ивелин Попов: Доказали, что «Спартак» сильнее всех
Маурисио: Хочу продолжить карьеру в России, но отпустит ли «Лацио»?
Наверное, Промес о Лиге чемпионов пока не думает. Как и вся команда. Интересно, в каком состоянии подойдет «Спартак» к следующему матчу? С одной стороны, чемпионат для него триумфально завершился. С другой – есть шанс повторить и побить несколько рекордов. Например, по количеству набранных очков – 72. Или по количеству домашних побед – 14.
Золотой «Спартак». 22 интересных факта о 22-кратном чемпионе
Где будет играть «Зенит»?
Теперь о непознанном и паранормальном.
Вся страна уже давно устала смеяться, но «Зенит» продолжает дарить поводы. Стало известно, что последний домашний матч с «Краснодаром» питерцы хотят провести на «Петровском» – команду категорически не устраивает качество газона на новом стадионе. Еще на прошлой неделе Мирча Луческу признался: «Обращался к руководству с просьбой перенести матч». Кстати говоря, вот здесь румынскому специалисту можно только поаплодировать. Российский тренер наверняка молчал бы в тряпочку, чтобы не злить боссов. А Луческу терять по большому счету нечего.
Не надо быть агрономом, чтобы понять: футбольное поле на арене «Санкт-Петербург» непригодно для игры. В последнем матче, например, был курьезный момент – Шатов споткнулся о кочку, и судья, решив, что был фол, показал карточку Мохаммади. К чему этот спектакль? Если руки выросли из одного места – переделывайте. А не подвергайте футболистов риску получения серьезной травмы. Тот же Шатов мог запросто вылететь на полгода. Это вообще никого не колышет?
Хотя месяц назад было еще хуже.
Сейчас клуб и город перекладывают вину друг на друга. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин считает, что ответственность за такой газон лежит на «Зените».
– По поводу газона – это к футбольному клубу «Зенит». С августа прошлого года газоном занимается «Зенит», все вопросы туда. Я же повторяю свою позицию, что к матчу с «Краснодаром» газон на арене «Санкт-Петербург» готов, но с августа прошлого года газоном занимается «Зенит». Есть письменный отчет «Зенита» о состоянии газона и все рекомендации подрядчика «Бамард» выполняются.
Также просочилась информация, что на этой неделе в Питер прилетят представители ФИФА, которые будут решать судьбу газона…
Животики прошли от смеха? Ну, продолжайте!
Кто вместо Луческу?
Как стало известно после матча с «Тереком», руководство «Зенита» решило расстаться с Мирчей Луческу по окончании сезона. Тут же стали плодиться слухи о преемнике румынского специалиста. Сначала прозвучала фамилия бывшего главного тренера ЦСКА. Но кандидатура Леонида Слуцкого сразу вызвала сомнения – известно, что боссы «Зенита» вбили себе в голову, что тренировать команду может только иностранный специалист. Правда, как говорят, от этого кредо уже отказались. Что ж, посмотрим.
Фото: «Зенит»
Тем не менее вчера иностранная пресса сообщила о том, что «Зенит» может возглавить тренер «Фиорентины» Паулу Соуза. Вечеринка только началась. Думаю, мы услышим с десяток разных фамилий. Сергея Семака в этом списке, скорее всего, не будет – увы, его «Уфа» совсем не впечатляет.
9 мая
Вчера, в День Победы, игроки и представители тренерского штаба «Зенита» возложили цветы к монументу «Мать-Родина».
Воспитанники академии «Краснодара» также возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма.
А это уже «Динамо»…
«Ростов».
«Уфа».
«Анжи».
«Урал».
«Оренбург».
«Арсенал».
«Томь».