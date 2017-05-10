Главные забеги июня. Где, как и куда бежать в первом летнем месяце

Все о главных забегах сезона 2017 – в «Советском спорте». В этом выпуске – беговые соревнования и марафоны июня, куда еще не поздно зарегистрироваться, и где сможет принять участие любой желающий.

Ironstar sprint triathlon Sochi

Где и когда: Сочи, 3 июня

Что это: соревнования по триатлону – плаванию, бегу и велогонкам, в которых наверняка будет интересно попробовать свои силы классическим бегунам. Участникам предстоит преодолеть 0,75 км в плавании, 20 км в велосипедной гонке и 5 км в беге.

Место соревнований – курортный район «Имеретинский». Плавательный этап стартует в бухте Имеретинского порта. Бухта огорожена от волн и течений двумя молами, а температура воды в ней в среднем на 2 градуса теплее, чем в открытой акватории.

Велоэтап включает себя скоростной круг по по трассе F1 на Сочи Автодроме, подъем и спуск по живописному горному шоссе Адлер - Красная Поляна.

Часть дистанции бегового этапа пройдет по молу Имеретинской бухты.

Подробнее здесь: http://iron-star.com/event/ironstar_sprint_triathlon_sochi_2017/





Марафон на острове Хийумаа

Где и когда: Эстония, остров Хийумаа, 3 июня

Что это: Хийумаа – эстонский остров площадью около 1000 квадратных километров в акватории Балтийского моря. На выбор участникам – марафонская дистанция (41 км), полумарафон (21 км), забеги на 10, 7.8 и 4.7 километров. Трассы пройдут сквозь сосновый лес с видом на море.

Подробнее здесь: http://maraton.hiiumaa.ee/voistlused/jooksumaraton





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Зеленоградский полумарафон

Где и когда: Зеленоград, 4 июня

Что это: ежегодный, 21-й по счету полумарафон в Зеленограде. В программе – полумарафонский забег (21 км), семикилометровый забег и 500-метровый забег для детей. Организаторы обещают новую улучшенную трассу – подробности пока держат в секрете.

Подробнее здесь: http://zelrun.com/halfmarathon/





Красочный забег

Где и когда: Москва, 11 июня

Что это: 5-километровый забег, который может стать хорошим началом беговых стартов для любителей. Маршрут забега пройдет вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» - по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участникам предстоит пробежать через четыре зоны, в каждой из которых их будут осыпать яркими красками.

Подробнее здесь: http://moscowmarathon.org/ru/colorrun/participants/general/#route





Сorrida de langueux

Где и когда: Ланге (Франция), 17 июня

Что это: ежегодные беговые соревнования во французской Бретани – хороший способ совместить приятное с полезным: посмотреть Европу, а заодно приобщиться к мировому беговому движению. Трасса в 10 км хорошо подойдет новичкам.

Подробнее здесь: http://www.corridadelangueux.com/





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Московский трейл

Где и когда: Сорочаны (Московская область), 25 июня

Что это: соревнования по трейлраннингу – бегу по природному рельефу. Московский Трейл пройдет на территории самого крупного горнолыжного курорта Московской области Сорочаны. Дистанции – 42, 21 и 10 километров. Как анонсируют организаторы, соревнования будут включать в себя бег по лесу, крутые подъемы, преодоление буреломов и других естественных препятствий.

Подробнее здесь: http://newrunners.ru/race/moskovskij-trejl-2017/





