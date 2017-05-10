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Попали под поезд. УНИКС уступил «Локомотиву-Кубани»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
УНИКС - "Локомотив-Кубань"
УНИКС - "Локомотив-Кубань"Источник: БК «Локомотив-Кубань»

Казанский УНИКС на своей площадке уступил «Локо-Кубани» третий матч четвертьфинала Евролиги - 71:83.

ИНТРИГА

УНИКС так невнятно провел вторую часть сезона (и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ), что ненадолго показалось - в серии с краснодарцами подопечным Евгения Пашутина мало что светит. Но именно, что ненадолго. Всего на несколько минут первого матча - пока центровой «Локо» Кевин Джонс, неудачно приземлившись на пятую точку, не получил повреждение копчика и не выбыл на неопределенный срок. Перестроиться по ходу встречи кубанцы так и не смогли. Плюс не сыграл Мэтт Дженнинг. Не полетели дальние броски у снайперов. Не хватило цепкости в защите. Итого - 62:71. Если в других четвертьфинальных парах победители, по сути, были известны заранее (ну правда, кто-то сомневался, что «Химки» пройдут «Енисей», «Зенит» справится с ВЭФом а ЦСКА - с «Астаной»?), то тут запахло интригой!

Не просто так, в конце концов, УНИКС в прошлом году играл в финале Лиги ВТБ, а в этом - в Евролиге (пусть и не очень-то успешно).

Правда, Саша Обрадович выводы сделал. Второй поединок в Краснодаре сложился по-другому. Он вышел жестким. С борьбой стык в стык. С характером, особенно заметно проявившимся у баскетболистов «Локо». Удаления Кино Колома и Лэтэвиуса Уиляьмса подвели УНИКС в концовке, но кто заставлял их перебирать с фолами? А заставляла оборона краснодарцев. В остатке -реванш (92:76), равный счет в серии (1:1) и переезд в Казань, где по-любому теперь не обойдется одним матчем.

СЮЖЕТ

Полевая кухня у входа в местный «Баскет-Холл» манит ароматом гречневой каши уже за час до стартового спорного. И тянутся болельщики к арене - но вовсе не такими толпами, как хотелось бы увидеть. Нижний ярус трибун еще с трудом заполнили, верхний, как водится, - пустой.

Но барабаны - бьют, фанаты - скандируют «УНИКС», атмосфера - вполне себе праздничная, так что на площадке будет жарко!

У «Локо» так и не восстановился Джонс, но, как мы уже видели в Кубани, справляться они могут без него. Есть Тэйлор Рочести, вернулся Дженнинг, никуда не делся Морис Коллинс. Набирают парни очки в проходах, кидают со средней, издали в первой четверти попадают мало, но ведь и у УНИКСа снайперы молчат! Пока активно закрыт плотной опекой лучший снайпер Европы Кит Лэнгфорд, в атаке главную роль берут на себя Уильямс с Коти Кларком. И их усилий достаточно, чтобы после невнятного начала выровнять ход поединка к концовке первой четверти - 19:19.

Беда в том, что Лэнгфорду гости так и не дают развернутся. Пусть включает свои трешки Колом, не мажет издали Кларк и по-прежнему активен под щитами Уильямс, УНИКСа хватает лишь на то, чтобы, поведя в счете 5 очков (34:29), тут же растерять все преимущество к большому перерыву. В составе «Локо» почти неудержим Рочести, хорош Дженнинг, добавляет важные очки Райан Брокхофф. Краснодарцы мало-помалу отрываются, делая преимущество двузначным к середине последнего отрезка матча (76:66).

РАЗВЯЗКА

Летит в быстром отрыве Уильямс, пытаясь забить сверху «томагавк» (одной рукой) и... припечатывает мяч прямо в дужку, после чего желтый снаряд, словно из пушки, взмывает вверх на 10 метров, приземляясь аккурат на ноутбук у пресс-трибуны... Лишь грустный вздох болельщиков - в ответ.

Окончательно отдав соопернику контроль над ходом поединка, хозяева уже не могут сократить отрыв. Попытка Лэтэвиуса вколотить красивый данк, призывы ведущего «Давайте пошумим!», барабанная дробь (такая же громкая, как и в начале) - только красивый антураж. Исход борьбы ясен задолго до сирены. За полторы минуты «Локо» ведет 83:68. Точная трешка Лэнгфорда уже не исправляет ситуацию. УНИКС теперь - в шаге от завершения сезона. «Локо-Кубань» - в одной победе от попадания в полуфинал.

Матч

УНИКС - Локомотив-Кубань - 71:83

Место и дата

10 мая 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция


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