Юлиус Шуплер: Знарок может и матом. Но он удачный тренер! (видео)

На ЧМ-2017 обозреватели «Советского спорта» встретили известного в КХЛ тренера Юлиуса Шуплера, ныне входящего в штаб сборной Словакии.

Словацкий специалист Юлиус Шуплер успел поработать в нашей лиге в «Локомотиве», рижском «Динамо», «Донбассе» и, конечно, ЦСКА.

Многие наши игроки знают его, как умного и удачливого тренера. А журналисты запомнили в нем честного, открытого и интересного собеседника, никогда не стеснявшегося говорить правду о своей команде.

Такого знакомого всегда приятно встретить. И поводов для беседы – предостаточно! Но для начала мы решили поговорить о делах сегодняшних – о сборной Словакии, которая не слишком удачно начала свое выступление на чемпионате мира в Кельне.

«В СБОРНОЙ СЛОВАКИИ 9 НОВИЧКОВ»

- Причина неудачного старта очень простая, - развел руками пан Юлиус. – Когда мы начали собрать команду для подготовки к турниру, то получили сразу 23 отказа. Не только от игроков НХЛ, но и от тех, кто выступает в Европе. Поэтому мы привезли на этот чемпионат мира сразу девять новичков. И, конечно, им пока не хватает и опыта, и мастерства. Хорошо, что мы все-таки берем очки. Выиграли в овертайме, еще два матча по буллитам уступили. Но это просто переходный этап. Надо пройти через эти трудности, больше работать с молодежью. Другого выхода сейчас нет.

- Но почему в сборной Словакии столько отказов? Ведь известно, что вашу команду в стране очень любят. У нее масса болельщиков!

- У многих хоккеистов травмы после сезона. Им запретили играть за сборную. Не начальство, а врачи – после медицинского обследования. Несколько ключевых игроков, которые нам бы очень помогли, пошли на операцию. Были и те, кто просто очень сильно устал. Три ветерана приехали на сбор посмотрели, как молодые рвутся в бой и сказали: «У нас уже возраст, мы не в лучшей форме». Вот такие дела. Поэтому мы решили работать с теми, кто есть.

- Может, это и к лучшему? Подготовите молодую команду к Олимпиаде. У вас ведь ни одного энхаэловца сейчас в составе.

- Мы уважаем своих игроков за то, что они смело идут в бой и бьются до конца. За то, что стараются тактически выполнять все верно. Но опыта у них нет, слишком много новичков.

Сейчас многие спрашивают: «Что творится с хоккеем в Словакии?». В последние три года мы слабо выступили на драфте НХЛ – ни одного нашего игрока в лигу не пригласили. С этим надо что-то сделать. Поэтому сорок крупных словацких специалистов собрались вместе и наметили путь развития хоккея в нашей стране. Чтобы мы опять вернулись на ведущие позиции в мировом спорте и боролись за медали.

И первые результаты уже есть! На чемпионате мира среди юниоров (игроки до 18 лет) наша команда выступила очень достойно (сборная Словакии вышла в четвертьфинал, где только в овертайме уступила россиянам 2:3. – Прим. ред.). В сборных 16-летних и 15-летних, в еще более юных возрастах есть игроки, которые в будущем вырастут в больших мастеров.

- Значит, будущее у словацкого хоккея есть?

- Безусловно. Но надо терпение. Результат не придет сразу или через два-три года. У нас хоккеем занимается 2500 человек. И это во всех возрастных категориях. Маловато! Вот сборная России может сделать три сильных команды из игроков НХЛ и КХЛ. У нас такого нет.

В НХЛ у нас сейчас только восемь-девять словаков играют регулярно за свои клубы. И если кто-то из них не приедет, тем более, если все, то у нас мало шансов бороться за медали.

Мы готовы извиниться перед своими болельщиками за не слишком хорошие результаты на этом турнире. Хотя мы не виноваты. Но мне не хочется оправдываться тем, что такая ситуация сложилась. Надо просто работать так, чтобы в будущем иметь резерв игроков.

«КВАРТАЛЬНОВ ЗАСЛУЖИЛ В ЦСКА УВАЖЕНИЕ»

- Мы знаем, что вы следите за КХЛ. Вас удивила отставка Дмитрия Квартальнова из ЦСКА – после того, как он выиграл три регулярных чемпионата кряду?

- Меня в России ничего не удивляет! Но это некрасиво. Не очень хочется вспоминать, но я в ЦСКА был в подобной ситуации. Мы хорошо выступили в регулярном чемпионате, вышли в плей-офф… Но хозяев клуба интересуют только медали.

