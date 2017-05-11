Евгений Малкин: Мы понимали, что это последний матч, и отступать было некуда

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после победы над «Вашингтоном» (2:0) дал интервью российской прессе.

- Евгений, вы волновались перед матчем?

- Ну конечно. И это нормально для любого человека, для любого спортсмена – волноваться перед ответственной игрой.

Но когда выходишь на лед, то о волнении совершенно забываешь, наслаждаешься хоккеем. Я считаю, у нас вся команда сыграла здорово. Это была наша лучшая игра в этой серии. Мы и бросали много, и шли на ворота, и в большинстве уверенно разыгрывали шайбу, в конце не дали «Вашингтону» создать опасные моменты. Мы строго играли в свой хоккей.

- Что у вас получилось теперь, в отличие от предыдущих матчей?

- Мы чуть-чуть поменяли систему, иначе стали действовать в нейтральной зоне. Понимали: это последний матч, и отступать было некуда.

Мы ведь проиграли пятый и шестой матчи серии. Посмотрели видео, сделали выводы. И сейчас выложились на все 100 процентов.

Ну да, «Вашингтон» тоже подустал, последние два года доходит до второго раунда Кубка Стэнли. Там возрастные игроки, у них силы тоже на пределе. А мы играли в быстрый хоккей, у нас есть молодые ребята. Мы их прессинговали. И это наша одна из самых лучших игр за последнее время. Действовали четко, по системе – и заслуженно победили.

- В чем рецепт успеха «Питтсбурга»? У вас столько травм, не было Летанга, Хэгелина, Дюмолина…

- Еще и Дэйли не было. Но повторю, что мы играем правильно по нашей системе. Стараемся из своей зоны быстрее выходить в атаку, быстро проходить нейтральную зону и играть как можно больше времени в нападении. Пытаемся забивать как можно чаще в большинстве, это наша сильная сторона.

Да и наш голкипер сейчас сыграл замечательно. Все матчи он провел на высочайшем уровне. Флери принес нам победу. В первом периоде «Вашингтон» играл чуть лучше, но он отразил все броски. Вытащил шайбу, когда бросал Овечкин. Вратарь в хоккее – это половина команды.

- А ведь у Марка-Андре Флери была непростая ситуация во время сезона. Его хотели обменять, но вот теперь дали шанс. И сейчас он показывает себя великолепно.

- У нас два хороших вратаря. В прошлом году выстрелил Мэтт Мюррей, в этом здорово играет Флауэр. Это приносит команде результат. И здорово, что его сохранили, не обменяли.

Не могу за него говорить, но со стороны видно, как человек нервничал. Ходили слухи, и конечно, он это читал. Но сохранил мотивацию, здорово тренировался. Получил шанс, и теперь здорово доказывает. Это его заслуженная победа. Мы рады за Флери. Но у нас продолжается плей-офф. Надеюсь, он также будет мотивирован, и дальше станет тащить команду.