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Алексей Смертин: Россия против расизма

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Смертин: Россия против расизма

Алексей Смертин дал интервью изданию «Insideworldfootball», которое мы публикуем в переводе на русский язык с небольшими сокращениями.

Мировые СМИ давно делают акцент на проблемах расизма в России. Недавний телевизионный фильм о российских фан-группах, борющихся со всеми в апокалиптическом чемпионате мира, подогревает интерес к теме: много разговоров о том, что о предстоящем чемпионате мира будет больше помнить из-за актов насилия и ксенофобии, чем из-за красоты футбола.

Издание иронизирует, что расизм после таких фильмов многим покажется частью повседневной жизни в России, что в футбол здесь нельзя играть без насилия, и многие скоро готовы будут поверить, что российские болельщики едят детей.

Пообщавшись всего пять минут с легендой российского футбола Алексеем Смертиным, понимаешь, что это вовсе не так.

Смертин - посол футбольного чемпионата 2018 года, но ему была доверена более широкая миссия – бороться против любых проявлений дискриминации в футболе.

- Важно уточнить, что моя работа с Российским футбольным союзом связана не столько конкретно с чемпионатом мира, сколько с футболом более глобально и целостно. Хотя Россия-2018, конечно, будет огромным приоритетом в следующем году, моя более широкая роль в Российском футбольном союзе будет заключаться в том, чтобы выйти за пределы 2018 года, чтобы контролировать то, что происходит в России на наших стадионах, взаимодействовать с клубами, болельщиками, властями и средствами массовой информации, находить лучшие решения и механизмы для предотвращения проявлений дискриминации. Это выглядит как действительно трудная работа, однако я чувствую в себе энергию для этой деятельности.

- Что конкретно проводится для борьбы с проявлениями дискриминации?

- Да, уже реализуется ряд программ и инициатив, и мы хотим охватить все части сообщества, а не только футбольных фанатов, начать разговор о проблемах дискриминации на государственном уровне. Это будет способствовать дальнейшему развитию наших образовательных программ в школах, а также поможет работать с клубами, группами поддержки и т.д. Конкретные проекты уже внедрены на стадионах - например, в нашей кампании #Stopmat. Этот знак, отображаемый на всех входах на трибуны, побуждает людей не использовать нецензурную лексику.

Другой пример: РФС поддерживает контакты с игроками, чтобы они выступали против дискриминации. Это также важно. Я лично принимал участие в различных инициативах общественного движения «Россия любит футбол» с момента ее запуска в России в 2016 году - это яркий пример кампании по созданию в России более дружественной атмосферы вокруг футбола.

Я глубоко убежден в том, что включение спорта в более широкую сферу деятельности - привлечение молодежи и пожилых людей, мужчин и женщин и всех представителей многих этнических меньшинств в России – все это является одним из величайших инструментов борьбы с дискриминацией.

- Россия серьезно относится к проблеме дискриминации. Но ФИФА распустила свою аналогичную группу по дискриминации - так зачем России это нужно? Рассматривает ли Россия этот вопрос более серьезно, чем ФИФА?

- Конечно, это серьезно - везде, где в мире встречается дискриминация, с ней нужно бороться. В России мы хотим, чтобы наши стадионы были доступны для всех и наслаждались футболом. Тем не менее я не вижу, чтобы моя работа ограничивалась только стадионами и аренами - я хочу копать гораздо глубже, хочу стремиться к устранению коренных причин дискриминации в более широком смысле. Я не могу комментировать решение ФИФА, только наши решения. Россия, как и следовало ожидать, с помощью предстоящего Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018 усилят социальные изменения и объединят наши народы на долгосрочную перспективу.

- Есть много историй о расизме в российском футболе, как и везде в мире - насколько велика проблема? Это большая проблема в России, чем где-либо еще, или просто таково восприятие на западе?

- Вы правы, проблемы дискриминации существуют везде - не только в России. Мы, конечно, хотим сделать Россию положительным примером для всех остальных. Я хочу - и это не просто мечта - чтобы люди из Бостона, Токио, Дублина, Лондона, Каира указывали на нас и говорили: «Ого, мы хотим того же». Мы в России хотим изменить существующее восприятие, мы хотим стать лучшим хозяином чемпионата мира, хотим служить примером.

Разумеется, время от времени случаются ошибки, есть еще случаи дискриминации, однако мы должны преследовать цель уничтожить их через участие и вовлеченность - и в долгосрочной перспективе привлечь больше людей к нашему спорту.

Я горжусь тем, что Россия стала инициатором кампании «Футбол без насилия» - проекта, который я поддержал в 2016 году. «Футбол без насилия» начался после ожесточенных инцидентов с участием футбольных болельщиков из России и других стран во время Евро-2016. В качестве коалиции из видных деятелей спорта, искусства и общественной жизни из России и всего мира, эта кампания ясно заявила, что Россия не потерпит никаких форм насилия.

- Какие шаги предпринимает Россия для предотвращения этого насилия?

- Мы приступаем к широкомасштабной программе обучения, мы также наложили строгие, но справедливые наказания за неправильное поведение. Мы также учимся у наших друзей и партнеров за рубежом - например, российские власти поддерживают связь с британской полицией по вопросу, как они решили свою проблему хулиганов. У нас уже есть законы, запрещающие известным хулиганам въезжать в Россию и разрешающие преследовать тех, кто неправильно с этой точки зрения себя ведет.

- Насколько реальны угрозы в адрес иностранных болельщиков со стороны российских фан-групп? Это действительно проблема?

- Как только сторонники «Манчестер Юнайтед» обнаружили, что им ехать в Ростов, они удивились, увидев, какой теплый прием получили иностранные болельщики со стороны России. А через месяц Кубок конфедераций станет отличной возможностью для новых иностранных фанатских групп узнать о знаменитом российском гостеприимстве.

- Можете ли Вы гарантировать безопасность нероссийских болельщиков в 2018 году?

- Да, конечно. Российское правительство, РФС, «Россия-2018», а также правоохранительные органы обеспечат всем нам отличный фестиваль футбола.

Россия полна сюрпризов - от природных чудес до исторических городов, но самое впечатляющее впечатление произведет сам российский народ. И это, я думаю, продемонстрирует нашу прекрасную страну сотням миллионов. У нас почти 200 этнических групп. У нас есть много людей, живущих, работающих и обучающихся здесь со всех стран мира. Кроме того, у нас есть невероятно разнообразная и многонациональная футбольная лига. Мы хотим быть мировым лидером в демонстрации того, как стадион может быть местом, где все приветствуются, где вас уважают независимо от вашей религии, расы или цвета кожи.

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