«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал»
Накануне мадридский «Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:2), однако, по сумме двух встреч (4:2) «сливочные» пробились в финал, где им предстоит 3 июня сыграть против «Ювентуса» в Кардиффе.
«Советский спорт» представляет подборку самых ярких высказываний.
Комментаторы телеканала «Матч ТВ»:
Александр Шмурнов:
Защитники "Атлетико" бегали за Бензема как дошколята за старшеклассником во дворе. Интриге конец...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 10 мая 2017 г.
Константин Генич:
Хороший, эмоциональный матч! Я доволен😉 в финале сыграют действительно 2 лучшие команды Европы на данный момент! Ждём!🔝⚽️🏆— Константин Генич (@GenichK) 10 мая 2017 г.
Роман Гутцайт:
Зидан против Юве, Игуаин против Реала. Первый Кубок для Буффона или впервые в истории ЛЧ команда выиграет два 🏆подряд. Это будет красиво!))— Роман Гутцайт (@guttsait) 10 мая 2017 г.
Роман Нагучев:
Несколько раз пересмотрел незасчитанный гол Роналду. Там был офсайд, но ведь голы Реала из вне игры засчитываются... Странно.— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 10 мая 2017 г.
Александр Неценко:
Уверен,штаб Аллегри в Юве уже внимательно всё посмотрел и понял, как играть против Реала. А вот выигрывать...Посмотрим 3-го июня #лч #атлреа— Александр Неценко (@netsenko) 10 мая 2017 г.
Георгий Черданцев:
Реал, Криштиану, Зидан - у вас он есть и не один, у Реала их даже много. Дайте один, всего один Буффону. Por favor!— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 10 мая 2017 г.
Тимур Журавель:
и отсюда было видно, что Реал сильнее.) pic.twitter.com/1LwMDpINJV— ZhuraWell (@TimZhur) 10 мая 2017 г.
Российский комментатор Владимир Стогниенко:
Навас зверствует.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 10 мая 2017 г.
Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин:
Какой же Модрич - умница! Поле видит, передачи любые раздаёт, игру читает... Фантастический игрок 👏🏻👏🏻👏🏻— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 10 мая 2017 г.
Бензема сделал гол. А если ещё точнее - Хименес своей глупостью (обязан был страховать, а не смотреть все это время футбол) подарил гол.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 10 мая 2017 г.
Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко:
Чего же Бенз поел сегодня?👀— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 10 мая 2017 г.
Видео эпизода:
#Benzema was the star for #RealMadrid in #ATMRMA. Great hold-up play, constant threat, amazing skill to set up Isco's goal! #Tekkers #UCL 🔥🔥 pic.twitter.com/Y2H2YwF693— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 10 мая 2017 г.