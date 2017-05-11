Черная карма Овечкина. Он дважды был на льду, когда забивал «Питтсбург» (видео)
Александр Овечкин свободен! И теперь
поедет в сборную России на чемпионат мира вместе с Евгением Кузнецовым и
Дмитрием Орловым.
…За четыре минуты до конца второго периода случилось невероятное. Казалось, такого просто не может быть. Это против законов физики и логики.
Том Уилсон отдал шайбу под бросок Александру Овечкину. Тот нанес
фирменный щелчок в одно касание. С пяти метров. Вратари на такой выстрел обычно
среагировать не могут, но тут…
Шайба
угодила в черенок клюшки голкипера «Питтсбурга» Марка-Андре Флери. Вратарь по
прозвищу «Цветок» сначала сам не понял. А потом засмеялся во весь голос. Ведь
на его стороне была дикая фортуна.
А
у Овечкина была плохая кубковая карма, которая отыгралась на Александре Великом
по полной программе.
Овечкин
оказался единственным хоккеистом, получившим за этот матч «-2» по показателю
полезности. При счете 0:2
Давайте разберем, как «Питтсбург» забивал голы.
29-я минута. Мэтт Нисканен пытался вынести шайбу по левому борту. Она летела в сторону Овечкина, но Саша ее не перехватил. А когда развернулась атака «пингвинов», Александр на долю секунды не успел, чтобы накрыть Брайана Раста. И тот забил гол.
Как ни крути, Овечкин оказался в эпицентре событий.
А
как «Питтсбург» забивал второй гол?
45-я
минута. Кевин Шаттенкирк пытался вынести шайбу по левому борту. Она летела в
сторону Овечкина, но Саша ее потерял. Шайба отлетела к Патрику Хорнквисту,
который ушел от трех игроков «Вашингтона» и нанес лихой бросок в девятку ворот
Холтби.
Как
ни крути, Овечкин снова оказался в эпицентре событий.
Все
остальное – нюансы. Да, тренер «Кэпиталз» Барри Тротц снова отправил Овечкина в
третье звено к силовикам. Но эта тактика принесла успех в пятом и шестом
матчах, позволив «Вашингтону» сравнять счет в серии.
Да,
на последних минутах, когда Холтби уже стоял за бортиком и грустными глазами
смотрел на площадку, Овечкин в падении сорвал атаку, когда «Питтсбург» должен
был забивать в пустые ворота. Но 0:2 или 0:3 – какая разница?
Овечкин
с «Вашингтоном» мог впервые в истории выйти в полуфинал Кубка Стэнли. Но теперь
за своей третьей чашей снова пойдут Сидни Кросби и Евгений Малкин, которых ждет
серия с «Оттавой».
Ну а Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов снова поедут на чемпионат мира. Главный тренер Олег Знарок сорвал джек-пот, с чем его и поздравляем.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Раст (Кросби, Гюнцель), 28:49 (0:1). Хорнквист (Шульц), 44:14 (0:2).
Место и дата
11 мая 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция