Тихонов рвется в премьер-лигу! Михаил Борзыкин – о «Енисее»

В матче ФНЛ «Енисей» в гостях уступил «Шиннику» (2:4). Но, несмотря на это, у красноярского клуба отличные шансы сыграть в стыковых матчах.

Информации о «Енисее» у широкой аудитории, пожалуй, не больше, чем о других клубах ФНЛ. Если кого спросить о составе, тактике, достижениях и особенностях, то, скорее всего, последует примерно такой ответ: «Да они там все на одно лицо!». Скитающиеся по российским глубинкам провинциальные команды, смысл существования которых сложно объясним: населению, судя по посещаемости и не только, они вообще не нужны, но отчего-то очень нужны городам, областям и республикам, которые их и содержат.

Но у «Енисея» есть два существенных отличия от всех остальных. Первое – его тренирует сам Андрей Тихонов – вероятно, самый обожаемый игрок в истории российского футбола, символ эпохи. Это и реклама, и имидж, и повышенный интерес – правда, сложно судить, насколько. Второе – клуб из Красноярска в шаге от того, чтобы сыграть в переходных матчах. И пусть в недолгой истории этой практики представители ФНЛ чаще терпели неудачи, вероятность увидеть красноярцев в премьер-лиги все же существует.

Статистически «Енисей» ничем не примечателен. Середняк. Четвертый клуб лиги по результативности (1,2 гола за матч), девятый – по владению мячом (50,3%), десятый – по ударам (10,8), девятый – по подачам (14,1), пятый – по точности передач (81%), 14-й – по обводкам (9,4). А примечателен этот клуб своей бескомпромиссностью (всего 6 ничьих – меньше всех) и самым эффективным дриблингом (64%). А еще нефартовостью – 12 раз игроки попадали в штангу. Что нам дали эти цифры? Чуть больше, чем ничего.

Стилистически это команда, практикующая вертикальный футбол. Потому и мячом владеет мало, что не любит возню. Отобрала мяч – вперед! Каким-то спартаковским футболом, который мог бы привить Тихонов, здесь и не пахнет. Для такой игры нужны классные исполнители, которых и в премьер-лиге-то немного. И нужны хорошие поля. А в ФНЛ чуть ли не все газоны подцепили питерский вирус – одни седые, другие лысые. Вот сейчас в Ярославле играли – так там хоть сейчас пугало ставь в центральном круге!

Как и почти во всех клубах ФНЛ, в «Енисее» есть футболисты с интересной биографией. В первую очередь это Самодин, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Чернов, уникальный в своем роде – единственный, кто дебютировал за сборную России, ни разу не сыграв в премьер-лиге. Экс-спартаковец Малоян. Поколесивший по России Саркисов. Экс-амкаровец Камеш, лидер ФНЛ по подачам во вратарскую площадь (21). А еще здесь играет сын Тихонова – Михаил. Правда, в этом сезоне у него было всего 84 минуты.

С этим пестрым составом Андрей Валерьевич решает самые серьезные задачи – бьется за выход в элиту. Хотя поначалу «Енисей» вообще прозябал в подвале турнирной таблицы – пять очков в первых шести матчах сезона. Но потом пришли результаты. Поражение от «Шинника» стало первым с 27 марта. Значит, Тихонов что-то делает правильно. Что именно – сложный вопрос. Во всяком случае работает нешаблонно. Так, 70% матчей «Енисей» сыграл по модели с двумя центральными защитниками, а 30% – с тремя.

Что ж, с таким тактическим арсеналом красноярский клуб идеально впишется в премьер-лигу, где скоро не останется команд, практикующих классическую расстановку игроков.