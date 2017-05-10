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Коштинья: «Зениту» подойдет Жардим

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Коштинья в "Динамо" 2006 год
Коштинья в "Динамо" 2006 годИсточник: «Советский спорт»

Главный тренер «Академики» (Коимбра) и экс-игрок «Динамо» Коштинья рассказал «Советскому спорту» о работе в Португалии, тренере для «Зенита», и Кубке конфедераций.

«С РОССИЯНАМИ РАБОТАТЬ ИНТЕРЕСНО, НО…»

- Вы тренировали команды первого и второго дивизионов Португалии. Где сложнее?

- Для меня одинаково. «Академика» - клуб уровня примейры, тут очень требовательные болельщики. Традиции обязывают, чтобы команда всегда была амбициозной и показывала достойный футбол. Очень похоже на то, что происходит в примейре.

- В первой части сезона «Академика» претендовала на выход в элитный дивизион. Удалось создать хорошую команду?

- Да, хотя поначалу было трудно. Стиль игры, что был у «Академики», отличался от того, который хотел видеть наш тренерский штаб. Футбольную философию пришлось полностью менять. «Академика» любила играть в оборонительный футбол. А я прививаю своим командам атакующий стиль. Да, мы забили не слишком много голов в этом сезоне и пропустили меньше всех. Но это связано с некоторыми факторами, которые влияли на команду и ее выступления. Начало и вовсе было тяжелым: все знают, какие «Академика» имела проблемы (речь о задержке зарплат, перебоях с финансированием и потерей восьми игроков на старте сезона). Но мы сделали все, что могли, и очень хорошо играли до января. Довольно долго находились на третьем месте в сегунде, дошли до четвертьфинала Кубка Португалии. В концовке сезона случился необъяснимый спад, который стоил нам более высоких мест в таблице («Академика» на данный момент занимает 12-е место из 22).

- В Португалии играют несколько молодых российских футболистов. Вам бы хотелось поработать с игроками из России?

- Почему нет? Хорошо помню, как здорово когда-то выступали клубы и сборная СССР. Все просто обожали таких футболистов, как Заваров, Протасов, Блохин. Потом в России появился Аршавин, просто феноменальный футболист. Так что все хорошее в «Академике» приветствуется. Но нужно еще думать об адаптации к новому менталитету и культуре, а также учитывать характер самого игрока.

- В этом году как в России, так и в Португалии часто критикуют арбитров, случаются скандалы. Это судьи так плохи, или клубы слишком остро реагируют?

- Вот есть хорошие тренеры и не очень - то же самое с судьями. Нужно создавать для них нормальную атмосферу, потому что иногда в Португалии мы начинаем критиковать арбитров, как только узнаем, кто назначен на наш матч. Этот клуб хочет одного арбитра, тот клуб хочет другого. Судьям сложно работать спокойно в такой атмосфере, на них всегда оказывается огромное давление.

«АЛЕНИЧЕВ ДОБИЛСЯ БЫ УСПЕХА В ПОРТУГАЛИИ»

- «Зенит» начал поиски нового тренера. Говорят о кандидатуре Паулу Соузы. На ваш взгляд, кто из португальских тренеров способен сделать «Зенит» чемпионом?

- «Зенит» - топ-клуб, в его составе много хороших футболистов, в финансовом плане все тоже замечательно. То есть руководство может приобрести тренеру сильных игроков. И вот тут у любого португальского специалиста есть превосходство перед остальными. Обычно от наших тренеров хотят многого, не имея при этом большого бюджета. Иногда у клубов нет финансовых возможностей, чтобы организовать работу команды, зарплаты постоянно задерживают, условия для тренировок не всегда идеальные, потому что не у всех есть свои базы, академии. И когда португальцы едут в другие страны, получают все условия для работы, подписывают тех игроков, которых хотят, - а при этом они привыкли выжимать максимум и в более скромных условиях, – становятся успешнее, чем другие европейские специалисты. Это и делает наших тренеров более ценными.

- Лучший вариант для «Зенита» - Леонардо Жардим из «Монако»? Или для него чемпионат России не слишком престижен?

- Жардим – отличный тренер! К тому же мой большой друг. Он успешно работал во всех клубах, ни одного провала, здорово проявляет себя и в «Монако». Тренер с характером, личность. Он подойдет такому клубу как «Зенит». Ведь команда играет не только в чемпионате России: полагаю, руководство хочет видеть сильный «Зенит» и в еврокубках. Впрочем, Соуза тоже проделал большую работу в «Фиорентине».

- Ваша тройка лучших португальских тренеров на данный момент.

- Жардим, Моуринью – он всегда для меня будет лучшим – и, если говорить о последних результатах, Руй Витория из «Бенфики». Но в Португалии есть много сильных специалистов: тот же Соуза, Карлуш Карвальял из «Шеффилда». Себя называть не буду, а то покажусь навязчивым, - шутит Коштинья.

- Вы хорошо знакомы с Дмитрием Аленичевым. Он как-то говорил, что не прочь тренировать в Европе. Интересно, был бы Аленичев успешен в Португалии?

- Уверен, в Португалии он бы добился успеха. Дмитрий разбирается в футболе, был хорошим игроком, а теперь стал хорошим тренером. Но если встретится с моей командой, точно проиграет, гарантирую! – смеется португалец. - В общем у Аленичева есть все, чтобы стать известным специалистом как в России, так и в Европе.

«ФЕРНАНДЕШ НЕ ТАК ХОРОШ КАК РАНЬШЕ»

- Перейдем к Кубку конфедераций. В «Локомотиве» здорово проводит сезон Мануэл Фернандеш. У него есть шансы вернуться в сборную?

- Фернанду Сантуш уже доказал, что для него все игроки важны. Понятно, на определенных футболистов он рассчитывает, так как они необходимы в стратегическом плане. Считаю, в свое время Фернандеш мог бы стать топ-игроком. Сейчас у него нет того мастерства, что было в начале карьеры. Когда Ману только появился в «Бенфике», он был очень одаренным и имел все шансы стать одним из лучших португальских полузащитников. Но тут вопрос отношения к делу, к футболу.

- Что насчет Данни?

- Данни остается топовым игроком, но у него была серьезная травма. Если будет в хорошей форме, есть все шансы, что он окажется в сборной.

- Кто для вас лучший молодой игрок сборной Португалии?

- Понятия не имею! Не знаю, кого возьмет Сантуш на турнир. У нас сейчас есть два ярких таланта – Желсон Мартинш из «Спортинга» и Бернарду Силва из «Монако». Если хорошо выступят на Кубке конфедераций, точно будут считаться самыми талантливыми в стране.

- Кто фаворит турнира?

- У Португалии есть хорошая возможность стать победителем. Это короткий турнир, каждый из футболистов должен показать свой лучший футбол. Португалия стала чемпионом Европы не просто так – она будет бороться и за Кубок конфедераций, хоть это и не просто. По собственному опыту могу сказать, что все поедут на турнир с целью победить.

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