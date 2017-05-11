Неприличный жест показал Овечкину вратарь «Питтсбурга» в матче года (видео)
Этот эпизод стоит оценить! Его можно назвать кульминацией всей серии «Вашингтон» - «Питтсбург».
Не
все на это обратили внимание, но рассказываю.
Только
что голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери сделал сэйв года. Он отразил щелчок
Александра Овечкина с нескольких метров. Капитан «Вашингтона» вполне мог
сделать счет 1:1. Но этого не произошло. Шайба попала в черенок клюшки вратаря.
Такое
бывает один раз из 1000 бросков. Но Флери невероятно повезло.
@fsmikey @FSBigBob @penguins Stroke it Fleury! #StrokeItFleury #LetsGoPens #Game7 #PITvsWSH pic.twitter.com/f32uR4kPOT— ffuH ekiM (@Mike84Huff) 11 мая 2017 г.
И
вот какой жест показал улыбающийся Марк-Андре. Он начал надраивать черенок
своей клюшки. Многие поняли, что вратарь обращался к самому Овечкину: мол,
врешь, не возьмешь!
И
в самом деле – Овечкин не взял. Флери провел гениальный матч и вывел
«Питтсбург» в полуфинал Кубка Стэнли.
…После матча Александр Овечкин уделил окружившей его прессе ровно 83 секунды. Капитан «Вашингтона» поглядывал на пресс-атташе клуба Сергея Кочарова и ждал, когда тот остановит вербальную экзекуцию. Это случилось весьма скоро.
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У нас были шансы забить. Но мы сделали пару ошибок, которые дорого нам стоили,
- сказал Овечкин. - Не могу сказать, что в конце мы свалились на спешку. Но их
голкипер все тащил. Он смог нас остановить. Сейчас трудно что-то сказать…
- У вас
был прекрасный шанс во втором периоде, но вы попали в черенок клюшки.
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Не только у меня. Вообще моментов хватало, но мы их не использовали. Хотя
старались делать все, что в наших силах.
…Вообще
смотреть на Овечкина было больно, жалко и обидно. Все три чувства вместе. Он
опять упустил шанс жизни. И может быть, никогда больше не завоюет Кубок Стэнли.
Может, это просто не его трофей.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Раст (Кросби, Гюнцель), 28:49 (0:1). Хорнквист (Шульц), 44:14 (0:2).
Место и дата
11 мая 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция