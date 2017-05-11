«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки

«Нью-Джерси» официально объявил о желании Ильи Ковальчука вернуться в НХЛ. Эксперты и инсайдеры ищут для него варианты.

Тему возвращения Ковальчука в НХЛ раздуваем не мы, она на самом деле в топе в Северной Америке – сценарии камбэка Ильи обсуждают в аналитических программах в первую очередь. Например, одному из главных хоккейных инсайдеров лиги Эллиоту Фридману вопрос про Илью задали сразу – вперед темы второго с конца регулярки обмена Бена Бишопа, основного вратаря сборной США на Кубке мира.

Вот как, по предположению Фридмана, будет решаться вопрос с новым клубом Ковальчука.

– Ковальчук жил рядом с Нью-Йорком – логично предположить, что он будет искать варианты там. Не уверен, что «Айлендерс» будут вариантом-фаворитом для него, но это действительно потенциальная команда для Ковальчука, – такие взаимосвязи инсайдер построил в эфире программы NHL Tonight. – Любопытно, станут ли в «Рейнджерс» проявлять интерес – они до сих пор в Кубке Стэнли, наверняка многое зависит от итогов их сезона.

Ковальчук построил дом во Флориде – не знаю, владеет он им до сих пор или нет, но Флорида тоже недалеко, на том же побережье. «Пантерз» наверняка были бы хорошим вариантом.

Или «Монреаль»: у них уже есть Радулов, которого переподписали – думаю, «Канадиенс» поинтересуются возможностью заполучить Ковальчука.

Еще важно, какой по длительности контракт хочет Ковальчук? На год, как Радулов год назад? Или на два, как подписал только что с «Вегасом» Вадим Шипачев? От этого тоже зависит, какие команды готовы предлагать эти условия сейчас.

Наверняка в первую очередь на Ковальчука посмотрят те, кому нужно решить проблемы с забивающими игроками. Но вызвать обширный интерес к нему, думаю, все-таки проблематично.

Почему вообще Ковальчук хочет вернуться в НХЛ? В России точно есть игроки, которые сейчас остаются дома, чтобы сыграть на Олимпиаде. Но Ковальчук стремится в НХЛ – думаю, происходит вот что: он, несмотря на вполне законный вопрос о гарантированном пропуске Олимпиады, понимает, что готов вернуться в НХЛ. В первую очередь он сам это осознает прямо сейчас.

К тому же у Ковальчука перед глазами пример Радулова: Александр принял то же решение, к которому Илья близок, год назад, и провел в «Монреале» отличное время – это наверняка дает Ковальчуку дополнительную энергию и мотивацию.

Насколько я знаю, главной причиной ухода Ковальчука из НХЛ была тяжелая травма спины. Но многие люди тогда клялись, что наступит день, когда Ковальчук вернется в лигу – похоже, они были правы.

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Другой журналист и эксперт по трансферным вопросам Чак Гормли обозначил еще два варианта объединения Ковальчука с другими русскими игроками.

– Я слышал, что «Сент-Луис» Владимира Тарасенко заинтересован в Ковальчуке. На прошлой неделе я разговаривал с Джорджем Макфи из «Вегаса», сразу после подписания Вадима Шипачева – и у нового клуба тоже может быть интерес в еще одном забивном нападающем для топ-звена.

Статистика Ковальчука в КХЛ говорит о том, что он все еще может играть на отличном уровне – даже в 34 года. Вопрос теперь в том, кому и за какую сумму Ковальчук достанется. Для «Нью-Джерси» это отличный шанс – команды, которым нужен Ковальчук, точно есть. И все то, что четыре года назад, когда Ковальчук заканчивал карьеру в НХЛ, выглядело для «Дэвилз» ужасно, сейчас может обернуться большой пользой для «Нью-Джерси».

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