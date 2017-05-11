Анонс дня на ЧМ-2017. Россия – Дания, Швеция – Латвия и другие матчи

Этот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мира

Сергей Андронов – лучший снайпер сборной на чемпионате мира. А еще он мечтает играть в НХЛ и знает секрет успешной работы со Знарком.