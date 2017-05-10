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Опередили «Барселону». Все отставки тренеров Примеры в этом сезоне

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чезаре Пранделли и Луис Энрике
Чезаре Пранделли и Луис ЭнрикеИсточник: Gettyimages.ru

9 мая руководство «Бетиса» отправило в отставку главного тренера Виктора Санчеса. Это уже второе увольнение наставника в клубе за сезон. Напомним, что в ноябре «Бетис» расстался с уругвайским специалистом Густаво Пойетом.

«Советский спорт» вспоминает отставки главных тренеров клубов примеры в этом сезоне.

«Валенсия»

20 сентября в СМИ появилась новость о том, что «Валенсия» отправила в отставку главного тренера Пако Аестарана. Такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов команды – «Валенсия» занимала последнюю строчку в турнирной таблице.  

30 декабря 2016 года в клубе произошла очередная отставка – вторая за сезон. Руководство «Валенсии» уволило итальянского специалиста Чезаре Пранделли. Он возглавил клуб 1 октября 2016 года: в испанской команде итальянец не проработал и 3 месяцев.

После этого и.о. наставника «летучих мышей» был назначен Сальвадор Гонсалес Марко, более известный как Воро. По сей день он работает с командой.

«Гранада»

28 сентября «Гранада» на своем официальном сайте объявила об увольнении Франсиско Хемеса с поста главного тренера. Совет директоров клуба принял решение о расторжении контракта с 46-летним испанцем в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Уже в начале апреле «Гранада» уволила еще одного наставника, который пришел на место Хемеса, - Лукаса Алькараса. Причина та же – неудовлетворительные результаты команды. Он работал с «Гранадой» с октября 2016 года. До конца сезона испанским клубом будет руководить бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс.

«Осасуна»

5 января «Осасуна» уволила с поста главного тренера Хоакина Капарроса. 61-летнего специалиста, проработавшего с командой всего два месяца, сменил спортивный директор клуба Петар Васильевич, который до конца сезона будет руководить командой.

До этого, 8 ноября, «Осасуна» отправила в отставку наставника Энрике Мартина. Энрике тренировал «Осасуну» с мая 2015 года. За это время он сумел вывести наваррскую команду в первый дивизион чемпионата Испании, но после 11 туров был уволен руководством клуба.

«Малага»

Хуанде Рамос
Хуанде РамосИсточник: Gettyimages.ru

В конце декабря руководство «Малаги» уволило с поста главного тренера команды Хуанде Рамоса. Наставник проработал в клубе с мая 2016 года.

7 марта «Малага» приняла решение расстаться с наставником команды Марсело Ромеро вследствие слабых результатов. Под его руководством команда проиграла 7 матчей из 10. Сейчас командой руководит бывший наставник «Марселя» Мигель Мичел.

«Бетис»

9 мая руководство испанского «Бетиса» отправило в отставку главного тренера Виктора Санчеса. Тренер возглавил «Бетис» в ноябре 2016 года. Руководить командой в оставшихся двух играх чемпионата будет бывший футболист Алексис Трухильо.

В ноябре клуб покинул Густаво Пойет. Решение об увольнении 41-летнего специалиста было принято на заседании совета директоров и обусловлено плохими результатами «Бетиса». На смену Пойету и пришел Виктор Санчес.

«Депортиво»

27 февраля испанский клуб уволил наставника Гаиску Гаритано. Совет директоров «Депортиво»  после непродолжительного совещания принял решение о прекращении контракта со специалистом. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Команду возглавил Пепе Мель. Сейчас команда занимает 17-е место в турнирной таблице примеры.

«Спортинг»

18 января испанский «Спортинг» отправил в отставку главного тренера Абелардо Фернандеса. Контракт между клубом и специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Испанец работал с клубом с 2014 года. После отставки Абелардо отказался от компенсации в размере четырех миллионов евро, которые ему полагались за досрочное расторжение контракта.

«Барселона»

Кроме того, известно, что после окончания сезона «Барселону» покинет Луис Энрике. Его команда выбыла из борьбы за Лигу чемпионов и имеет минимальные шансы на победу в чемпионате страны. Зато 27 мая «Барселона» может взять Кубок Испании, который станет последним трофеем для Энрике.

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