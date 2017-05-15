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Денис Глушаков: Каррера – военачальник. Я – верховный спартанец! Анонс «ССФ»

Дмитрий Роговицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков: Каррера – военачальник. Я – верховный спартанец! Анонс «ССФ»

Завтра, 16 мая, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол». Вот что вы сможете из него узнать.

Читатели «Советского спорта» могут бесплатно скачать pdf-версию свежего выпуска здесь

«Если не выиграете, я вас убью!»

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов исследует природу спартаковского чемпионства.

Денис Глушаков: «Каррера – военачальник. Я – верховный спартанец!»

Капитан «Спартака» в эксклюзивном интервью «ССФ» назвал лучший матч в сезоне, рассказал о ярости Массимо Карреры после игры с «Томью» и автомобилях, пострадавших во время празднования чемпионства. 

Как сбываются мечты

Спустя 16 лет «Спартак» вернул себе чемпионский трон. Обозреватель «ССФ» Михаил Борзыкин вспоминает основные вехи «золотого» сезона.

Раде Дугалич: «Тосно» обыграет «Зенит»

Лучший защитник первенства ФНЛ-2016/17 вспомнил, как его ставил в нападение Валерий Карпин, и объяснил, почему в России симпатизирует «Спартаку».

Следы на трудном пути

Вдохновившись непростой судьбой защитника «Перуджи» Сальваторе Монако, автор «ССФ» сочинил рассказ на основе его биографии. Если вы любите, преодолевая трудности, идти к своей мечте, этот текст для вас!

Хуан Мата: «Футбол – самая великая из невеликих вещей»

В интервью испанской газете El Pais хавбек «Манчестер Юнайтед» поведал о взаимоотношениях с Жозе Моуриньо, добросердечной сестре и желании выиграть Лигу Европы.  

Кевин Де Брейне: «Хочу выиграть все и сразу»

Второй по стоимости футболист в истории Премьер-лиги в интервью France Football заявил о намерении завоевать все трофеи – как в Англии, так и на европейской арене. 

Терминатор против дьявола

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев обоих финалистов Лиги чемпионов считает неуязвимыми, при этом не скрывает симпатии к «Ювентусу».

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

- Рассуждения Евгения Ловчева о том, кто займет второе место в РФПЛ;

- Прощание Дмитрия Лоськова с карьерой игрока;

- Шестое чемпионство «Челси».   

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