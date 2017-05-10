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Дмитрий Парфенов: «Тосно» уже может играть в РФПЛ. Матч с «Локомотивом» доказал

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Дмитрий Парфенов: «Тосно» уже может играть в РФПЛ. Матч с «Локомотивом» доказал
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Главный тренер новичка РФПЛ Дмитрий Парфенов осторожен в оценке успеха и уверен в продолжении работы с «Тосно». Он объяснил «Советскому спорту», в чем была ценность игры с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России и рассказал, почему Егор Титов прошел стажировку, но не стал тренером тосненцев.

«В начале сезона было похлеще: на нас никто не ставил»

– Понимание, что команда вышла в премьер-лигу, пришло?
– Эмоции ушли, и понимание потихоньку приходит. Единственное – времени не так много между матчами, уже в среду игра в Тамбове. Готовимся к ней.

– Игроки праздновали успех два дня. Просили не переусердствовать?
– С такими вещами у нас никогда не было проблем. Надеюсь, это особо не отразится. Тем более у нас есть возможность дать игровое время тем ребятам, которые не так много играли.

– В оставшихся матчах будут играть те, кто больше сидел в запасе?
– Если смотреть статистику – у всех плюс-минус почти одинаковое время. В «Тосно» любой футболист – игрок основного состава. Здесь проблем быть не должно. Игроки опытные, с именами и, скажем так, достоинством.

– Будете над чем-то работать с акцентом на премьер-лигу?
– У нас в каждой игре что-то отрабатывается с акцентом на следующий сезон (смеется). Пока более конкретно не скажу.

– Последний месяц был самым напряженным в тренерской карьере? Постоянно говорили, что команда очень близка к РФПЛ, но не получалось решить задачу досрочно.
– Все первенство было непростым, а на этом промежутке такой акцент, потому он был недавно. В начале сезона ситуация была похлеще: на нас никто не ставил или отправляли в стыки.

– Что помогло это переломить в вашу сторону? Может, победа над «Динамо» в Химках?
– Самое главное – подобрался коллектив, который жил одной целью, двигался к ней и сделал то, что от него требовалось. ФНЛ – не простой и длинный турнир, его очень трудно пройти ровно. Правда, итоги сейчас подводить не буду – еще нужно сыграть три матча. Да, цель выполнена, но и предстоящие игры тоже могут дать хорошую пищу и информацию.

Бизнес-класс. Почему выход «Тосно» - спасение премьер-лиги

«Спартаку» есть что праздновать. Звонили те, кто искренне переживал»

– Один из игроков признавался, что команда слишком переживала из-за результата. У вас было то же самое?
– Все переживали, отсюда и нервозность. Вести в счете, пропускать за семь-восемь минут до конца матча и не выигрывать – это для нас роскошь. Такие игры – тоже пища. Мы же хотим быть в премьер-лиге, играть там сами знаете с кем. Каждое очко – на вес золота, и это тот момент, в котором надо добавлять.

– Приходилось игроков успокаивать?
– Это нормальный процесс. Работа шла, и где-то игроков надо было направить. Здесь ничего нового нет.

– Не волновало, что в Нижнекамске против «Тосно» могло сыграть поле, которое, мягко говоря, не очень хорошего качества?
– Тем и приятнее, что выиграли. Мы на установке акцентировали внимание ребят на том, что поле не будет отговоркой, и команда приехала сделать свое дело. Может, из-за того, что играли на выезде, и ушло лишнее давление. Ребята дожали и переиграли соперника.

– После матча телефон разрывался от звонков?
– Нормальная ситуация: когда ты поднимаешься, появляется много звонков, а когда тяжело, сообщений меньше. Зато они искренние.

– Например, из «Спартака» звонили?
– Из «Спартака» не звонили, им есть что праздновать самим. Звонили те, кто искренне переживал.

«Очень хочется сохранить в «Тосно» нынешний состав»

– Гендиректор «Тосно» сказал, что вы останетесь в команде. По новому контракту были разговоры?
– Как таковых не было, но есть понимание, доверие со стороны руководства и мое желание работать дальше. Думаю, никаких проблем не будет.

– Егор Титов приезжал в «Тосно» на стажировку. Не было желания взять его в тренерский штаб?
– У нас квалифицированный тренерский штаб, и он полностью укомплектован. Насколько я знаю, Егор – в штабе Дмитрия Аленичева. В ближайшее время они, наверное, возглавят какую-нибудь команду.

– Ваш штаб останется в полном составе?
– Думаю, так и будет. У нас единое целое: тренеры, руководство и игроки. 

– Определили для себя, с кем из игроков пойдете в премьер-лигу, а кто уйдет?
– У нас в этом сезоне есть еще три матча, которые тоже дадут нам информацию, подведем общие итоги по завершении сезона.

– Сами хотите удержать этот состав? Хотя бы его большую часть.
– Очень хочется. Я дорожу каждым игроком и с удовольствием буду дальше двигаться с ними.

– Не жалко было жертвовать Кубком России, где команда высоко забралась?
– А смысл жертвовать тем, на что ты тратил силы и нервы? Та игра с «Локомотивом» доказала ребятам, что для них уже все возможно. Если ты мобилизован, готов психологически, физически и технически – можно противостоять любой команде премьер-лиги.

– Для вас имеет значение, где «Тосно» будет играть домашние матчи в следующем сезоне? Клуб надеется лицензировать стадион в Новгороде, а запасным вариантом рассматривают «Петровский».
– Запасной вариант есть в любом случае, и от этого никуда не деться. Есть технические моменты, от которых мы не зависим. Не будем сидеть и горевать от того, что чего-то не получилось. В Новгороде нас хорошо принимают и поддерживают. Только болельщикам из Тосно далековато ехать.

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