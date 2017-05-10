Чем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечисто

СКА объявил о подписании контракта со шведским защитником Давидом Рундбладом. У этого парня есть титул, личный приз и непонятная история, связанная со «Спартаком».

Играл в одной команде с Патриком Торесеном

В этом сезоне Рундблад и обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» и «СКА» норвежский нападающий Патрик Торесен играли за швейцарский клуб «Цюрих Лайонс». Команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но вылетела в четвертьфинале от шведского «Векше Лейкерс».



Гол Рундблада в ворота «Лугано» (с 1:44). Источник: Champions Hockey League

Выигрывал Кубок Стэнли

В 2015 году «Чикаго Блэкхокс», за который выступал Рундблад, выиграл Кубок Стэнли. В финале черные ястребы обыграли «Тампу» Никиты Кучерова. Давид в плей-офф провел всего 5 матчей и очков не набрал.

Выбран «Сент-Луисом» в первом раунде драфта

Нынешний клуб Владимира Тарасенко выбрал Рундблада на драфте 2009 года в первом раунде под общим 17-м номером. Шведскому защитнику тут же предложили заключить контракт новичка, но за «Сент-Луис» он так и не провел ни одного матча. В НХЛ Рундблад дебютировал в 2011 году в составе «Оттавы».

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Мог оказаться в КХЛ в 2013-м

Сезон НХЛ-2012/13 Рундблад провел за «Финикс», а по его окончании мог перебраться в один из клубов КХЛ.

– Мы ждем начала переговоров с клубом о новом контракте. Но пока нет никаких продвижений. Множество клубов, в том числе и из России, заинтересовано в Давиде. В ближайшем будущем узнаем, где он продолжит играть, – заявлял агент шведского защитника.

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Признавался лучшим защитником Кубка Первого канала

В составе сборной Швеции Рундблад выиграл Кубок Первого канала-2016 и был признан лучшим защитником турнира. Лучшим вратарем и нападающим тогда признали нынешних одноклубников Давида Игоря Шестеркина и Илью Ковальчука. Впрочем, не факт, что Рундблад и Ковальчук будут играть вместе. Илья ведь близок к возвращению в НХЛ и уже провел переговоры с президентом «Нью-Джерси».

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Непонятно как стал игроком СКА

В КХЛ права на Рундблада принадлежали «Атланту». 15 мая 2015 года было объявлено, что подмосковный клуб передал их СКА. 3 июля 2015 «Спартак» на своем официальном сайте сообщил, что получил права на Рундблада и еще 12 игроков в обмен на денежную компенсацию. Об обратном обмене не было никакой информации. Видимо, клубы утаили ее от прессы.