Вопрос дня: Почему Овечкин не приедет играть за сборную России?

ВОПРОС: Почему Александр Овечкин не приедет играть за сборную на чемпионате мира?

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ: Александр Овечкин и его клуб «Вашингтон Кэпиталз» в ночь с 10 на 11 мая выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в решающем матче серии «Питтсбургу». Таким образом, сразу три игрока «Вашингтона» - защитник Дмитрий Орлов и нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин оказались свободны для приглашения из сборной, где специально для них в заявке были оставлены две вакансии

Тренеры сборной России сразу же связались с российскими хоккеистами «Вашингтона» - все трое согласились срочно прилететь в Кельн и помочь национальной команде. Однако Овечкин предупредил, что вряд ли сможет сыграть уже в первом матче плей-офф, потому что получил травму в матчах с «Питтсбургом», и последние две игры серии Кубка Стенли смог отыграть только с помощью уколов болеутоляющих препаратов,

Штаб сборной принял решение, что Овечкин в его нынешнем состоянии не сможет помочь сборной, и ему лучше сосредоточиться на восстановлении. Орлов и Кузнецов вызваны в сборную и должны присоединиться к команде уже 12 мая.

ВОПРОС: Что за травма помешала Овечкину?

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ: Согласно первым сообщениям из Вашингтона, Александр получил травму паха еще в предыдущем матче против «Питтсбурга». В последних двух матчах медики клуба смогли с помощью инъекций добиться того, что он смог выйти на лед, но в последнем матче Александр все равно не смог сыграть в полную силу. В результате игру он закончил с показателем полезности «минус 2», «Вашингтон» проиграл 0:2, причем обе шайбы были заброшены в тот момент, когда на льду был Овечкин.

ВОПРОС: Насколько это тяжелая потеря для сборной?

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ: с 2004 года Овечкин 12 раз принимал участие в чемпионатах мира по хоккею в составе сборной России. Трижды - в 2008-м, 2012-м и 2014-м году - он завоевывал золотые медали.

ВОПРОС: Кто заменит Овечкина в сборной?

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ: Скорее всего, вместо него на чемпионат мира будет заявлен Кирилл Капризов.



