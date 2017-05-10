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Мат повышает спортивные показатели

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мат повышает спортивные показатели

Употребление ненормативной лексики спортсменами может положительно сказаться на их результатах. К такому неожиданному выводу пришли британские ученые. «Советский спорт» пересказывает главное, что нужно знать по этой теме. Обещаем обойтись без мата.

Каждого участника эксперимента попросили выбрать любимое матерное слово — то, которое бы вырвалось у человека, если бы он, скажем, ударился головой о притолоку, и одно нейтральное слово — прилагательное, которым они описали бы письменный стол. Например, «деревянный» или «коричневый».

29 человек 30 секунд крутили педали велотренажёра, 52 человека — проходили тест на силу хвата кисти, со всей силы сжимая аппарат в течение 10 секунд. Иногда им разрешалось выругаться, иногда — нет.

Оказалось, что крепкое словцо увеличивает силу хвата на эквивалент в среднем 2,1 кг, а в случае с велосипедом — увеличивает мощность на 24 Вт. Чтобы исключить влияние на результаты резкого выдоха, испытуемым запретили материться громко — всё нужно было произносить спокойным голосом.

Отчего и почему ругань улучшает спортивные результаты, учёные не знают. Произнесение матерных слов не заставляет сердце биться чаще и не подстёгивает давление. «Мы не рассказываем ничего нового и ничего не объясняем, зато мы научно доказываем то, что раньше подсказывал только здравый смысл», — прокомментировал результаты работы своей команды Ричард Стефенс (Richard Stephens), психолог из Килского университета в Стаффордшире, Великобритания, представляя доклад об исслдеовании на собрании Британского психологического общества в Брайтоне. О докладе учёного рассказывает The Guardian.

Предыдущее исследование Стефенса было посвящено влиянию ругани на способность терпеть боль: тогда учёный доказал, что крепкое словечко помогает справиться с неприятными ощущениями. 

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