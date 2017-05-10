Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария3 : 0Белоруссия
Футбол  Факел1 : 2Балтика
Футбол  Саутгемптон0 : 0Арсенал
Футбол  Шинник4 : 2Енисей
Хоккей  Финляндия0 : 1Словения
Футбол  Атлетико1 : 0Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» всех подвел: итоги 27-го тура «Гонки за золотом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» подводит итоги очередного тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертов, которые делают ставки на матчи завершающего этапа чемпионата России по футболу.

Напомним, что по условиям конкурса шесть журналистов «Советского спорта» перед каждым туром получают по 1000 рублей, которые они могут использовать для ставок на матчи очередного тура РФПЛ. Одновременно с ними делает ставки компьютерный генератор случайных чисел, который ничего не знает о травмах, дисквалификациях и тренерской тактике, а выбирает ставку наугад. 

27-й тур РФПЛ оказался совершенно непредсказуемым: большинство прогнозистов понесли финансовые потери.

Лучший результат в этом туре (так же как и в предыдущем) показал Михаил Борзыкин: обе его ставки  успешно проходят. 

Ставка:  

«Амкар» – ЦСКА: П2 - 1,65.(победа второй команды). Выигрыш 825 рублей.

«Арсенал» – «Ростов»: Обе не забьют (данная ставка означает, что, хотя бы одна команда не забьет) – 1,56. – Выигрыш 780 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 1605 рублей.

Второе место в рейтинге прогнозистов занимает лидер нашей гонки Артем Терентьев.

Ставка:   

«Амкар» – ЦСКА: П2 – 1.65. Выигрыш 825 рублей.

«Арсенал» – «Ростов«: П2– 2.08. Выигрыш 0 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 825 рублей.

Все остальные участники «Гонки за золотом» выступили неудачно - никому из них не удалось увеличить свой банк. Шеф-редактор еженедельника «Советский спорт - Футбол» Николай Роганов неудачно ставил на отдельные матчи:

Ставка:  

«Арсенал» – «Ростов»: Тотал больше 1,5 (ставка означает, что в матче будет забито минимум 2 мяча) – 1,57. Выигрыш составил 0 рублей.

«Зенит» – «Терек«: П1 - 1,36. Выигрыш составил 0 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 0 рублей.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко сделал в этом туре ставки по системе экспресс. В экспрессе прогнозист ставит сразу на несколько событий и выигрывает только в том случае, если сбудутся все его прогнозы. Если хоть один окажется неверным, то проиграет вся ставка. Коэффициент у экспресса выше, чем у ординара, но и риск больше. Николай ставил на два «верных» исхода - домашние победы «Спартака» и «Зенита», но питерцы его подвели.

Ставка:  

«Спартак» – «Томь»: П1 (победа первой команды) – 1,04.

«Зенит» – «Терек»: П1 (хозяева одержат победу) – 1,36.

Итоговый коэффициент – 1,41.

По итогам тура выигрыш составил 0 рублей.

Евгений Дзичковский также делал ставки по системе экспресс. Его подвел «Ростов» - команда, претендующая на место в еврокубках умудрилась проиграть аутсайдеру.

Ставка:  

«Амкар» – ЦСКА: П2 (Победа гостей) – 1,65.

«Арсенал» – «Ростов»: Х2 (ставка означает, что гости не проиграют) – 1,25.

По итогам тура выигрыш составил 0 рублей.

Компьютеру тоже не повезло, хоть он и ставил на ординары.

Ставка:  

«Арсенал» – «Ростов»: Х2 (ставка означает, что, гости не проиграют) – 1,25 .Выигрыш составил 0 рублей.

«Рубин» – «Уфа»: Тотал меньше 1,5 (ставка означает, что в матче будет забито менее 2-х мячей) – 2,26. Выигрыш составил 0 рублей.

По итогам тура выигрыш составил 0 рублей.

Напомним, что один из лидеров нашей «Гонки» Степан Чаушьян пропутил тур, и его ставка считается несыгравшей.

Рейтинг прогнозистов после 27-го тура.

Артем Терентьев сохраняет лидерство в общем зачете, но его отрыв от Михаила Борзыкина сократился. Третье место занимает Николай Роганов.

1.      Артем Терентьев – 7930 рублей.

2.      Михаил Борзыкин – 6470 рублей.

3.      Николай Роганов  – 5315 рублей.

4.      Степан Чаушьян – 4650 рублей.

5.      Николай Яременко  – 4640 рублей.

6.      Генератор случайных чисел – 3685 рублей.

7.      Евгений Дзичковский  – 3220 рублей.

