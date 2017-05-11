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«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карим Бензема в окружении защитников "Атлетико"
Карим Бензема в окружении защитников "Атлетико"Источник: Twitter.com

Накануне мадридский «Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:2), однако, по сумме двух встреч (4:2) «сливочные» пробились в финал, где им предстоит 3 июня сыграть против «Ювентуса» в Кардиффе.

«Советский спорт» представляет подборку самых ярких высказываний.

Комментаторы телеканала «Матч ТВ»:

Александр Шмурнов:

Константин Генич:

Роман Гутцайт:

Роман Нагучев:

Александр Неценко:

Георгий Черданцев:

Тимур Журавель:

Российский комментатор Владимир Стогниенко:

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин:

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко:

Видео эпизода:

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