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И снова проблемы с «Зенит-Ареной»

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матч "Зенит" - "Терек"
Матч "Зенит" - "Терек"Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» пытается разобраться, почему «Зенит» отказался играть на новом стадионе. Спойлер: снова проблемы с газоном.

Матч 29-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» - «Краснодар», который должен был пройти на стадионе «Арена Санкт-Петербург» (он же – «Зенит-Арена», он же – «Крестовский») 17 мая, пройдет на стадионе «Петровский» из-за состояния поля на новом стадионе. Об этом нам стало известно из источников в петербургском футбольном клубе.

Клуб недоволен качеством поля на новой арене на Крестовском острове. «Зенит» обращал на это внимание еще по ходу строительства арены, однако на его жалобы не обратили внимания. Кроме того, у «Зенита» возникли проблемы при подъезде к стадиону из-за пробок. Также в раздевалке клуба на одном из матчей были проблемы с горячей водой.

В четверг, 11 мая, на «Арене Санкт-Петербург» состоится внеплановое совещание, на котором будет принято решение о судьбе газона. В город прибудут эксперты ФИФА, которые совместно с представителями оргкомитета «Россия-2018» решат, что делать с полем стадиона.

- 11 мая будет принято решение о судьбе газона. Вариантов два - либо эксперты примут решение о том, что газон можно вылечить и привести в норму к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, либо поле надо будет перестилать экстренным методом. Экспертам предстоит оценить не только сам газон, но и так называемую начинку, пирог для поля, - так говорят в клубе.

Отметим, что матч с «Краснодаром» должен был стать третьей игрой для «Зенита» на новом стадионе. 22 апреля «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 2:0, а 7 мая уступил «Тереку» со счетом 0:1. При этом после второй игры главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал качество газона на стадионе, заявив, что таких полей, как на «Арене Санкт-Петербург», нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины. Во время первой игры на стадионе зрители также обратили внимание на проблемы с газоном и протекающую крышу новой арены.

«Советский спорт» не раз писал о том, как «Зенит-Арена» резко выросла в стоимости во время строительства. По официальной версии, стоимость стадиона, который начали строить в 2008 году, подорожал с 6,7 до 43,8 млрд рублей. «Советский спорт» указывал, что реальная цена еще выше.

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