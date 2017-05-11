«Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих». Каррера раскрыл рецепт успеха
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал невероятное
количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых. «Советский
спорт» прочитал все и нашел рецепт успеха итальянца.
Не прекращать учиться
– Я должен изучить еще многое – говорю без ложной
скромности. Я выиграл только первый чемпионат – надеюсь, один из многих. Сначала,
конечно, было непросто, состав «Спартака» уступал «Зениту» и ЦСКА, которые
побеждали многие годы. Когда меня назначили, у команды не было менталитета
победителя. И эта работа была самой сложной, потому что она касается ума.
Преодолевать сложные моменты
– Самый непростой отрезок – в сентябре и октябре, когда мы
проиграли «СКА-Хабаровску» из ФНЛ. Конечно, расстояние и время в пути – это только
половина оправдания. Все зависело от нас, а мы думали, что будет легко. После
этого мы проиграли «Уфе» и «Зениту» – получилось три поражения за 10 дней.
Но даже когда мы проигрывали, у меня было ощущение, что эта
команда может побеждать, пока выкладывается на тысячу процентов. Мне удалось
заставить их понять это. Но получалось так, что в матчах с сильными соперниками
я был спокойнее, чем в играх против командам с нижних мест. Мы были лидерами с первого тура и,
конечно, это огромное психологическое давление.
Добиваться доверия футболистов
– Сначала с игроками было сложно работать, но если вам везет
и результаты приходят сразу, если то, что ты доносишь всю неделю, приносит
результат, тогда футболисты начинают следовать за тобой. Я пытался объяснять,
что хотел. И мне повезло, что нашлись те, кто поверил в меня. Манера нашей игры
пробудила энтузиазм болельщиков, которые ждали много лет. Мы боролись во всех
матчах, кроме, возможно, двух-трех, когда теряли силы. Но в футболе такое бывает.
Справляться с давлением
– Давление было невероятным! «Спартак» – это такой русский «Ювентус».
У этой команды много болельщиков, которые ждут результатов. Что касается
внешних факторов, они не очень меня волновали. Например, я прочел только около 1% того,
что писала пресса о нас! Хотя, если честно, мне было интересно, что они писали
правильного и ошибочного о «Спартаке» после матчей.
Вырабатывать свой стиль
– Какой он, футбол Карреры? Это организация, владение мячом,
высокий прессинг, агрессивность, которые дают максимум результата.
Быть скромным
– Вообще я очень застенчивый и сдержанный. Иногда болельщики
долго идут за мной, прежде чем попросить автограф или фото. Но я отношусь к
этому хорошо. Год назад невозможно было представить, чтобы все это происходило
со мной. Но я здесь! Мы смотрели игру «Зенита» с женой и друзьями, и от эмоций
я расплакался – это было что-то неописуемое. Это были слезы облегчения после того напряжения, которое я
испытывал тысячи часов.
Стремиться к большему
– Когда меня назначили главным тренером, руководство ставило цель быть в тройке. В следующем сезоне нам предстоит выступать в Лиге чемпионов. То, что мы будем в первой корзине – хорошо, но и во второй есть сильные соперники. Я не встречусь с «Челси» или «Ювентусом» – это большое облегчение. Нам нужно будет усиливать состав, но мы с руководством пока не обсуждали этот вопрос.
В тексты использованы цитаты изданиям TUTTOmercattoWEB, GianlucadiMarzio.com, ITA Sport Press.