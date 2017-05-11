Самые бесполезные упражнения в зале

Новички в зале тратят массу времени на бесполезные упражнения - которые ни прибавят ни силы, ни массы, ни здоровья. Какие упражнения нужно выкинуть из своей программы ввиду их полной несостоятельности, «Советскому спорту» рассказал Руслан Халецкий, профессиональный бодибилдер и тренер.

Руслан Халецкий, профессиональный бодибилдер, тренер, постоянный эксперт «Советского спорта»

Наклоны с гантелями





Что это: вы стоите, свободно держа гантель в одной руке. Вторая рука упирается в пояс. Вы совершаете наклон в сторону, опуская руку с гантелью ниже. Считается, что это упражнение хорошо прорабатывает косые мышцы живота.

Почему бесполезно: «Пожалуй, это самое глупое и бесполезное упражнение из тех, что я видел в зале, - говорит Руслан Халецкий. – Люди выполняют наклоны с гантелями, чтобы похудеть в боках и укрепить косые мышцы живота, но в итоге только зря тратят время».

Косые мышцы работают в этом движении мало, вместо них включаются квадратные мышцы поясницы. От накачки они становятся больше – и талия вместо того, чтобы стать уже, начинает выглядеть еще полнее. Кроме того, само движение вредно для позвоночника. Оно создает сильную компрессию для позвонков и может стать причиной их травмы.

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Рывковые скручивания на пресс





Что это такое: обычные скручивания на пресс из положения сидя (их еще называют «сит-апы»), которые выполняют в быстром темпе, выбрасывая руки вперед.

Почему бесполезно: «Если делать сит-апы рывками и тянуть руки вперед, весь корпус будет подлетать вверх по инерции. Движений в таком стиле можно сделать больше, чем если бы вы поднимались и опускались плавно, контролируя технику. Но в данном случае «больше» не значит «лучше». Инерция выключает из работы мышцы пресса и делает упражнение бесполезным. В скручиваниях важна правильная техника, а не темп – следите за этим!»

Подъем гантелей и штанг на предплечья





Что это: ваши предплечья с гантелями или штангой лежат на скамье. Вы сгибаете и разгибаете кисти с отягощениями, тренируя мышцы предплечий.

Почему бесполезно: «Сами по себе подъемы на предплечья хороши, если вы уже набрали мышечную массу и теперь оттачиваете ее форму. Но когда тренингом предплечий начинают заниматься новички, это превращает хорошее упражнение в бесполезное, - говорит Руслан Халецкий. – На начальном этапе тренинга специализированные движения на предплечья – пустая трата времени. Уделяйте время большим мышечным группам – ногам и спине. Качайте грудь и плечи. Делайте подъемы на бицепс. Отложите проработку предплечий до тех времен, пока не станете большим».

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Подтягивания киппингом





Что это: подтягивания с раскачкой – когда вы забрасываете корпус к перекладине рывком, вместо того, чтобы подтягиваться строго, следя за тем, чтобы работали мышцы спины.

Почему бесполезно: «Подтягивания в строгом стиле – одно из лучших базовых движений для общего роста массы. Но раскачка или, как ее еще называют, киппинг убивают всю пользу подтягиваний. Нагрузка с целевых мышц уходит, а само движение, рывковое и инерционное, становится потенциально опасным для суставов и связок».

Заключение

«Я не сторонник теории, что мускулы растут только от базы. Важны все упражнения: специалист видит смысл в любом движении и знает его эффект. Однако новички часто выполняют движения, не понимая конечной цели. В любом упражнении важна техника и сокращение целевых мышц. Попросите тренера в зале показать правильную технику движения. Избегайте быстрых, неконтролируемых подъемов – так вы извлечете максимальную пользу из всех упражнений в бодибилдинге», - говорит Руслан Халецкий.