Среди читателей никто не смог отличится в этом туре.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коштинья: «Зениту» подойдет ЖардимКоштинья: «Зениту» подойдет ЖардимЭкс-игрок «Динамо» Коштинья рассказал «Советскому спорту» о работе в Португалии, тренере для «Зенита», и Кубке конфедераций.Коштинья: Фернандеш должен был стать одним из лучших португальских полузащитниковГлавный тренер «Академики» и экс-игрок «Динамо» Коштинья считает, что у полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша еще есть шансы сыграть за сборную Португалии.Будущее Данни в «Зените» зависит от нового тренераКак сообщает Федеральное агентство новостей, руководство «Зенита» примет окончательное решение по продлению контракта с Мигелем Данни после назначения нового главного тренера.Александр Шмурнов: Наградить Аленичева золотой медалью? Это был бы правильный жестКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов выразил мнение, что московский «Спартак» должен наградить золотыми медалями РФПЛ бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева, а также его ассистента - Егора Титова.Гиорги Лория: «Крыльям» нужно выиграть у «Зенита», чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клубаВратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился мнением о выступлении группы «Ленинград» после матча с «Зенитом».Лоськов выйдет на поле в матче «Локомотив» – «Оренбург»Московский «Локомотив» анонсировал участие в матче 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом» 43-летнего Дмитрия Лоськова.Руководство «Спартака» поздравило команду с чемпионствомВ среду «Спартак» начал подготовку к матчу 28-го тура премьер-лиги с «Амкаром».Владимир Потанин: «Норильский Никель» не планирует спонсировать ФК «Динамо»Генеральный директор «Норильского Никеля» Владимир Потанин опроверг слухи о том, что его компания станет спонсором ФК «Динамо».Олег Кузьмин: Вся Россия заждалась чемпионства «Спартака»Воспитанник московского «Спартака» Олег Кузьмин, который ныне выступает в составе «Рубина», прокомментировал победу красно-белых в РФПЛ, а также объяснил, почему ему не удалось закрепиться в основе столичного клуба.Василий Уткин: Карреру звали в «Спартак» для одного, а он пригодился для другогоТелекомментатор Василий Уткин прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России-2016/17.Дмитрий Парфенов: «Тосно» уже может играть в РФПЛ. Матч с «Локомотивом» доказалДмитрий Парфенов: «Тосно» уже может играть в РФПЛ. Матч с «Локомотивом» доказалГлавный тренер новичка РФПЛ Дмитрий Парфенов осторожен в оценке успеха и уверен в продолжении работы с «Тосно».«Виктория Пльзень» интересуется КомличенкоФорвард «Краснодара» Николай Комличенко может вернуться в чемпионат Чехии. Интерес к 21-летнему нападающему проявляет «Виктория Пльзень», сообщает «Р-Спорт».Соперники «Спартака» в Лиге чемпионов и поиск нового тренера «Зенита» (видео)Соперники «Спартака» в Лиге чемпионов и поиск нового тренера «Зенита» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Спартак» может установить и повторить несколько рекордов чемпионата РоссииВ этом сезоне «Спартак», который досрочно стал чемпионом, может повторить и установить несколько рекордов.«Спартак» взял 76% очков в матчах с клубами топ-5В матчах клубами, занимающими места в первой пятерке, «Спартак» взял 76% очков. И это лучший показатель среди всех клубов премьер-лиги.В этом сезоне у «Спартака» самая надежная оборона за 12 летВ 27 матчах премьер-лиги «Спартак» пропустил 24 мяча. То есть в среднем за матч красно-белые пропускают 0,89 мяча.Владислав Игнатьев: Нужно победить «Оренбург» и показывать уверенную игру до конца чемпионатаПолузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги матча с «Анжи» (0:0) в 27-м туре чемпионата России.Промес устроил танцевальный конкурс в инстаграме (видео)Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в инстаграме устроил танцевальный конкурс для болельщиков красно-белых.«Ростов» начал подготовку к матчу с «Рубином»Сегодня вечером «Ростов» собрался на своей базе после двух дней выходных.Два клуба из структуры «Анжи» будут заявлены для участия в ПФЛФутбольные клубы «Анжи-2» и «Анжи-Юниор», входящие в структуру «Анжи», будут заявлены для участия в первенстве ПФЛ сезона-2017/18, сообщил исполнительный директор клуба Эльдар Исаев.
Футбол
Коштинья: Фернандеш должен был стать одним из лучших португальских полузащитников
Баскетбол
ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, не проиграв ни одного матча «Астане»
Футбол
Будущее Данни в «Зените» зависит от нового тренера
Хоккей
Харийс Витолиньш: Мозякин пропустит матч с датчанами
все новости