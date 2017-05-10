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«Нобель! Там же Нобель!» Черданцев и КО – о матче «Ювентус» – «Монако» (видео)

Источник:  Twitter.comКомментарии
«Нобель! Там же Нобель!» Черданцев и КО – о матче «Ювентус» – «Монако» (видео)
Источник: Twitter.com

Накануне туринский «Ювентус» обыграл «Монако» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал.

«Советский спорт» представляет подборку самых ярких высказываний.

Комментаторы телеканала «Матч ТВ»: 

Константин Генич:

Нобель Арустамян:

Георгий Черданцев:

Роман Гутцайт:

Роман Нагучев:

Александр Неценко:

Российский комментатор Владимир Стогниенко:

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко:

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе:

«Наш путь в Лиге чемпионов подошел к концу. Это был хороший опыт».

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес:

«Сила, концентрация и вера».

Матч

Ювентус - Монако - 2:1 (2:0)

Голы

Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).

Состав

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич

Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао

Предупреждения:

Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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