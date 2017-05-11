Mitjet и «Формула-1»: в ногу со временем

Жаркий уик-энд на трассе в Сочи завершился для пилотов Mitjet прохладным душем из шампанского

Российская гоночная серия Mitjet второй год подряд выступила в роли Гонки поддержки «Формулы-1»



Настоящие чемпионы знают: чтобы стать лучшим, необходимо тренироваться с лучшими, перенимать знания и опыт лучших. Российская гоночная серия Mitjet идет тем же путем. Какой автоспортивный проект признан лучшим в мире? Правильно – «Формула-1». Значит, нужно идти в ногу с «королевой автоспорта», изучать идеальную систему, выстроенную менеджментом «Формулы-1».

Российский этап «Формулы-1» в Сочи – это не только ежегодная демонстрация последних новинок в мире самых быстрых болидов, это еще и ответная возможность принимающей стороны показать высокий уровень гостеприимства, организации и своих успехов в развитии автоспорта в стране. Российская гоночная серия Mitjet второй год подряд выступила в роли Гонки поддержки «Формулы-1». Когда уже остыли первые эмоции, прошли встречи на высшем уровне с переговорами на предмет продолжения сотрудничества, тогда уже можно подвести некоторые итоги.

Если в прошлом году российская гоночная серия Mitjet дебютировала в роли Гонки поддержки «Формулы-1» и тогда все было в новинку, то в этом году партнерство двух проектов уже было максимально осознанным. Менеджмент «королевских гонок» перед подписанием соглашения с Mitjet в этом году уже не запрашивал дополнительную информацию – российская гоночная серия своей прошлогодней презентацией доказала свое право стать полноправным партнером лучшего автоспортивного проекта мира.

Но и для руководителей Mitjet второй год сотрудничества накладывал дополнительную ответственность – важно было показать, что за год развития проект смог выйти на новый уровень. Учитывая, что впервые спортпрототипы Mitjet предстали перед российскими зрителями только в 2015 году, стоит отметить, что серия развивается семимильными шагами. В этом году список пилотов Гонки поддержки поражал: на трассе Сочи Автодрома в рамках формульного уик-энда сражались чемпионы России разных лет и разных классов, обладатели Кубка страны, победители и призеры международных стартов и даже чемпион СССР.

«Наша серия действительно набирает обороты, и состав пилотов Гонки поддержки был очень серьезным, – говорит генеральный директор российской гоночной серии Mitjet Борис Шульмейстер. – Согласно нашему формату проект «Гонка поддержки «Формулы-1» вместил в себя тренировочные заезды, квалификацию и две гонки. Наш паддок находился в нескольких метрах от трассы, где на протяжении всех трех дней пилотыMitjet могли оценивать уровень готовности коллег из «королевских гонок» воочию, что называется, изнутри».

Паддок Mitjet располагался рядом с одним из самых сложных поворотов «Сочи Автодрома». Быстро оценив преимущество такой локации, пилоты и менеджмент Mitjet с помощью запасных отбойных ограждений организовали импровизированную трибуну с потрясающим видом на трассу. Это была настоящая атмосфера больших гонок.

«Когда наши машины располагались перед заездами на стартовой прямой, представители лучших гоночных проектов с большим интересом изучали спортпрототипы Mitjet, а затем наблюдали за соревнованиями пилотов уже на большом экране автодрома, – продолжает Борис Шульмейстер. – Получилось, что мы с восторгом смотрели на работу коллег из «Формулы-1», а они с некоторым удивлением оценивали нас, отмечая затем плотность борьбы в нашей серии и количество зрелищных обгонов на трассе. Получился совершенно невероятный симбиоз взаимного интереса. В этом и заключается основной смысл участия в Гонке поддержки – здесь ты получаешь возможность показать себя, посмотреть на других и окунуться в непередаваемую атмосферу».

Количество обгонов в гонках Mitjet поразило не только знающих толк в деле представителей «Формулы-1», но и множество зрителей, которые по единому билету могли наслаждаться праздником скорости в Сочи на протяжении трех дней. При такой аудитории пилоты Mitjet еще не выступали. В таких условиях они продемонстрировали максимум своих возможностей. Первая Гонка поддержки стала, наверное, самой зрелищной в истории российской гоночной серии. Иван Лукашевич и Алексей Карачев на протяжении всего заезда поочередно теснили друг друга с лидирующей позиции, и на последнем повороте Лукашевичу удалось организовать чемпионский обгон. Это было фантастически зрелищно! Во второй гонке Карачев уже взял реванш у судьбы и все-таки добился долгожданного успеха, взобравшись на верхнюю ступень пьедестала почета.

«Очередной этап сотрудничества с «Формулой-1» показал, что мы находимся на правильном пути, мы в тренде – подводит итог формульному уик-энду владелец российской гоночной серии Mitjet Сергей Егоров. – В этот раз мы много общались с экс-владельцем «королевских гонок» Берни Экклстоуном – и он однозначно поддерживает наш проект, говорит о большом будущем. Безусловно, такая оценка для нас дорогого стоит. Мы не останавливаемся на достигнутом. Партнерство с «Формулой-1» позволяет нам изучать в деталях систему организации лучшего гоночного проекта мира. Мы постоянно учимся. В предстоящем этапе нас ждут 6 этапов Кубка России Mitjet в Сочи, Казани и Москве. Уверен: нас ждут потрясающие уик-энды!»



