Анонс дня на ЧМ-2017. США - Италия, Финляндия - Словения и другие матчи

«Советский спорт» анонсирует матчи шестого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.

США – Италия

Восемь побед сборной США в десяти матчах против Италии, наверное, не должны никого особенно удивлять, но пара исходов за последние лет двадцать обращают на себя внимание. Крупная победа Италии со счетом 4:0 на чемпионате мира 1998 года и выигрыш американцев лишь в буллитной серии семь лет назад на чемпионате мира в Кёльне. Вдруг и на этот раз кёльнский лёд поможет зацепить итальянцам очки? Вряд ли, но мы посмотрим.

Лишь три года назад на домашнем чемпионате мира, белорусы смогли, наконец, взять верх над Швейцарией. До того долгие годы швейцарцы побеждали и достаточно уверенно. Интересно, что почти ни разу в этой паре победа одного из соперников не бывала крупной. Интрига, не интрига, но здесь тот случай, когда любому исходу никто особенно не будет удивлен. Матч Швейцария - Белоруссия - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Шеппи (Генацци, Унтерсандер), 17:54 (1:0 - бол.). Амбюль (Лоффль, Холленштайн), 35:29 (2:0). Алмонд (Шеппи), 47:55 (3:0). Место и дата 10 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция



Словацкий хоккей переживает кризис и потому преимущество в личных встречах сборной Германии уже не выглядит чем-то экзотическим. Год назад на чемпионате мира в России, немцы нанесли словакам сокрушительное поражение со счетом 5:1. Матч Словакия - Германия - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Перерыв Голы: Перерыв Матушек (Седивы, Зиго), 9:23 (1:0). Место и дата 10 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Всего трижды команды встречались между собой и лишь в одном матче словенцы были удостоены чести аж три раза поразить ворота сборной Финляндии. Достойное поражение словенцев со счетом 3:5, а вот в двух других матчах были зафиксированы крупные победы финнов.