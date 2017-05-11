Евгений Малкин: Мы понимали, что это последний матч, и отступать было некуда
Форвард
«Питтсбурга» Евгений Малкин после победы над «Вашингтоном» (2:0) дал интервью
российской прессе.
- Евгений, вы волновались перед матчем?
- Ну
конечно. И это нормально для любого человека, для любого спортсмена –
волноваться перед ответственной игрой.
Но когда
выходишь на лед, то о волнении совершенно забываешь, наслаждаешься хоккеем. Я
считаю, у нас вся команда сыграла здорово. Это была наша лучшая игра в этой
серии. Мы и бросали много, и шли на ворота, и в большинстве уверенно
разыгрывали шайбу, в конце не дали «Вашингтону» создать опасные моменты. Мы
строго играли в свой хоккей.
- Что у вас получилось теперь, в отличие от предыдущих матчей?
- Мы
чуть-чуть поменяли систему, иначе стали действовать в нейтральной зоне.
Понимали: это последний матч, и отступать было некуда.
Мы ведь
проиграли пятый и шестой матчи серии. Посмотрели видео, сделали выводы. И
сейчас выложились на все 100 процентов.
Ну да,
«Вашингтон» тоже подустал, последние два года доходит до второго раунда Кубка
Стэнли. Там возрастные игроки, у них силы тоже на пределе. А мы играли в
быстрый хоккей, у нас есть молодые ребята. Мы их прессинговали. И это наша одна
из самых лучших игр за последнее время. Действовали четко, по системе – и
заслуженно победили.
- В чем рецепт успеха «Питтсбурга»? У вас столько травм, не было
Летанга, Хэгелина, Дюмолина…
- Еще и
Дэйли не было. Но повторю, что мы играем правильно по нашей системе. Стараемся
из своей зоны быстрее выходить в атаку, быстро проходить нейтральную зону и
играть как можно больше времени в нападении. Пытаемся забивать как можно чаще в
большинстве, это наша сильная сторона.
Да и наш
голкипер сейчас сыграл замечательно. Все матчи он провел на высочайшем уровне.
Флери принес нам победу. В первом периоде «Вашингтон» играл чуть лучше, но он
отразил все броски. Вытащил шайбу, когда бросал Овечкин. Вратарь в хоккее – это
половина команды.
- А ведь у Марка-Андре Флери была непростая ситуация во время
сезона. Его хотели обменять, но вот теперь дали шанс. И сейчас он показывает
себя великолепно.
- У нас
два хороших вратаря. В прошлом году выстрелил Мэтт Мюррей, в этом здорово
играет Флауэр. Это приносит команде результат. И здорово, что его сохранили, не
обменяли.
Не могу за него говорить, но со стороны видно, как человек нервничал. Ходили слухи, и конечно, он это читал. Но сохранил мотивацию, здорово тренировался. Получил шанс, и теперь здорово доказывает. Это его заслуженная победа. Мы рады за Флери. Но у нас продолжается плей-офф. Надеюсь, он также будет мотивирован, и дальше станет тащить команду.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Раст (Кросби, Гюнцель), 28:49 (0:1). Хорнквист (Шульц), 44:14 (0:2).
Место и дата
11 мая 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция