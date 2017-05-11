Свято место. Как Алексис Санчес поздравил Бергкампа с днем рождения (видео)

Обозреватель «Советского спорта» о том, как «Арсенал» поддерживает интригу в АПЛ.

До финиша чемпионата Англии осталось совсем немного, но до сих пор ничего не решено наверняка в судьбах клубов топ-6. Ситуация для подсчёта шансов и раскладов осложняется тем, что из-за кубковых баталий у команд разное количество сыгранных матчей. Уравнивать баланс «Арсеналу» пришлось в день полуфинала Лиги чемпионов в гостях у «Саутгемптона». С 2003-го года не удавалось «канонирам» увезти три очка со стадиона «святых» в рамках АПЛ (оставим за рамками вылеты «Саутгемптона» в чемпионшип, так негативная серия выглядит внушительнее, не правда ли?). Но «Арсенал» загнал себя в угол и больше не имеет права терять очки, если хочет участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов, а не интересоваться результатом в перерыве своего матча. Ради этого пришлось даже обыграть Моуриньо.

По сравнению с матчем против «Манчестер Юнайтед» состав гостей претерпел лишь одно изменение – Лоран Косельни не оправился после травмы, и его место занял восстановившийся Шкодран Мустафи. Немцу ещё не приходилось играть при новой схеме Венгера, поэтому в начале матча то и дело возникали моменты недопонимания между защитниками. Было заметно, что прошлый матч отнял много сил у «канониров», в первом тайме им не хватало скорости и резкости, да и «Саутгемптон» охотнее шёл в атаку и оставлял меньше свободного пространства в центре. И снова героическими усилиями Петра Чеха счёт в матче не был открыт до перерыва (восстановившись после травмы, чех очень прибавил и выдал уже серию матчей, которые заставили вспомнить его лучшие годы), а размять Фрейзера Форстера игроки «Арсенала» так по-настоящему и не смогли. Ситуация осложнилась травмой одного из лучших игроков последних матчей – Алекса Окслейда-Чемберлена. Вышедший на замену Бельерин вести атаку не мог, поэтому команде пришлось перестроиться.

Если после первого тайма владение мячом было равным, то в начале второго – «Арсенал» решил отдать мяч сопернику и пытался контратаковать. Игра всё больше стала идти через Алексиса Санчеса. На 60-й минуте стало окончательно понятно, что в день рождения лучшего игрока в истории клуба – Денниса Бергкампа – не солидно открывать счёт тривиальным голом, поэтому зрители увидели вот такой маленький шедевр.





Алексис Санчес записал на свой счёт 20-й гол в АПЛ в этом сезоне, Озил – 40-ю голевую передачу за «Арсенал» в рамках АПЛ. Но до этого последовал пас Джаки. Гранит прибавляет от матча к матчу, особенно при новой схеме, особенно в паре с Аароном Ремзи. Когда валлиец в форме, он является мотором команды, а если у него есть правильный партнёр и надежный тыл, то Ремзи начинает приближаться к форме своего феноменального сезона-2013/14. В концовке встречи грамотное движение Ремзи в штрафной помогло Санчесу найти его передачей, и Аарону оставалось лишь переправить мяч в сторону Жиру, который забивал гол в уже пустой угол ворот.

Победа 2:0 далась «Арсеналу» нелегко, но важные три очка добыты. Проигрывать нельзя, а впереди выезд на «Британия Стэдиум», где «канониры» также очень давно не праздновали побед. Ещё один тест для подопечных Арсена Венгера.