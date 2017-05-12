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Анонс дня на ЧМ-2017. Дания – Германия, Франция – Белоруссия и другие матчи

Александр Федоровский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анонс дня на ЧМ-2017. Дания – Германия, Франция – Белоруссия и другие матчи
Источник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» анонсирует матчи восьмого дня чемпионата мира в Кельне и Париже. 

Чехия – Словения

Всего трижды встречались команды в своей истории, пока словенцы не могут похвастаться хотя бы одной победой в противостоянии с чехами. Лишь раз удалось навязать серьезный бой и проиграть со счетом 4:5.

Матч

Чехия - Словения

Место и дата

12 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

Швеция – Италия

Двадцатый матч противников состоится на этом чемпионате мира. Итальянцы трижды в истории сумели сыграть против шведов вничью, а однажды в матче между этими соперниками не было заброшено ни одной шайбы. В остальных случаях шведы, на правах безусловного фаворита, как правило, крушили скромных итальянцев.

Матч

Швеция - Италия

Место и дата

12 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Дания – Германия

А вот в этой паре результат предсказать достаточно непросто. Всего семь матчей в истории, три победы датчан в основное время, еще один успех был достигнут ими в серии буллитов. Лишь однажды был зафиксирован крупная победа одной из команд, а вот с разницей в одну шайбу завершились сразу четыре встречи.

Матч

Дания - Германия

Место и дата

12 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Франция – Белоруссия

Пять побед в основное время сборной Белоруссии, против двух у Франции. Год назад на чемпионате мира в Санкт-Петербурге была зафиксирована победа белорусов со счетом 3:0.

Матч

Франция - Белоруссия

Место и дата

12 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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