Тренер-наседка. Юрию Семину – 70!

Обозреватель «Советского спорта» - о юбиляре, пронесшем через всю свою славную карьеру одно из главных футбольных качеств – неравнодушие.

Слегка за 40

Я тут пытался вспомнить, когда и как мы познакомились с Семиным - и не смог. Возраст, наверное... Но точно могу сказать, что на «вы» мы с Палычем ни дня не были - люди делятся на тех, с кем дистанция либо устанавливается раз и навсегда, либо рвется при первом рукопожатии. А футбольные люди - так особенно.

Если бы я только умел играть в футбол получше, я бы очень хотел хоть недолго поиграть в команде Семина. Например, в каком-нибудь из первых чемпионатов России, когда и «Локомотив»-то ничего особенного из себя еще не представлял, а уж соперники его некоторые, вчерашние завсегдатаи второй союзной лиги - им бы «Томи» нынешней мячи подавать. Но я не играл - писал лишь о тех матчах. И даже ставил их участникам в газете оценки.

А наутро после матча, где его команда убрала, не особо вспотев, приезжих на 3:0, запросто мог раздаться звонок от Палыча. Гневный.

- Серега, ты за что же Овчинникову шестерку поставил, а?! Это же тройка по пятибальной - так?! А где какую ошибку ты у него увидел - может, подскажешь, а то я вот чего-то не разглядел...

Я был готов к такого рода наездам - вытаскивал, почти из-под подушки, вчерашний протокол и напоминал победившему тренеру, что в сторону ворот Овчинникова пробили два раза, не попав при этом ни одного. И как прикажете оценивать игру вратаря, до которого мяч так и не долетел? Была вообще шальная мысль ему «б/о» выставить.

- Высоко оценивать! Он же не просто так на ноль сыграл - а кто обороной руководил?! А что такое б/о - это как б/у, что ли?! У нас какой есть теперь чемпионат - мы такой и играем. И нечего ребят обижать!

Это был Семин слегка за сорок.

На пороге «полтинника»

Всю жизнь он был - и есть! - тренер-наседка над своими птенцами-футболистами. Бывало, оказывался в команде какой-нибудь неумелый форвард, бежал не туда, открывался не вовремя, порол моменты, партнеры от него плевались и чуть ли не выталкивали на замену - так Палыч, хитро прищурившись, всегда находил для такого исполнителя добрые слова на публику: «Обострял, отвлекал, защиту утомлял - а может, у него только такое задание и было?..» А что говорилось в раздевалке - это как дома на кухне.

Тот его «Локомотив» и был каким-то удивительно домашним - зря, что ли, Семин с президентом Филатовым ходили по школам в Черкизове и вербовали там болельщиков, обещая им, что за команду очень скоро не будет стыдно? И сдержав слово - уже в четвертом по счету первенстве России клуб впервые дотянулся до медалей, а на следующий год выиграл первый Кубок, вырвав финал у «Спартака» - 3:2.

Торжества по взятию первого трофея как-то органично перенеслись тогда из Москвы в Рим, на финал Лиги чемпионов. Мы летели одним рейсом, и я бы не удивился, узнай, что взлетал он прямиком из Баковки. «Попраздновали вместе с ребятами - надо и отдохнуть друг от друга. Почему другие тренеры на такие матчи не летают? Не знаю - может, не видят свои команды хотя бы на подступах к этим финалам. Однако без мечты как-то скучно жить».

Таким был Семин на пороге пятидесятилетия.

Накануне 60-ти

И пусть не до финала Лиги чемпионов, но до полуфинала Кубка Кубков «Локомотив» два раза дойдет. И два чемпионства тоже придут как бы по нарастающей - тот паровоз так летел вперед, что непонятно было, где у него конечная остановка, благо и винтовок хватало, и стрелки уже были обучены как надо. Но тут Семина, как сильнейшего на тот момент тренера страны, пригласили возглавить сборную.

Наверное, было бы несправедливо, если бы такой яркий спец не попробовал свои силы в национальной команде. Жаль только, что звали его уже посреди полупроваленного цикла, и вырулить на рельсы, ведущие к чемпионату мира, так и не удалось, несмотря на уникальную статистику. Ведь Семин - единственный главный в сборной, кто прошел отмеренный ему путь без поражений. А в новом цикле решено было сделать ставку на звездного иностранца.

Леонид Слуцкий был, безусловно, прав, когда соглашался возглавить сборную, не оставляя ЦСКА - клуб для тренера, по сути, тот же тыл, что и семья. Семину же с Филатовым о совмещении изначально договориться не удалось, но и репутации своей Палыч в сборной отнюдь не уронил - поэтому «Динамо», обладавшее лучшей легионерской обоймой в стране, схватилось за Семина, как за творца новой клубной истории.

Но накануне шестидесятилетия прошедший огни, воды и заглянувший в медные трубы «коуч» чуть ли не впервые в своей практике оказался в ситуации, когда команду формировал не он, и вынужденно принял готовую. Тот его выпестованный «Локомотив» был дворовой бандой в лучшем смысле этого слова - строго российский костяк с подходящими по духу легионерами. Такими, как Заза Джанашия, которому на очередном ресторанном отмечании успехов вражеские фанаты размазывали по лицу нос полной бутылкой шампанского. А когда хирурги кое-как собирали грузинскую гордость обратно, Заза, едва придя в себя, молил клубного доктора Ярдошвили: «Эдуардыч, только Палычу не говори - из состава выведет!».

И на контрасте - динамовские португальцы, с их претензиями к недочищенным персоналом бутсами.

Поезд к юбилею

Потом будет киевское «Динамо» с «золотом» в Украине и полуфиналом Кубка УЕФА, недолгое возвращение в почти чужой уже «Локомотив», еще раз Киев - только без взлета, но с падениями, «Габала», «Мордовия», «Анжи»... Многие удивлялись - зачем ему это нужно, к семидесяти пора бы уже и успокоиться, неужто не наездился?

Я и сам как-то спросил Палыча о том же - два с лишним года назад в Анталии, на зимних сборах «Мордовии». И он очень доходчиво мне все объяснил: «Пойми - работа тренера в элитном клубе и в провинциальном, в принципе, совершенно одинакова - деньги только разные. А так - если у тебя играют Смертин с Лоськовым, ты должен делать все возможное, чтобы они завтра стали лучше, чем сегодня. А если Васин с Яковлевым - то чтоб прибавили. Пока мне интересно возиться с ребятами и видеть, что кто-то из них растет - буду это делать. А в какой команде - это уж как Бог даст».

На самом деле команда, по умолчанию, подразумевалась одна-единственная. Хотя, если пробежаться по биографии Палыча - тут и заслуженный тренер Таджикистана, и чемпион Украины, и призер Азербайджана, с российским орденом Почета и Орденом Славы Республики Мордовия… Просто народный тренер СССР!

Но все, конечно, перевешивают два знака «Почетный железнодорожник». К 75-летию, глядишь, и поезд какой именем Семина назовут. Например, Москва - Орел. Впрочем, он же к тому времени еще почти наверняка не успокоится - подрастут новые пацаны, которых опять надо будет доводить до ума.

А с поездом - еще успеется.