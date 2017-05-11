Легенды футбола в Бахрейне
Федерация футбола Бахрейна победила. Пока на футбольном поле. В товарищеском матче. Но на крайне статусном мероприятии. «Советский спорт» пересказывает главное.
День, который пришелся на промежуток между Советом ФИФА и Конгрессом этой организации в Бахрейне, оказался ознаменован важным событием - FIFA Legends, благотворительный матч для местных детей. Звезды мирового футбола сыграли в небольшом, но крайне симпатичном турнире. Составлен он был из команд ФИФА, шести континентальных федераций и Футбольной ассоциации Бахрейна.
Президент ФИФА Джанни Инфантино, отвечающий на вопросы,
медиасессия, в которой избранные легенды делились своими мыслями с прессой,
футбольные символы Роналдиньо, Пабло Аймар, Кафу, Карина Леблан и Ниа Кунцер,
которые участвуют в тренировках вместе с молодежью – все это было в Бахрейне.
Издатель «Советскjго спорта» Сергей Колушев и глава ФИФА Джанни
Инфантино
У приехавших сюда был не только шанс увидеть так близко Диего
Марадону, Дэвида Трезеге и Джей Джей Окочу – они убедились, что FIFA заботится
о том, чтобы футбол был на устах у всех.
🇨🇴⚽️🇦🇷@PibeValderramaP & Diego Maradona 💪#FIFALegends pic.twitter.com/gy1y8tci2Z— FIFA.com (@FIFAcom) 10 мая 2017 г.
- Мужчины, женщины, легенды, все конфедерации - мы все на
футбольном поле. Это главный посыл: футбол объединяет людей, - сказал бывший
игрок «Реала» и сборной Испании Мишель Сальгадо, который тоже играл на этом
турнире. - Мы здесь, чтобы объединиться и играть против расизма, дискриминации
и в пользу женского футбола.
Победила, в итоге, команда хозяев. В их составе играла местная легенда Талал Юссеф вместе с Пабло Аймаром и Алексеем Смертиным. 3:0 – с таким счетом в финале были повержены соперники из УЕФА, в составе которых выступал российский представитель Александр Алаев.
Счастье на лицах легенд увенчало насыщенный день:
- Это лучший день для меня, я могу снова играть в футбол. Для тех
из нас, кто зарабатывал на жизнь футболом, нет ничего лучше, - сказал Звонимир
Бобан, бывший звезда «Милана» и сборной Хорватии, а ныне - заместитель
генерального секретаря ФИФА.