«Самое худшее для сборной России - неудачи финнов»

Алексей Андронов размышляет, кто и как может помешать России стать чемпионом



Нынешний чемпионат мира «раскатывается» очень медленно - среднестатистическому, не погруженному глубоко в процесс болельщику - кажется, что сборная России только и делает, что всех побеждает. Отвлекаясь от праздников, он видит счета вроде 10:1 и 6:3, и начинает думать, что соперников у России нет. Скоро (после игры с Данией) это впечатление только усилится. Между тем, по-настоящему чемпионат еще даже не стартовал.



Одна не самая приятная для нас новость заключается в слабом пока что выступлении сборной Финляндии. Ее шансы на четвертое место в своей группе растут с каждым днем, а какими противными финны могут быть в играх навылет - сборная России знает лучше всех в мире. Да и вообще в плей-офф пойдет совершенно другой хоккей.



Не умаляя достоинств лидирующей в нашей группе Латвии (в телевизионных новостях об этом говорят таким тоном, будто земля налетела на небесную ось) – не с ней Россия будет оспаривать первое место. Прибалты получили очень легкое для старта расписание, не исключено, что они вообще не выиграют больше ни одной игры. Главный соперник, исходя из развития турнира – США. И для первого места достаточно будет победы – хоть в основное время, хоть в овертайме, хоть по буллитам. Не самая трудная задача.



Минус нынешнего формата проведения чемпионата (потому и идут разговоры о сокращении элитного дивизиона) – слишком раздутый групповой турнир. 7 игр за более чем 10 дней, из которых для серьезных сборных половина – проходные. А затем сразу плей-офф. Перестроиться по щелчку пальцев – непростая задача, вполне может оказаться так, что и для сборной России. И проблема даже не в том, что пока мы играем с Италией и Данией, а в том, что в групповом турнире в принципе мало матчей, которые становятся серьезной проверкой. Может ли сейчас кто-то уверенно рассуждать о том, какая у России линия обороны?



Главный соперник понятен и очевиден, Канада пока следует по турниру без потерь, однако так же не сталкиваясь с серьезной оппозицией. Иногда даже кажется, что тренеры соперников по умолчанию считают матч с Канадой проигранным, и хранят силы для других встреч. Выиграв два чемпионата подряд, сами канадцы, конечно, желают хет-трика. «Накладывать» силу одной команды на другую пока сложно, и, скорее всего, не будет возможно ранее сыгранного четвертьфинала. Но прежде всего помешать могут именно они – канадцы.



Вполне могут оказаться неприятными – и возможные встречи с Чехией, или уже пройденной Швецией. Для плей-офф унылая пока шведская манера подойдет больше, чехи, напротив, предлагают открытый хоккей. И здесь многое будет зависеть от нашей обороны и вратаря, про которых сказать пока особенно нечего. Но тренеры, должно быть, все видят, и какие-то варианты готовят. Уже сейчас. Перед плей-офф будет мало времени на это.