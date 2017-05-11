Он дебютировал в сборной с гола канадцам…

В четверг утром на 66-м году скоропостижно ушел из жизни двукратный чемпион мира Александр Бодунов. «Советский спорт» вспоминает знаменитого форварда.

Бодунов скончался у себя на даче в Тучково, что в 69 километрах от МКАД по Минскому шоссе. По предварительной информации, от острой сердечной недостаточности. Никого из родственников в этот момент рядом не оказалось.

Автор этих строк в последний раз встретился с Бодуновым на первом домашнем матче «Витязя» в уходящем сезоне с «Авангардом». Александра Ивановича, первого тренера команды из Чехова/Подольска, а также ветеранов «Витязя» Вячеслава Анисина и Алексея Ивашкина тепло приветствовали переполненные трибуны. Дорогим гостям подарили игровые свитеры команды, в потом пригласили в ложу.

Бодунов запомнился на редкость скромным человеком. Как-то я ехал с ним в одной машине из Чехова в Москву. От разговора под диктофон он наотрез отказался. Жаль, потому что собеседником был очень интересным.

- Сашка Бодунов вместе со своими партнерами по звену Вячеславом Анисиным и Юрием Лебедевым пришли в ЦСКА из молодежной команды, - вспоминает легенда Борис Михайлов. – Когда у руля стоял не Анатолий Владимирович Тарасов, а его соратник Борис Павлович Кулагин. Тарасов тогда был главным тренером Вооруженных Сил и передал ЦСКА Кулагину. Тот решил омолодить команду и ввел в состав тройку 19-летних Лебедев – Анисин – Бодунов, в которой Аниська слыл тактиком, Лебедь обеспечивал надежность тыла, а Бодун был мускулами звена. Парень он крепкий, владел мощным щелчком, мог постоять за себя. Как ныне модно говорить, сбросить перчатки.

А в запас отправились тарасовские гвардейцы – Мишаков, Ионов, Моисеев. В чемпионате-1970/71 ЦСКА стартовал неважно, вперед убежало «Динамо». Отрыв составлял больше десяти очков. Многие еще до Нового года провозгласили бело-голубых чемпионами. Тогда в ЦСКА вернулся Тарасов, и молодых заменили ветераны. Летом Кулагин ушел в «Крылья Советов» и пригласил молодежную тройку к себе. Они не хотели уходить из ЦСКА, но им пообещали, что в «Крыльях» станут лидерами. Так и вышло.

В 1974 году «Крылышки» нас обыграли и стали чемпионами страны. А Блдун и его партнеры пробились в сборную.

Бодунов и его партнеры не просто выломали дверь в сборную, но и стали участниками эпохальной Суперсерии-72. Причем были в тех исторических мачтах с канадскими профессионалами не на подхвате, а выходили на первый план.

6 сентября 1972 года. Виннипег. Бодунов дебютирует в сборной. Да как – заброшенной в ворота Тони Эспозито шайбой. А его молодая тройка, забив два гола, вносит перелом в ход игры. Уступая 1:3 и 2:4, наши добиваются ничьей 4:4.

Через несколько лет Анисин вернулся в ЦСКА, а Бодунова забрал в «Спартак» Кулагин, возглавивший красно-белых в конце 70-х. Потому что ценил Александра за надежность и стабильность.

Звание заслуженного мастера спорта двукратный чемпион мира, участник трех Суперсерий с канадскими профессионалами получил в… 2003 году. К 80-летнему юбилею большого ЦСКА. Через 20 лет после завершения карьеры. Это сейчас регалии в хоккее раздают налево и направо за призовые места. Бодунов ушел из жизни одним из самых недооцененных чемпионов.