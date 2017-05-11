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Посол Мексики: Российские игроки? Помню только советских: Яшин, Дасаев

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Посол Мексики: Российские игроки? Помню только советских: Яшин, Дасаев
Источник: «Советский спорт». Александр Мельников

Временный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга рассказал о подготовке страны к Кубку конфедераций в России.

- Сколько мексиканских болельщиков приедет на Кубок конфедераций?
- Мексика – футбольная страна, мы два раза проводили чемпионат мира, один раз победили на домашнем Кубке конфедераций. В нашей стране большой интерес к России, ведь в ближайшие два года это столица футбола.

На данный момент нам известно, что более 700 болельщиков уже сделали себе fan id. Но мы считаем, что на турнир приедет намного больше человек: у нас большое мексиканское землячество в Европе. Наши люди привыкли делать все в самый последний момент, в том числе покупать билеты и оформлять документы. Думаю, несколько тысяч мексиканцев точно приедут на Кубок Конфедераций.

- Будет ли подготовлена специальная памятка для мексиканских болельщиков?
- Наше министерство иностранных дел принимает определенные меры. Мы уже начали объяснять болельщикам некоторые нововведения: например, оформление все того же fan id. Этот документ практичен и полезен, ведь теперь не нужно иметь визу, чтобы приехать на футбол.

Также мы оповещаем обо всех документальных сложностях, что срок паспорта мексиканца должен истекать не ранее 6 месяцев. Чтобы на руках была медицинская страховка. В общем, много в этой брошюре советов. Но мы и без того знаем, что Россия очень гостеприимная страна, что особых проблем здесь нет. Мы откроем офисы нашего посольства в Казани и Сочи. В этих городах сыграет наша сборная. Никаких особых рекомендаций по России нет.

- По мнению британских СМИ, российский футбол тесно связан с расизмом. Это не беспокоит мексиканцев?
- Работая в России уже много лет, признаков этого явления, этой «болезни», я не заметил. Наш опыт показывает, что когда россияне узнают, что мы мексиканцы, они к нам хорошо относятся. То же самое и у наших граждан по отношению к россиянам.

Наш народ относится к россиянам с большой симпатией. Это богатая история взаимоотношений: дипломатических, культурных, экономических, политических. Они всегда были хорошими.

- Первый официальный матч сборная России провела именно с Мексикой.
- Да. Еще помню, когда был намного моложе, на ЧМ-1970 в Мексике сборная СССР играла с нами в матче-открытии. Была ничья. Так что где бы мы – мексиканцы и россияне – не встречались, наши отношения всегда были дружескими. Поэтому мы не беспокоимся за наших граждан на Кубке конфедераций.

- Как прокомментируете совместную заявку Мексики, США и Канады на проведение ЧМ-2026?
- В случае победы нашей заявки мы надеемся, что чемпионат мира получится грандиозным. Мескика, Канада и США давно работают совместно во многих областях, особенно экономических. Поэтому благодаря наработанным связям мы могли бы организовать запоминающийся чемпионат мира.

Наши страны давно создали развитую инфраструктуру. Это ведь будет полезно и нашим странам. Это коммуникация, полеты. Тем более, хорошо быть первооткрывателями, ведь ЧМ еще никогда не проводили три государства вместе.

- Как вам живется в России?
- Я уже третий раз работаю в России. Впервые я трудился здесь в начале 90-х, затем в начале «нулевых», и вот теперь уже как полтора года я вернулся в Россию снова. Мне прекрасно работается в Москве, я вернулся сюда с радостью. Чувствую себя удобно, нас принимают хорошо. Знаю российских дипломатов, живущих в Мексике. Они тоже чувствуют себя как дома. Хоть мы и разные народы, но что-то общее у нас есть.

Кубок конфедераций дает мексиканцам возможность узнать больше о России. Сейчас наши журналисты работают над созданием 10 документальных фильмов о вашей стране. Они уже побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Мы очень этому рады. В век информационной войны очень важно, чтобы наши граждане знали о России как можно больше настоящего.

- Будете ли переживать за Россию? Конечно после Мексики.
- Буду! И я говорю это не потому, что сейчас мы с вами разговариваем. Еще будем болеть за Чили, тоже латиноамериканская сборная. А против вас мы будем играть еще между прочим!

- Футбол в Мексике – общенациональное пристрастие?
- Это самый популярный спорт. Я с детства болею за «Атланте» из Канкуна. К сожалению, команда уже не играет в высшей лиге. Клуб основали испанцы, приехавшие в Мексику после падения республики. Поэтому и форма «Атланте» как у «Барселоны».

Из российских клубов мне нравится «Краснодар» и «Ростов». В этом году они достойно выступили в еврокубках, я смотрел их матчи. В их составах нет звездных игроков, но они сильны командной игрой.

- Кто лучший: Уго Санчес или Чичарито?
- Безусловно Уго Санчес! Он пять раз подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, играл за «Атлетико» и «Реал».

Кто мой любимый футболист? Мне нравились Пеле, Марадона. Месси, Роналду? Конечно. Все они очень хорошие игроки. Ещн Йохан Кройфф.

- Помните кого-то из наших игроков?
- Яшин, Дасаев – отличные вратари. Много в сборной Советского Союза было и армян, грузин…

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