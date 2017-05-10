«Нобель! Там же Нобель!» Черданцев и КО – о матче «Ювентус» – «Монако» (видео)
Накануне туринский «Ювентус» обыграл «Монако» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал.
«Советский спорт» представляет подборку самых ярких высказываний.
Комментаторы телеканала «Матч ТВ»:
Константин Генич:
Уж простите, но "Ювентус" просто на "пердячем пару" гоняет "Монако" в одни ворота"... Да ещё и с запасом...— Константин Генич (@GenichK) 9 мая 2017 г.
Нобель Арустамян:
Пожалуйста, пусть Ювентус сыграет в Кардиффе в синей форме. 🙏🏼 ⚫️⚪️#ItsTime #GrandeJuve pic.twitter.com/C62lz4fihc— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 9 мая 2017 г.
"Нобель! Там же Нобель! Я заканчиваю"— Молния Спорт (@molniasport) 9 мая 2017 г.
Комментатор Матч ТВ @ANobelito празднует выход "Ювентуса" в финал Лиги чемпионов, @cherdantsev в шоке pic.twitter.com/sTLZRuDhWv
It's time....for Cardiff! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/rM28v2s34g— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 9 мая 2017 г.
Георгий Черданцев:
Ювентус великолепен. Шансы в финале 50/50, но болеть буду в любом случае за Буффонище-🏆 должен быть достойным завершением блестящей карьеры— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 9 мая 2017 г.
Роман Гутцайт:
Дисциплина, самоотдача и большие мастера на поле. Это - нынешний Ювентус. Старые синьоры Буффон и Дани Алвес, спасибо вам за финал!)))— Роман Гутцайт (@guttsait) 9 мая 2017 г.
Роман Нагучев:
Отличный олдскульный год! Юве в финале, детсад Аякса жжёт, Спартак - чемпион, безумный Вердер, Шмейхель перейдёт в МЮ... Супер!— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 9 мая 2017 г.
Александр Неценко:
Посмотрел Монако. Отлично сыграл. Как мог. Спас от скуки. Лез вперед, Мбаппе забил, завелся сам, завел противника. Аж Игуаина до слез довел— Александр Неценко (@netsenko) 9 мая 2017 г.
Российский комментатор Владимир Стогниенко:
Дать задорному сопернику шанс в начале, но не пропустить, и потом этого соперника цинично прихлопнуть. Ювентус не меняется с годами ))))— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 9 мая 2017 г.
Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко:
Алвеш велик🔝— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 9 мая 2017 г.
Форвард «Монако» Килиан Мбаппе:
«Наш путь в Лиге чемпионов подошел к концу. Это был хороший опыт».
Fin de cette campagne européenne avec beaucoup d'enseignements pour le futur 🇮🇩⚽️ @AS_Monaco pic.twitter.com/9I1QPP11MR— Kylian Mbappé (@KMbappe) 9 мая 2017 г.
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес:
«Сила, концентрация и вера».
"Força, foco e Fé" #Deusnocomandosempre🤙 #goodcrazyinthahouse😎🎬 https://t.co/RUjQE5vlJz— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 9 мая 2017 г.
Матч
Голы
Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао
Предупреждения:
Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция