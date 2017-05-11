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Неприличный жест показал Овечкину вратарь «Питтсбурга» в матче года (видео)

Олег Межерицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Неприличный жест показал Овечкину вратарь «Питтсбурга» в матче года (видео)

Этот эпизод стоит оценить! Его можно назвать кульминацией всей серии «Вашингтон» - «Питтсбург».

Не все на это обратили внимание, но рассказываю.

Только что голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери сделал сэйв года. Он отразил щелчок Александра Овечкина с нескольких метров. Капитан «Вашингтона» вполне мог сделать счет 1:1. Но этого не произошло. Шайба попала в черенок клюшки вратаря.

Такое бывает один раз из 1000 бросков. Но Флери невероятно повезло.


И вот какой жест показал улыбающийся Марк-Андре. Он начал надраивать черенок своей клюшки. Многие поняли, что вратарь обращался к самому Овечкину: мол, врешь, не возьмешь!

И в самом деле – Овечкин не взял. Флери провел гениальный матч и вывел «Питтсбург» в полуфинал Кубка Стэнли.

…После матча Александр Овечкин уделил окружившей его прессе ровно 83 секунды. Капитан «Вашингтона» поглядывал на пресс-атташе клуба Сергея Кочарова и ждал, когда тот остановит вербальную экзекуцию. Это случилось весьма скоро.

- У нас были шансы забить. Но мы сделали пару ошибок, которые дорого нам стоили, - сказал Овечкин. - Не могу сказать, что в конце мы свалились на спешку. Но их голкипер все тащил. Он смог нас остановить. Сейчас трудно что-то сказать…

- У вас был прекрасный шанс во втором периоде, но вы попали в черенок клюшки.

- Не только у меня. Вообще моментов хватало, но мы их не использовали. Хотя старались делать все, что в наших силах.

…Вообще смотреть на Овечкина было больно, жалко и обидно. Все три чувства вместе. Он опять упустил шанс жизни. И может быть, никогда больше не завоюет Кубок Стэнли.

Может, это просто не его трофей.

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Раст (Кросби, Гюнцель), 28:49 (0:1). Хорнквист (Шульц), 44:14 (0:2).

Место и дата

11 мая 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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