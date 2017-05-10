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Гарет Бэйл: У «Реала» еще есть козыри в рукаве

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гарет Бэйл
Гарет БэйлИсточник: Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился ожиданиями в преддверии ответного матча Лиги чемпионов с «Атлетико», рассказал, как чувствует себя после травмы и обозначил задачи клуба на сезон.

По словам футболиста сборной Уэльса, «Реал» способен победить любого соперника в Лиге чемпионов. У команды еще остались «козыри в рукаве» в преддверии матча с «Атлетико».

Напомним, что первая игра завершилась победой подопечных Зинедина Зидана со счетом 3:0. Хет-трик в матче оформил португальский полузащитник Криштиану Роналду. Ответную встречу команды проведут сегодня (21:45 мск) в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».

Гарет Бэйл в интервью Goal.com высказал свое мнение об игре «Реала», Лиге чемпионов, своей травме и задачах на сезон.  

Об игре «Реала»:

- Мы еще не показали всех своих карт, несколько козырей припрятаны у нас в рукаве. Мы продолжаем бороться на двух фронтах – в примере и Лиге чемпионов, поэтому у нас отличное настроение. Мы хорошо играем, и с каждым матчем улучшаем качество своей игры. Мы становимся сильнее и увереннее в себе.

Чувствую, что мы способны побеждать в каждом матче, любой соперник нам по силам. Иногда бывает не просто, но мы настраиваемся только на победу. Все в наших руках, -  сказал Бэйл.

О Лиге чемпионов:

- Было нелегко добраться до финала Лиги чемпионов. Еще сложнее – выиграть турнир. Это жесткая борьба. У нас тоже бывают и взлеты, и падения, все-таки путь к трофею длинный. Но мы верим, что можем дойти до конца и выиграть Лигу чемпионов, - сообщил валлиец.

О травме:

- В этом сезоне мне было сложнее. Я получил травму лодыжки и долго не играл. Сезон начался хорошо, но из-за повреждения я выбыл на три месяца. Сейчас я много работаю, чтобы вернуться к лучшей физической форме. Нужно еще время, чтобы до конца оправиться от травмы, - сказал футболист.

Напомним, что Бэйл получил травму в ноябре 2016 года в матче со «Спортингом» в Лиге чемпионов. После этого футболист перенес операцию в Лондоне и начал процесс восстановления. На поле валлиец появился в конце февраля. 

О задачах на сезон:

- Мы должны хорошо завершить сезон, чтобы попытаться выиграть примеру и Лигу Чемпионов. Это наша главная цель в сезоне. Мы способны завоевать два трофея, - рассказал Бэйл. 

Напомним, что вчера в СМИ появилась новость, что по окончании сезона Бэйл покинет «Реал» и продолжит карьеру в АПЛ. Игрок сборной Уэльса дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, у футболиста «сливочных» есть устная договоренность с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью о том, что если валлиец решится на возвращение в АПЛ, то выберет именно «МЮ».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист «сливочных» провел во всех турнирах 26 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Бэйла в 90 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2022 года. 

Матч

Атлетико - Реал - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Сауль 12 (1:0).

Состав

Атлетико: Облак, Хименес, Годин, Савич, Луис, Габи, Сауль, Коке, Карраско, Торрес, Гризманн

Реал: Навас, Варан, Данило, Рамос, Марсело, Иско, Кроос, Модрич, Каземиро, Бензема, Роналду

Предупреждения:

Савич, 6 - Данило, 4

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

Голосование: «Реал» – «Атлетико». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

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