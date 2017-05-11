«У «Атлетико» не было инстинкта убийцы». Обзор испанской прессы

Вчера, 10 мая, «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов обыграл «Реал» со счетом 2:1. Тем не менее, в финал вышли подопечные Зинедина Зиданка, которые в первой игре одержали уверенную победу со счетом 3:0.

«Советский спорт» пробежался по самым известным испанским газетам и посмотрел, как в стране отреагировали на мадридское дерби.

Marca

«Бензема нашел свой путь. Мадрид, в Кардифф»

«Атлетико» вернулся в Мадрид, чтобы быть жестоким. Голы Сауля и Гризманна в первые 15 минут вселили надежду в сердцах болельщиков «Атлетико». Казалось, что команда может совершить подвиг. Симеоне понимал, что первая часть плана решена. Но у «Атлетико» не было инстинкта убийцы. Худшее, что можно сделать, играя с хищником, – дать ему шанс. С одной стороны, команда Симеоне сделала все правильно, отойдя назад. Это был умный шаг, но в этот вечер удача была на стороне «Реала». Героем матча стал Бензема. Он словно хореограф с мячом на танцполе обошел трех соперников и отдал прекрасный пас на Кросса. На добивании быстрее всех был Иско. Его гол вернул всех болельщиков к реальности, хотя фанаты «Атлетико» по-прежнему продолжали верить, что еще можно изменить ход матча.

«Реал» испортил праздник сопернику еще в первой игре, когда выиграл со счетом 3:0. Несмотря на это, болельщики «Атлетико» до последних минут ответной встречи призывали своих игроков показать свой максимум и сражаться до конца.

Но «Реал» не так прост, он имеет гордость. Он знает, каково поднять над головой 11 европейских трофеев. Он знает, что чувствует каждый раз, когда выигрывает в финале. И знает, что больше всего сейчас хочет пополнить свой музей 12-м кубком Лиги чемпионов».

AS

«По направлению к 12 победе»





«Атлетико» был на грани чуда на 15-й минуте матча, но в конце первого тайма шансы команды улетучились. «Атлетико» играл достойно, но Иско, Модрич и Бензема провели отличный матч. Подопечные Симеоне обещали, что будут идти вперед и жестко атаковать. Все это было в первые 15 минут. Но неуверенность в своих силах перед мощным соперником снова сыграла злую шутку с командой.

После двух забитых мячей, «Атлетико» заиграл умиротворенно. Команда потеряла импульс и перестала играть свирепо. В итоге Бензема создал гол из ничего. Он легко обошел трех соперников и отдал передачу на Кросса. На добивании быстрее всех оказался Иско.

«Атлетико» потерял веру в себя. Сил, чтобы совершить второй рывок после гола «Реала», не было. Надежда в сердцах болельщиков «Атлетико» с каждой минутой таяла. Вскоре она совсем исчезла».

Sport.es

«Иско вернул «Атлетико» к суровой реальности»

«От экстаза к разочарованию. Яркое начало «Атлетико» – за 15 минут команде удалось забить два гола. Но уже в концовке первого тайма Иско перекрыл кислород подопечным Симеоне. Его гол вернул «Атлетико» к суровой реальности.

Последние минуты матча сопровождал сильный дождь. Он выражал горечь и боль в сердцах футболистов и болельщиков «Атлетико». Гризманн покидал поле «Кальдерона» со слезами на глазах. Болельщики «Атлетико» весь матч бодрили игроков, верили в них. Но в настоящее время реальность такова – «Реал» вышел в финал и сыграет на «Кардиффе» 3 июня. Уже только «Ювентус» может помешать «сливочным» поднять 12-й кубок Лиги чемпионов над головой».