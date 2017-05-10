Виталий Фридзон: Даже у боксеров на лице нет столько шрамов, сколько у меня

Защитник ПБК ЦСКА Виталий Фридзон в эксклюзивном интервью рассказал «Советскому спорту» о подготовке к «Финалу четырех» Евролиги, который пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая, «комплексе Спанулиса», шрамах на лице и многом другом.

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» НЕ МОЖЕТ НАДОЕСТЬ

- Виталий, вы проводите в ЦСКА четвертый сезон и четвертый раз подряд выходите в «Финал четырех». Ощущения от этих матчей еще не приелись?

- Я думаю, что слово «приелось» по отношению к «Финалу четырех» употреблять нельзя. Четвертый, шестой, одиннадцатый, да какой угодно! Эмоции и ощущения от этих матчей не могут надоесть. Ради них ты весь сезон трудишься, работаешь на тренировках, выходишь на паркет, бьешься, получаешь травмы. «Финал четырех» - это особенные эмоции, там все говорит о баскетболе, на этих играх царит особенная атмосфера!

- В чем именно это выражается?

- На трибунах собираются фанаты со всей Европы, за тебя приезжают поболеть твои близкие – непередаваемые эмоции! Такое приестся не может. Конечно, победа в Евролиге – это особая история. Нам будет очень непросто, у всех команд равные шансы на успех. Разве что, их чуть больше у «Фенера», ведь, по сути, они играют у себя дома и у них будет сумасшедшая поддержка.

- Давление в команде уже ощущается?

- Раньше, когда ЦСКА выходил в «Финал четырех», мы всегда чувствовали этот пресс: «вот, они уже в который раз выходят и не могут выиграть». Но сейчас мы выступаем в ранге чемпионов, поэтому давление меньше. Понятно, что защитить титул очень сложно, но я вижу ребят в раздевалке и понимаю, что все готовы биться, чтобы достичь этой цели.

- Неужели совсем нет нервозности?

- Сейчас все наши мысли связаны с третьей игрой в Астане. Мы здорово провели домашние матчи, показали отличную защиту, не дали им набрать много очков. Теперь нам нужно продолжать в том же духе, «Астана» просто так не сдастся и при своих болельщиках они будут стараться показать свою лучшую игру. О «Финале четырех» пока даже не думали. У нас будет много времени на подготовку, поэтому ближе к делу мы начнем разбирать соперников, смотреть видео и отрабатывать тактику.

- И даже в раздевалке речь не заходит о полуфинале с «Олимпиакосом»?

- Нет, все ребята понимают, что сначала нужно закончить серию с «Астаной» и только потом думать о Евролиге.

ГЛАВНОЕ – НЕ РАСТЕРЯТЬ ФОРМУ

- Насколько тяжело выходить на матчи Единой лиги ВТБ после того, как сыграл в «Финале четырех»?

- Конечно, это круто, если ты выигрываешь Евролигу, но после этого наступает моральное опустошение. В прошлом сезоне у нас был очень тяжелый полуфинал с «Химками», нам не хватало эмоций после победы в «Финале четырех». Но мы сплотились, вытащили первый матч в концовке, и это дало нам импульс. В итоге, ЦСКА уверенно выиграл Единую лигу ВТБ. В то же время, я помню, как в мой первый сезон мы очень обидно проиграли в «Финале четырех» «Маккаби» последним броском, а потом горели в серии с «Локомотивом» 0-2. Перед третьей игрой в Краснодаре все были уверены, что ЦСКА закончит сезон. Но, опять же, мы вырвали победу в концовке и после этого нас было уже не остановить. Самое главное – выиграть первый матч после «Финала четырех», собраться и быть командой в любой ситуации. Мы – ЦСКА и всегда должны биться только за победу.

- Как команда чувствует себя физически в плотном игровом графике?

- Я думаю, что сейчас мы выглядим неплохо. Да, у нас есть травмы – не может играть Милош Теодосич. Он активно восстанавливается, занимается индивидуально и на днях должен возобновить тренировки в общей группе. Тео нам нужен и я уверен, что он поможет нам. Все остальные ребята в порядке. Да, есть микротравмы, но от них никуда не денешься. Можно сказать, что мы в хорошей форме и теперь главное ее не растерять к решающим матчам. Погода сейчас постоянно меняется – то жара, то снег, поэтому нужно быть очень аккуратным, чтобы не заболеть.

- На фоне этого не возникают мысли о том, чтобы где-то поберечься по ходу матчей – не пойти на отскок, не подставляться под фол?

- У меня такого вообще нет. Не просто же так у меня на лице 97 шрамов! Даже у боксеров их столько нет, сколько у меня. Наверное, если бы я думал о том, что можно не бороться за мячи, меня бы столько не зашивали. Если я выхожу на паркет, то всегда выкладываюсь на 100 процентов. Да, может быть, не всегда получается, но это игра, здесь все бывает. Но я всегда стремлюсь показать свой максимум и бьюсь до конца вне зависимости от турнира, в котором играет моя команда.

У МЕНЯ НЕТ НИКАКИХ КОМПЛЕКСОВ

- Поговорим о вашем сопернике по полуфиналу. Кто самый опасный игрок в составе «Олимпиакоса»?

- «Олимпиакос» - отличная команда, там все опасные. В четвертьфинале очень здорово сыграл Спанулис – вытащил несколько матчей, забивал сумасшедшие мячи. Я смотрел их игры против «Эфеса» и понимаю, что он сейчас в очень хорошей форме. Большую часть сезона он провел ни шатко, ни валко, но к плей-офф начал набирать и вытащил команду в «Финал четырех».

- При этом он всегда доставляет вам очень много трудностей. У ЦСКА нет «комплекса Спанулиса»?

- Не знаю, у меня точно нет никаких комплексов. Да, можно сказать, что «Олимпиакос» неудобный соперник, но если мы хотим выиграть Евролигу, то все эти неудобства надо преодолевать. Все зависит только от нас и нашего настроя на игру.

- Игру «Олимпиакоса» будете дополнительно разбирать или вам достаточно победного опыта в «регулярке»?

- Само собой, будем смотреть видео, разбирать их игру более подробно. В этом сезоне мы дважды с ними сыграли, выглядели здорово и победный опыт нам поможет. Но наш тренерский штаб постоянно работает, анализирует соперников и ближе к матчу обязательно подскажет что-то новое.

- Что должно стать залогом успеха для ЦСКА в «Финале четырех»?

- В любой ситуации мы должны оставаться командой, быть вместе и ни в коем случае не сбиваться на индивидуальную игру. Тот же «Эфес» допустил ошибку в серии против «Олимпиакоса» - там каждый побежал спасать отечество. В итоге, команда упустила преимущество, а потом закончила сезон. Даже если у нас не пойдет игра, мы все равно должны будем терпеть и оставаться едиными.







