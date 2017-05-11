Черная карма Овечкина. Он дважды был на льду, когда забивал «Питтсбург» (видео)

Александр Овечкин свободен! И теперь поедет в сборную России на чемпионат мира вместе с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым.

…За четыре минуты до конца второго периода случилось невероятное. Казалось, такого просто не может быть. Это против законов физики и логики.

Том Уилсон отдал шайбу под бросок Александру Овечкину. Тот нанес фирменный щелчок в одно касание. С пяти метров. Вратари на такой выстрел обычно среагировать не могут, но тут…

Шайба угодила в черенок клюшки голкипера «Питтсбурга» Марка-Андре Флери. Вратарь по прозвищу «Цветок» сначала сам не понял. А потом засмеялся во весь голос. Ведь на его стороне была дикая фортуна.





А у Овечкина была плохая кубковая карма, которая отыгралась на Александре Великом по полной программе.

Овечкин оказался единственным хоккеистом, получившим за этот матч «-2» по показателю полезности. При счете 0:2

Давайте разберем, как «Питтсбург» забивал голы.

29-я минута. Мэтт Нисканен пытался вынести шайбу по левому борту. Она летела в сторону Овечкина, но Саша ее не перехватил. А когда развернулась атака «пингвинов», Александр на долю секунды не успел, чтобы накрыть Брайана Раста. И тот забил гол.

Как ни крути, Овечкин оказался в эпицентре событий.



А как «Питтсбург» забивал второй гол?



45-я минута. Кевин Шаттенкирк пытался вынести шайбу по левому борту. Она летела в сторону Овечкина, но Саша ее потерял. Шайба отлетела к Патрику Хорнквисту, который ушел от трех игроков «Вашингтона» и нанес лихой бросок в девятку ворот Холтби.

Как ни крути, Овечкин снова оказался в эпицентре событий.

Все остальное – нюансы. Да, тренер «Кэпиталз» Барри Тротц снова отправил Овечкина в третье звено к силовикам. Но эта тактика принесла успех в пятом и шестом матчах, позволив «Вашингтону» сравнять счет в серии.

Да, на последних минутах, когда Холтби уже стоял за бортиком и грустными глазами смотрел на площадку, Овечкин в падении сорвал атаку, когда «Питтсбург» должен был забивать в пустые ворота. Но 0:2 или 0:3 – какая разница?

Овечкин с «Вашингтоном» мог впервые в истории выйти в полуфинал Кубка Стэнли. Но теперь за своей третьей чашей снова пойдут Сидни Кросби и Евгений Малкин, которых ждет серия с «Оттавой».

Ну а Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов снова поедут на чемпионат мира. Главный тренер Олег Знарок сорвал джек-пот, с чем его и поздравляем.