Харийс Витолиньш: Мозякин не сыграет против Дании. Но мы его не потеряли (видео)
Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России поговорил с тренером сборной Харийсом Витолиньшем.
«МОЗЯКИН НЕ СЫГРАЕТ»
- Как будем побеждать Данию? – вопросом в лоб встретили Харийса Витолиньша после тренировки.
- Точно так же, - не растерялся тренер сборной России. – Надо играть дисциплинированно, на своем уровне. Исключить дешевые удаления, которые были у нас в матче с Германией (6:3). Это могло сломать нам игру.
- На Кубке мира у вас почти не шло большинство, а тут – 70 процентов реализации. Восхитительно!
- Это очень приятно. Но успех надо развивать. Соперники нас разбирают, дальше команды будут серьезнее. И если большинство идет, нужно на тренировке еще больше его отрабатывать.
- Или это связано с тем, что вы шесть раз забили большинство слабой Италии?
- Да, с сильными соперниками все могло быть иначе. Мы толком не получили большинство со шведами, там было только два удаления. Но ребята понимают друг друга, мы видим хорошие комбинации.
- Сергей Мозякин пропустит матч с датчанами?
- Да. Врачи говорят о том, что Мозякина лучше не выпускать на лед пару дней. Но он остается в сборной. Просто мы посмотрим по факту, какое у него будет состояние. А в четверг Сергей приступит к легким тренировкам.
- Когда вы сделаете дозаявку?
- Посмотрим с утра, какие у нас есть варианты, - Витолиньш намекает на исход серии «Вашингтон» - «Питтсбург».
- Кто сыграет в воротах с Данией?
- Василевский.
- Почему Андрей выходит в четвертом стартовом матче подряд?
- У нас есть тренер по вратарям Рашит Давыдов, который разговаривает с вратарями. Ему лучше знать, кто как себя чувствует, потому что нам нужно побеждать. Цель не в том, чтобы какие-то голкиперы получили практику на чемпионате мира.
«ЗНАРОК ОСТАНОВИЛ ТРЕНИРОВКУ»
- Перед матчем с Данией такая же проблема, как перед игрой с Италией – надо поймать концентрацию и забивать свои голы?
- Конечно. Игра в наших руках. Главное – как мы к ней отнесемся. Нужно показать качественный хоккей. Моменты будут, нужно их завершать.
Все зависит от игроков. А вообще мы о настрое думаем. Вы видели, что Олег Валерьевич специально остановил вначале тренировку. Ему не понравилось, как ребята двигаются.
- Ему и раскатка не понравилась перед матчем с итальянцами, а в итоге счет был 10:1.
- Это хорошо, - улыбнулся Витолиньш.
- Вы помните, как обыграли Данию в прошлом году?
- Не помню, - покачал головой Харийс.
- Тогда тоже был счет 10:1.
- Ага, вот как, - удивился тренер. Он в самом деле не помнил тот матч.
- Почему в сборной России до сих пор находятся Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Алексей Береглазов, которые даже не получили аккредитации?
- У нас есть разные варианты. Например, аккредитацию можно передать другому. Ну а ребята провели хороший сезон, теперь находятся вместе с командой. Хоть шанс у них маленький, но он есть. И провести со сборной две недели им приятно.
- Кто-то из тренеров ездит на каток, где работают запасные?
- Да, мы ездим. Вот в четверг с утра отправимся с ними. И вратарей с собой берем.
«ГУСЕВУ НУЖНА УВЕРЕННОСТЬ»
- Состав команды, который вы держите под Олимпиаду, тает с каждым днем. Вот Илья Ковальчук уезжает в НХЛ. Вас это не тревожит?
- Конечно, тревожит. Но сейчас нам нужно сыграть чемпионат мира. А там уже будем смотреть, кто где подпишет контракты, как у них сложится сезон. Может, кто-то вернется в Россию, у кого-то не пойдут дела в НХЛ. Не надо сейчас заходить далеко в рассуждениях. И мы ведь ничего не можем изменить, все идет по факту.
- А есть ли сейчас олимпийский фактор? Например, вы внесете в заявку Науменкова из КХЛ, а не Береглазова, который уезжает в «Рейнджерс».
- Я бы не сказал. Нужно тренерское чутье, кто из игроков мобильнее, получше. Может, кто-то подустал или недавно была травма.
- Вы довольны Никитой Гусевым в звене с Кучеровым и Наместниковым?
- Он немного нервничает. Первый чемпионат мира. Видно, что у него шайбочка иногда соскакивает, не держится. Моменты были, и свой гол в большинстве он все равно забил. Вот Кучеров сделал дубль. Так что мы видим, потенциал у звена есть. Еще бы уверенности Гусеву побольше – той, с которой он играл в СКА…
- Такая же ситуация с Владимиром Ткачевым?
- Она у всех такая. Тем более когда команда побеждает 10:1, все забивают, а у тебя шайба не заходит, то переживаешь, начинаешь мудрить, не выдерживать паузу.
Но мы, тренеры, на это не смотрим. Нам нужны и оборонительные, и забивающие игроки, чтобы команда была универсальной.
- Если сборная России попадет в четвертьфинале на французов, то поедет в Париж. Это проблема?
- Лучше ехать в Париж и играть с французами, чем остаться в Кельне и играть с чехами, - мудро заметил Витолиньш.
- Но ведь Франция победила Финляндию со счетом 5:1.
- Но психологически ты больше уверен в себе, когда играешь с французами.
Матч
Место и дата
11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция