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Анонс дня на ЧМ-2017. США - Италия, Финляндия - Словения и другие матчи

Александр Федоровский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анонс дня на ЧМ-2017. США - Италия, Финляндия - Словения и другие матчи

«Советский спорт» анонсирует матчи шестого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.

США – Италия

 Восемь побед сборной США в десяти матчах против Италии, наверное, не должны никого особенно удивлять, но пара исходов за последние лет двадцать обращают на себя внимание. Крупная победа Италии со счетом 4:0 на чемпионате мира 1998 года и выигрыш американцев лишь в буллитной серии семь лет назад на чемпионате мира в Кёльне. Вдруг и на этот раз кёльнский лёд поможет зацепить итальянцам очки? Вряд ли, но мы посмотрим.

Матч

США - Италия - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы:

Нелсон 5:17 (1:0). Нелсон (Ларкин), 25:53 (2:0 - мен.). Ли (Годро, Ларкин), 27:47 (3:0 - бол.).

Место и дата

10 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Швейцария – Белоруссия

Лишь три года назад на домашнем чемпионате мира, белорусы смогли, наконец, взять верх над Швейцарией. До того долгие годы швейцарцы побеждали и достаточно уверенно. Интересно, что почти ни разу в этой паре победа одного из соперников не бывала крупной. Интрига, не интрига, но здесь тот случай, когда любому исходу никто особенно не будет удивлен.

Матч

Швейцария - Белоруссия - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Шеппи (Генацци, Унтерсандер), 17:54 (1:0 - бол.). Амбюль (Лоффль, Холленштайн), 35:29 (2:0). Алмонд (Шеппи), 47:55 (3:0).

Место и дата

10 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

Словакия – Германия

Словацкий хоккей переживает кризис и потому преимущество в личных встречах сборной Германии уже не выглядит чем-то экзотическим. Год назад на чемпионате мира в России, немцы нанесли словакам сокрушительное поражение со счетом 5:1.

Матч

Словакия - Германия - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Матушек (Седивы, Зиго), 9:23 (1:0).

Место и дата

10 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Финляндия – Словения

Всего трижды команды встречались между собой и лишь в одном матче словенцы были удостоены чести аж три раза поразить ворота сборной Финляндии. Достойное поражение словенцев со счетом 3:5, а вот в двух других матчах были зафиксированы крупные победы финнов.

Матч

Финляндия - Словения - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Куральт (Пем), 14:21 (0:1).

Место и дата

10 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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