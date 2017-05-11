Семен Антонов: Итудис максималист, он не дает нам спуску

Форвард ПБК ЦСКА Семен Антонов в преддверии «Финала четырех» Евролиги, который пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая, рассказал «Советскому спорту» о том, как Димитрис Итудис готовит команду к решающим матчам, о важности победного опыта, принципиальности соперничества с «Олимпиакосом» и многом другом.

ВСЕ МЫСЛИ ОБ «АСТАНЕ»

- Семен, как оцените итоги регулярного сезона Евролиги для ЦСКА?

- В целом, сезон прошел неплохо, за исключением одного отрезка, который пришелся на конец декабря – начало января. Мы потерпели три поражения подряд, чего с ЦСКА не случалось уже давно. Может быть, где-то сказалась усталость, травмы, невезение в концовках, но, в конечном счете, мы выдержали этот удар. Тренерский штаб, игроки – все проделали хорошую работу. Много тренировались, смотрели видео, разбирали свои ошибки, чтобы не наступать на те же грабли. Сейчас нам нужно закончить четвертьфинальную серию с «Астаной» в Единой лиге ВТБ, чтобы начать готовиться к «Финалу четырех».

- То есть пока мыслей о Стамбуле нет?

- Сейчас мы полностью сконцентрированы на матчах с «Астаной». Никто из нас не играет в лиге ВТБ «спустя рукава», думая о «Финале четырех». Все знают, что если ты будешь относиться небрежно к игровым моментам, любой соперник может тебя наказать – это во-первых. Во-вторых, если ты не будешь сконцентрирован на игре, то можешь получить травму, которая тебе абсолютно не нужна, учитывая, что через 10 дней у тебя два главных матча в сезоне, которые ты должен выигрывать. Поэтому все с большим уважением относится к сопернику, который нам противостоит сейчас.

- У многих ребят в команде были травмы, да и график очень плотный. Тренерский штаб делает на эту скидку?

- В матчах против «Астаны» все ребята бьются, падают за мячом, идут на подбор, помогают друг другу. У многих из нас действительно были микротравмы, но сейчас мы их подлечили благодаря небольшому перерыву после четвертьфинала Евролиги. Никто себя не бережет, и то же самое происходит на тренировках. Мы понимаем, что если не будем выкладываться в тренировочном процессе, это сыграет против нас в матчах с «Астаной» и в «Финале четырех». Если ты не будешь готов на 100 процентов, то не сможешь показать свой максимум.

ИТУДИС НЕ ДОПУСКАЕТ ХАЛАТНОСТИ

- Димитрис Итудис с приближением решающих матчей в Евролиге вносит какие-то поправки в тренировочный процесс?

- Нет, наш тренер ничего не меняет. Он по-прежнему остается таким же требовательным, как и в начале сезона. Итудис не дает нам спуску, потому что понимает – ЦСКА большой клуб и здесь нет места халатности. Коуч – максималист по жизни и требует, чтобы мы показывали все, на что способны на тренировках, в играх и при этом не важно против кого мы играем. Когда у нас что-то не получается, Итудис нас ругает, при этом если ты промазал открытый бросок, но до этого комбинация была разыграна, как на тренировке, он поддержит и скажет, чтобы ты не падал духом, а продолжал бросать, если ты в хорошей позиции.

- Но усталость, наверное, чувствуется.

- Сейчас нет. Я повторюсь, у нас был небольшой спад в декабре-январе, потому что многие игроки заняты в своих сборных. У Нандо с Тео было очень тяжелое лето – они играли квалификацию, потом выступали на Олимпиаде, плюс до этого сезон был тяжелый. У них почти не было перерыва, потому что следом стартовали Евролига и Единая лига ВТБ.

- У игроков сборной России та же ситуация.

- Да, мы тоже подъехали на сбор ЦСКА после квалификации и сразу началась Евролига – полетели в Китай на открытие сезона. Но сейчас все в порядке. Благодаря медицинскому штабу мы избавились от тех травм, что нас беспокоили. Да, понятно, что у каждого есть какие-то хронические «болячки», но каждый из нас готов сыграть через «не могу», через боль. Вряд ли кто-то хочет пропустить главные матчи, после того, как отпахал весь сезон. Никто не собирается себя жалеть, мы лучше отдохнем летом.

МЫ УВЕРЕНЫ В СЕБЕ

- Победный опыт прошлогоднего «Финала четырех» прибавит команде уверенности?

- Я думаю, что это, безусловно, поможет. Все мои партнеры по команде – опытные ребята, для них этот «Финал четырех» не первый, не второй и даже не третий. Они не раз прошли этот путь, знают, как выигрывать Евролигу. Кайл Хайнс побеждал трижды, для него это будет седьмой финал и он абсолютно спокоен. Может быть, он прячет волнение внутри себя, но я знаю точно, что все игроки ЦСКА уверены в себе. Мы верим в то, что делаем на площадке, в ту тактику, которую выбираем, потому что она помогала нам побеждать на протяжении сезона. Все, что нам нужно – быть вместе и поддерживать друг друга.

- Что можете сказать об «Олимпиакосе?

- Я думаю, все знают, что за команда «Олимпиакос», кто там лидер. Их игра строится вокруг Спанулиса, но в то же время, там много хороших игроков. Это очень неуступчивая команда с отличными бойцовскими качествами, они постоянно это доказывают и я думаю, все болельщики знают о том, насколько принципиальными получаются матчи между ЦСКА и «Олимпиакосом». Да, в сезоне нам было приятно обыграть их дважды, но сейчас это нужно забыть. Сейчас у нас только один шанс – 40 минут игрового времени решат кто пойдет в финал, а кто будет бороться за третье место.

- Нет опасения, что давление трибун может сказаться на ЦСКА?

- Я уверен, что на нашем матче будет много зрителей, но все равно прессинг со стороны болельщиков будет не таким серьезным, как на играх «Фенербахче». Я надеюсь, что фанаты ЦСКА тоже приедут в Стамбул, чтобы нас поддержать. Мы всегда чувствуем, когда за нас болеют и в такой обстановке проще показывать свой лучший баскетбол. Кроме того, у нас опытные игроки и даже в этом сезоне нам не раз приходилось играть на аренах, где болельщики настроены недружелюбно. Матчи с «Панатинаикосом», «Црвеной Звездой», «Жальгирисом», со всеми турецкими командами тому подтверждение. Мы действующие чемпионы, поэтому на нас всегда все настраиваются по максимуму.

- Что может стать залогом успеха ЦСКА в этом «Финале четырех»?

- Я не буду раскрывать всех секретов. У нашего тренера будет план на игру и, как минимум, до 19 мая это будет секретной информацией.