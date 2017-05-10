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Мозякин на трибуне, Знарок в гневе. Что творилось на тренировке сборной России

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мозякин
Сергей МозякинИсточник: ФХР

Тренировка россиян перед матчем с Данией на ЧМ-2017 глазами обозревателя «Советского спорта» Дмитрия Пономаренко.

Ответ на главный вопрос – будет ли капитан сборной России Сергей Мозякин участвовать в матче против Дании был получен через несколько секунд после того, как автобус с нашей командой подкатил к тренировочному катку.

Игроки выходили из него в полном боевом обмундировании. И Мозякин приехал на тренировку вместе со всеми. Он выбрался из автобуса последним. Без шлема, без клюшки, без коньков. В обычном тренировочном костюме.

Сразу стало понятно, что даже просто выйти на лед покататься Сергею пока не рекомендуют. Чуть позже выяснилось, что и против датчан он не сыграет.

Но для чего Сергей вообще приехал на каток? И тут ответ ждать себя не заставил. Мозякин расположился на трибуне – на верхнем ряду в самом уголке. И коротал там время разговорами с охранником. Человеком внушительных размеров, всюду сопровождающим сборную на ЧМ-2017.

Нам, естественно, тоже хотелось поговорить с капитаном о его самочувствии и желании продолжить турнир. Но форвард через пресс-атташе Марата Сафина передал, что чувствует себя хорошо, а вот говорить пока не готов. Не о чем пока, мол. А как капитан, он выскажется после матча, в котором примет участие.

После этого к Мозякину больше никто не приставал. Он так и отсидел всю тренировку на трибуне. А после нее спустился к бортику и встречал игроков, выходящих со льда.

Тренировка россиян началась несколько неожиданно – с жесткой установки Олега Знарка. Главный тренер сборной России напомнил о том, что раскатки завтра не будет, поэтому подготовиться к матчу и как следует настроиться на него надо уже сегодня. И что мы – сборная России. А после этого передал слово Витолиньшу – для более детального разговора о конкретном упражнении.

И тут произошел очень интересный случай. Прямо у бортика установку сборной России записывал человек с телекамерой. Знарку он сразу не понравился. «Кто это?» - спросил меня тренер взглядом. «Понятия не имею» - пожал я в ответ плечами. Судя по аккредитации, представитель финского ТВ.

Мы с Павлом Лысенковым подошли к коллеге познакомиться. Оказалось, действительно из Финляндии.И снимает вовсе не тренировку, а фильм о сборной России, потому что «в ней много звезд».

Тоже самое финн поведал чуть позже и пресс-атташе сборной России Марату Сафину. Но Знарка его объяснения не удовлетворили. И финна вежливо, но твердо попросили съемку занятий нашей сборной прекратить.

А я еще раз поразился, как профессионально развита внимательность у Знарка – чужака он вычислил моментально. Хотя журналистов вокруг сборной крутится огромное количество. И многие приехали на чемпионат мира впервые.

Вспомнилось, как накануне, после того, как игроки сборной России в День Победы возложили цветы у мемориала жертвам фашизма, Знарок спросил у меня: «Заметил, что вся сборная в белых рубашках, а Мозякин голубую одел?» Я честно признался, что ни сном, ни духом… «А я сразу внимание обратил, - наставительно заметил тренер и многозначительно добавил. – А говорит, что сотрясения нет, что все с ним в полном порядке».

Вот так. Вот из таких мелочей и выстраивается команда. И все вместе это – профессиональный подход к выступлению на ЧМ. Неважных пунктиков в ее подготовке нет. Для профессионала – все важно.

Поэтому сборная России и перед датчанами пахала на тренировке с полной выкладкой. А после центрфорварды задержались, чтобы поработать со вбрасыванием. Хотя с ним у нас пока и полный порядок…

Матч

Россия - Дания

Место и дата

11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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