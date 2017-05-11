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Дриблинг уровня «Месси»: 10 самых красивых голов апреля в ПФЛ (видео)

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Автор лучшего года месяца - Сослан Кагермазов
Автор лучшего года месяца - Сослан КагермазовИсточник: ФК «Афипс»

«Советский спорт» выбирает 10 самых красивых голов, забитых в марте в матчах Профессиональной футбольной лиги.  

12 марта первыми после зимней паузы «ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» возобновили представители группы «Юг». За неполный месяц они сыграли три тура и забили 57 мячей, их которых мы выбрали 10 самых красивых. Там есть на что посмотреть: дальние удары, мощные замыкания и отличные комбинации – полный комплект!

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