Легенды футбола в Бахрейне

Диего Марадона

Федерация футбола Бахрейна победила. Пока на футбольном поле. В товарищеском матче. Но на крайне статусном мероприятии. «Советский спорт» пересказывает главное.

День, который пришелся на промежуток между Советом ФИФА и Конгрессом этой организации в Бахрейне, оказался ознаменован важным событием - FIFA Legends, благотворительный матч для местных детей. Звезды мирового футбола сыграли в небольшом, но крайне симпатичном турнире. Составлен он был из команд ФИФА, шести континентальных федераций и Футбольной ассоциации Бахрейна.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, отвечающий на вопросы, медиасессия, в которой избранные легенды делились своими мыслями с прессой, футбольные символы Роналдиньо, Пабло Аймар, Кафу, Карина Леблан и Ниа Кунцер, которые участвуют в тренировках вместе с молодежью – все это было в Бахрейне.

Издатель «Советскjго спорта» Сергей Колушев и глава ФИФА Джанни Инфантино

У приехавших сюда был не только шанс увидеть так близко Диего Марадону, Дэвида Трезеге и Джей Джей Окочу – они убедились, что FIFA заботится о том, чтобы футбол был на устах у всех.

- Мужчины, женщины, легенды, все конфедерации - мы все на футбольном поле. Это главный посыл: футбол объединяет людей, - сказал бывший игрок «Реала» и сборной Испании Мишель Сальгадо, который тоже играл на этом турнире. - Мы здесь, чтобы объединиться и играть против расизма, дискриминации и в пользу женского футбола.

Победила, в итоге, команда хозяев. В их составе играла местная легенда Талал Юссеф вместе с Пабло Аймаром и Алексеем Смертиным. 3:0 – с таким счетом в финале были повержены соперники из УЕФА, в составе которых выступал российский представитель Александр Алаев.