Если Квартальнов здорово работал три года, то надо оценить его работу и отнестись к ней с уважением. Мы с Квартальновым друзья. Когда ЦСКА прилетал в Братиславу мы там здорово поговорили за чашечкой кофе…

Конечно, это не мое дело – рассуждать, почему Дмитрия уволили. Тут могут разные ситуации быть. Любой тренер готов к тому, что его вызовут и скажут: «Спасибо, больше работать не будем!». Вот такая жесткая у нас жизнь.

- Многие специалисты в России критиковали Квартальнова за примитивную игру. Насколько зрелищность важна в работе тренера? Должен ли он ее ставить выше результата?

- Конечно, тренер не должен смотреть на хоккей только своими глазами. Важно, чтоб игра нравилась болельщикам. Надо собирать аншлаги. И чтоб у людей на трибунах глаза горели. В мировом хоккее есть разные направления, чтобы этого добиваться. И каждый тренер идет своим путем. Одним кажется, что хоккей примитивный. А другим он наоборот нравится.

Руководители клуба с одной стороны всегда хотят первого места. А с другой – чтоб команда и играла красиво, и соперника чтоб побила в драке. Что болельщики видели кровь, а игроки после голов прыгали на стекло.

Я сам – за комбинационный хоккей. Всегда старался привить его своим командам. И многие преуспели в этом – заиграли в НХЛ и стали миллионерами. Но повторю, у каждого тренера – свой стиль. Квартального убрали из ЦСКА, но он – хороший специалист. И его пригласят в другой клуб. Хочу передать ему привет и слова поддержки. Сейчас ему нужно терпение.

«РАДИ КОМАНДЫ ГОТОВ ПРЫГНУТЬ С ПАРАШЮТОМ»

- Главный тренер сборной России Олег Знарок однажды обмолвился, что составляет звенья, учитывая гороскопы игроков. И у нас есть сведения, что этому он научился у вас…

- Но это действительно работает! Только я занимался не астрологией, а нумерологией. У меня был друг, с которым я работал 20 лет назад… Мы с ним много общались на эту тему. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Юлиус, вот это будет пятерка». И эти ребята потом стали самым результативным звеном в Чехословакии.

Или был другой пример. Он пришел ко мне и сказал: «Поменяй водителя автобуса, который возит вашу команду. Он может принести вам несчастье». Я сперва изумился: «Что ты такое говоришь?!». Но потом мы отправили водителя на медобследование. И оказалось, что у него было очень высокое давление – 220 на 120 и проблемы с сердцем. Его сразу положили в больницу и больше он водителем не работал.

Так что нумерология здорово помогает. Но это 30 процентов успеха в спорте. А остальное – золотые руки, игровая дисциплина, терпение и ежедневная работа над собой.

- Вы часто спорили со Знарком, когда работали главным тренером рижского «Динамо», а он – главным тренером сборной Латвии?

- Споры бывали, но мы оставались хорошими друзьями. Конфликтов у меня с ним не было. И по отношению ко мне, он всегда вел себя очень прилично. Даже когда мы в 2011 году обыграли его «Динамо» в первом круге плей-офф, ничего страшного не было. Он принял это поражение достойно. Кстати, вот его начальство тогда не убрало. И он потом сделал результат – стал победителем и в КХЛ, и чемпионом мира.

- В чем секрет его успеха?

- Знарок умеет работать с людьми. Он хороший психолог и педагог. Многим кажется, что он говорит порой резко, даже ругаться матом может… Это все равно! Делай, как хочешь, но покажи результат. Есть всего две категории – удачный и неудачный.

Когда у тебя удача – все тебя любят. И столько друзей сразу вокруг. Но если ты проиграл… Только жена рядом. А друзей нету! Поэтому друг – только тот, который всегда рядом, в любой ситуации.

- Знаем, что вы любите заключать пари. И татуировки делали, и волосы красили, и на белом коне по Риге ехали… Сейчас с игроками сборной Словакии на спор шли?

- Может надо парашют взять и прыгнуть, чтоб команда выиграла? Да я даже готов на вашем истребителе самом лучшем полетать ради этого. Потому что я очень люблю хоккей! Это мой эликсир жизни.

- В КХЛ не хотите еще поработать?

- Не приглашают! Но я всегда смотрю на себя объективно. Главным тренером, наверное, уже не хочу. Хотя желание есть и здоровье позволяет. Но вот эти перелеты… Вот советником или консультантом, с методиками подсобить – это другое дело! Тут я готов помочь.