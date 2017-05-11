Вручат ли Аленичеву и Титову золотые медали? (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Указ Путина

До Кубка конфедераций остается чуть больше месяца. Вчера президент России Владимир Путин подписал Указ о введении усиленных мер безопасности во время проведения этого турнира и чемпионата мира 2018 года.

«Ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года».

В частности, вводятся контролируемые и запретные зоны, приостанавливается деятельность опасных видов производств, усиливаются меры охраны общественного порядка. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте правовой информации.





Кто получит «золото»?

Интересный вопрос. В «Спартаке» по ходу сезона сменился тренерский штаб, ушли несколько игроков. Они определенно внесли свой вклад в долгожданное чемпионство красно-белых. Но достаточный ли для вручения им медалей?

По регламенту команда-чемпион и команды-призеры получают комплекты из 40 медалей. Не только для игроков, но и для тренерского штаба и менеджмента. В этом сезоне в заявку «Спартака» попали 34 футболиста – это те, кто хотя бы раз был заявлен на матч премьер-лиги. Из них 8 – Леонтьев, Максименко, Мелкадзе, Песьяков, Савичев, Селихов, Хомуха и Шанбиев – ни разу не сыграли. Кого-то, как Ромуло и Зуева, в команде уже нет. Как нет и трех тренеров – Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Олега Саматова, которые покинули клуб после первого тура.





Вручат ли золотые медали им? Очевидно, что претендентов на получение медалей в «Спартаке» больше 40. Однако регламент не запрещает клубу за свой счет выпустить дополнительные медали. Проще говоря, если «Спартак» захочет, то свое «золото» получат и Аленичев, и Титов, и ушедшие игроки.

Захочет ли «Спартак» – большой вопрос. А как вы считаете, заслуживают ли члены предыдущего тренерского штаба награды? На мой взгляд, да. Не столько потому, что они отметились в первом туре, сколько потому, что, как ни крути, но именно они собирали эту команду и готовили ее к сезону. А это огромная работа.

И главное – именно Аленичев пригласил Массимо Карреру. Только за это он заслужил сразу нескольких медалей.





28-й тур

Вчера «Спартак» провел первую тренировку в ранге чемпиона России.





Очередной тур стартует в пятницу матчем ЦСКА – «Арсенал». «ЦСКА ТВ» на этой неделе порадовал интервью Вернблума…





…И отличным роликом о выезде в Пермь.





«Зенит» пока решает, где сыграть последний домашний матч – газон на новом стадионе безобразен. Еще одна новость-интрига – будущее Данни. Как сообщают СМИ, продлевать ли контракт с португальцем, решит уже новый главный тренер.

«Локомотив», которому ничего уже не надо, подарил потрясающий сюжет – в матче с «Оренбургом» сыграет 43-летний Дмитрий Лоськов! Больше, чем легенда клуба.

https://www.instagram.com/p/BT6Tk72gU74/

«Спартак» – чемпион. «Локомотив», которым рулит Юрий Семин, – обладатель Кубка. А Лоськов рвется в бой. Друзья, мы точно в 2017-м?..