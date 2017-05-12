Анонс дня на ЧМ-2017. Дания – Германия, Франция – Белоруссия и другие матчи
«Советский спорт» анонсирует матчи восьмого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.
Чехия – Словения
Всего трижды встречались команды в своей истории, пока словенцы не могут похвастаться хотя бы одной победой в противостоянии с чехами. Лишь раз удалось навязать серьезный бой и проиграть со счетом 4:5.
Матч
Место и дата
12 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
Швеция – Италия
Двадцатый матч противников состоится на этом чемпионате мира. Итальянцы трижды в истории сумели сыграть против шведов вничью, а однажды в матче между этими соперниками не было заброшено ни одной шайбы. В остальных случаях шведы, на правах безусловного фаворита, как правило, крушили скромных итальянцев.
Матч
Место и дата
12 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Дания – Германия
А вот в этой паре результат предсказать достаточно непросто. Всего семь матчей в истории, три победы датчан в основное время, еще один успех был достигнут ими в серии буллитов. Лишь однажды был зафиксирован крупная победа одной из команд, а вот с разницей в одну шайбу завершились сразу четыре встречи.
Матч
Место и дата
12 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Франция – Белоруссия
Пять побед в основное время сборной Белоруссии, против двух у Франции. Год назад на чемпионате мира в Санкт-Петербурге была зафиксирована победа белорусов со счетом 3:0.
Матч
Место и дата
12 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция