«Зенит» всех подвел: итоги 27-го тура «Гонки за золотом»

«Советский спорт» подводит итоги очередного тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертов, которые делают ставки на матчи завершающего этапа чемпионата России по футболу.

Напомним, что по условиям конкурса шесть журналистов «Советского спорта» перед каждым туром получают по 1000 рублей, которые они могут использовать для ставок на матчи очередного тура РФПЛ. Одновременно с ними делает ставки компьютерный генератор случайных чисел, который ничего не знает о травмах, дисквалификациях и тренерской тактике, а выбирает ставку наугад.

27-й тур РФПЛ оказался совершенно непредсказуемым: большинство прогнозистов понесли финансовые потери.

Лучший результат в этом туре (так же как и в предыдущем) показал Михаил Борзыкин: обе его ставки успешно проходят.

Ставка:

«Амкар» – ЦСКА: П2 - 1,65.(победа второй команды). Выигрыш 825 рублей.

«Арсенал» – «Ростов»: Обе не забьют (данная ставка означает, что, хотя бы одна команда не забьет) – 1,56. – Выигрыш 780 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 1605 рублей.

Второе место в рейтинге прогнозистов занимает лидер нашей гонки Артем Терентьев.

Ставка:

«Амкар» – ЦСКА: П2 – 1.65. Выигрыш 825 рублей.

«Арсенал» – «Ростов«: П2– 2.08. Выигрыш 0 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 825 рублей.

Все остальные участники «Гонки за золотом» выступили неудачно - никому из них не удалось увеличить свой банк. Шеф-редактор еженедельника «Советский спорт - Футбол» Николай Роганов неудачно ставил на отдельные матчи:

Ставка:

«Арсенал» – «Ростов»: Тотал больше 1,5 (ставка означает, что в матче будет забито минимум 2 мяча) – 1,57. Выигрыш составил 0 рублей.

«Зенит» – «Терек«: П1 - 1,36. Выигрыш составил 0 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 0 рублей.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко сделал в этом туре ставки по системе экспресс. В экспрессе прогнозист ставит сразу на несколько событий и выигрывает только в том случае, если сбудутся все его прогнозы. Если хоть один окажется неверным, то проиграет вся ставка. Коэффициент у экспресса выше, чем у ординара, но и риск больше. Николай ставил на два «верных» исхода - домашние победы «Спартака» и «Зенита», но питерцы его подвели.

Ставка:

«Спартак» – «Томь»: П1 (победа первой команды) – 1,04.

«Зенит» – «Терек»: П1 (хозяева одержат победу) – 1,36.

Итоговый коэффициент – 1,41.

По итогам тура выигрыш составил 0 рублей.

Евгений Дзичковский также делал ставки по системе экспресс. Его подвел «Ростов» - команда, претендующая на место в еврокубках умудрилась проиграть аутсайдеру.

Ставка:

«Амкар» – ЦСКА: П2 (Победа гостей) – 1,65.

«Арсенал» – «Ростов»: Х2 (ставка означает, что гости не проиграют) – 1,25.

По итогам тура выигрыш составил 0 рублей.

Компьютеру тоже не повезло, хоть он и ставил на ординары.

Ставка:

«Арсенал» – «Ростов»: Х2 (ставка означает, что, гости не проиграют) – 1,25 .Выигрыш составил 0 рублей.

«Рубин» – «Уфа»: Тотал меньше 1,5 (ставка означает, что в матче будет забито менее 2-х мячей) – 2,26. Выигрыш составил 0 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 0 рублей.

Напомним, что один из лидеров нашей «Гонки» Степан Чаушьян пропутил тур, и его ставка считается несыгравшей.

Рейтинг прогнозистов после 27-го тура.

Артем Терентьев сохраняет лидерство в общем зачете, но его отрыв от Михаила Борзыкина сократился. Третье место занимает Николай Роганов.

1. Артем Терентьев – 7930 рублей.

2. Михаил Борзыкин – 6470 рублей.

3. Николай Роганов – 5315 рублей.

4. Степан Чаушьян – 4650 рублей.

5. Николай Яременко – 4640 рублей.

6. Генератор случайных чисел – 3685 рублей.

7. Евгений Дзичковский – 3220 рублей.

Среди читателей никто не смог отличится в этом туре.