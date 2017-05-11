Анонс дня на ЧМ-2017. Россия – Дания, Швеция – Латвия и другие матчи
«Советский спорт» анонсирует матчи седьмого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.
Россия – Дания
Два года подряд сборная Дании умудрялась добиваться достойных результатов в матчах против россиян. В Братиславе 2011 и Стокгольме 2012 датчане проигрывали со счетом 3:4 и 1:3 соответственно. В остальных семи случаях лучшие силы датского хоккея терпели жестокие поражения от российской команды с общей разницей шайб 13:53.
Чехия – Норвегия
Сравнительно недавно, а именно в 2010 году, норвежцы смогли впервые в своей истории переиграть сборную Чехии. Месть чехов была страшна и в последних трех матчах чехи переигрывали противника с сухим счетом.
Матч
Чехия - Норвегия - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Коварж (Ержабек, Пастрняк), 61:25 (1:0).
Место и дата
11 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
Канада – Франция
У Франции как-то складываются матчи против явного фаворита мирового первенства и победы над Канадой скромной Франции совсем не чужды. Далеко ходить не надо: три года назад на чемпионате мира в Минске, французы нанесли сенсационное поражение Канаде в серии буллитов со счетом 3:2. В 16 матчах у Канады 13 побед, так что ожидать сенсации по заказу вряд ли приходится.
Матч
Место и дата
11 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
Швеция – Латвия
Уникальная победа латвийцев над шведами прогремела достаточно давно – добрых шесть лет тому назад на чемпионате мира в Швейцарии. Любопытно, что год назад в Москве шведы смогли выиграть и Латвии лишь в овертайме, хотя в основной статистике личных встреч перевес у скандинавов весомый – в 15 матчах 12 побед в основное время.
Матч
Место и дата
11 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция