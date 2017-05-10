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Александр Гуськов: Мозякину нужна неделя покоя

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Гуськов: Мозякину нужна неделя покоя
Источник: ФХР

Второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – о главных сенсациях на старте чемпионата.

- Что в первую очередь удивило на старте чемпионата?
- Приятно удивила игра сборной России. Наши начали более чем уверенно. Совсем не так, как год назад в Москве, когда в одну калитку проиграли чехам 0:3. Радует не только результат сборной России, но и игра. Красивая, комбинационная, результативная. Обрел уверенность Кучеров. Начали забивать Наместников и Гусев. Но особенно рад за Панарина.

- Недаром же он возглавляет бомбардирскую гонку.
- У меня ощущение, будто Панарин хочет взять реванш за неудачный сезон в «Чикаго». Он явно не наелся, играет с завидным аппетитом. Особенно меня поразил его первый гол итальянцам с передачи через четыре клюшки Мозякина. С такого сильного паса крайне трудно точно бросить. Но он сумел!

- После травмы Мозякина Панарин переместился в бригаде большинства на позицию защитника, на синюю линию. Потом признался, что это для него не привычно…
- Для такого мастера все привычно. Возможно, у него нет такого убойного щелчка, как у Мозякина, зато с глазами полный порядок. Панарин начал раздавать передачи. Тому же Гусеву.

- Как быть с Мозякиным? Есть информация, что столкновение с немцем Хагером могло закончиться для нашего капитана куда хуже. Впрочем, в его голове еще слегка звенит…
- Только сам пострадавший может дать ответ на вопрос, сможет он после такого удара играть или нет. Если у Мозякина сотрясение мозга, ему нужна как минимум неделя покоя. Без нагрузок и тренировок. Давайте вспомним, как на старте чемпионата мира в Минске Шипачев расколол финна Йормакку. Тот пропустил больше недели, вышел в плей-офф. Шипачеву же выписали три матча дисквалификации. У нас в Ярославле был такой случай. На раскатке шайба попала в голову нашему игроку. Тот ушел в раздевалку и там упал в обморок. Потом впал в кому. К счастью, ненадолго. С сотрясением мозга шутить нельзя.

- Требуется ли сборной России усиление?
- Я не раз говорил, что команда – это хрупкий хрустальный шар, который легко можно разбить. Только тренеры изнутри чувствуют, кто способен ее усилить и надо ли вообще вводить свежие силы. Особенно когда идет игра. Это касается как энхаэловцев, так и представителей КХЛ. Ранее я предположил, что Мозякина в тройке Ткачева может заменить Любимов, тоже с правым хватом. Но это личное мнение.

- В нашей группе лидерство захватили латвийцы.
- Но они еще не встречались с фаворитами  - нашими, шведами, американцами. Кстати, в сборной США есть на кого посмотреть. Молодые Годро и Айкел – украшение чемпионата. Лихо эти парни разбирались со шведами.

- А как вам канадцы?
- Последние несколько лет они неизменно фавориты, причем на любом уровне, диктуют моду. Да и состав у канадцев заставляет уважать эту сборную. Жиру, Шайфли, Дюшейн, Маккиннон, Скиннер… Это признанные мастера. Молодая и в то же время классная команда. Главный вместе со сборной России претендент на золотые медали.

- Чем объяснить провал финнов?
- Провалом назвал бы только разгром 1:5 от французов, у которых зажигает Да Коста. Видно, работает на свой новый контракт в КХЛ. Сборная Финляндии только строится. Сходят ветераны, зажигаются новые звезды – Ахо, Пульюярви. Отсюда нестабильность – как можно вести 3:0 и позволить чехам победить 4:3 по буллитам.

Чехи, к слову, производят странное впечатление. Похоже, валяют дурака. Но они уже сыграли с канадцами и финнами. Очень прибавил Коварж, выдвинулся в лидеры сборной. А рядом с ветераном Плеканецем увереннее чувствуют себя молодые. Такие как Пастрняк. Понравился мне и спартаковец Радил. Есть вопросы к вратарю «Детройта» Мразеку.

- Почему огорчают белорусы, замыкающие турнирную таблицу парижской группы?
- Не хочу делать глобальных выводов. Думаю, ставка на натурализованных канадцев себя не оправдала. Неважно играет вратарь Лаланд, и его заменил свой Карнаухов. Не добавляют уверенности и накачки сверху. Главный болельщик Белоруссии Лукашенко уже пообещал жаркий разбор полетов.

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