Без Овечкина! Сборная России приняла важное кадровое решение, побеждая датчан

Сборная России одержала четвертую победу на ЧМ-2017, разгромив датчан (3:0) за 70 секунд и дозаявив по ходу матча Кузнецова и Орлова.

Как и в матче против сборной Италии, в поединке с Данией все в нашей команде зависело от настроя. Пусть в этой встрече не участвовал наш капитан Сергей Мозякин. Форсировать выход на лед опытного форварда раньше времени просто не было смысла.

Положа руку на сердце, дело Мозякина в сборной – положить нужную шайбу в «девяточку» в большинстве в ответственном и напряженном матче. Вот для чего Сергей, по сути, нашей команде необходим.

ДАНИИ НЕТ СМЫСЛА НАПРЯГАТЬСЯ

А погонять шайбу с таким соперников как Дания… Пусть сборная на меня не обижается. Но для этого в ней есть и более молодые ребята.

Тем более, что вот у них добавился очень существенный стимул показать себя в этом поединке! Потому что накануне ночью «Вашингтон» все же уступил «Питтсбургу» в решающей битве серии. А это означает, что, скорее всего, в ближайшие дни сборную России пополнят известные игроки НХЛ. И кто-то из нынешнего состава уступит им место в национальной команде.

Конечно, сборная Дании – не тот оселок, где сборную России можно проверять на прочность. Год назад, на чемпионате мира в Москве наши разгромили скандинавов со счетом 10:1.

Правда, тогда дубль оформил как раз Мозякин. Но даже если вычесть пару его голов, сути это не меняет – соперник нам пока не ровня.

Перед матчем порадовало, что сами игроки про этот двухзначный счет уже ничего не помнят.

- Мы так крупно датчан в Москве обыграли?! – изумился Дадонов. И еще больше удивился, что сам забросил одну шайбу в том матче. Седьмую по счету.

Датчане на этом чемпионате мира себя пока никак не проявили. Единственные два очка набрали, одолев по буллитам словаков. А вот сборным США и даже Латвии уступили с крупным счетом – 2:7 и 0:3. Возможно, это связано с тем, что бороться за выживание в элите скандинавом на этом турнире нужды нет. Через год они сами станут хозяевами чемпионата мира. А, значит, имеют железобетонный иммунитет.

РОССИЯНЕ НОЧЬЮ «СЧИТАЛИ ОВЕЧЕК»?

Однако в первом периоде выяснилось, что настроиться на матч, как следует, наши так и не смогли. Хоккей поначалу был довольно скучным. Россияне без труда заходили в зону соперника, датчане откатывались назад всей пятеркой. И опасных моментов было маловато.

В стартовой двадцатиминутке мне лично запомнилась разве что трехходовка Гусев – Кучеров – Наместников. Владислав завершал эту быструю и красивую атаку, подставляя клюшку на пятачке. Но шайба ушла чуть в сторону от ворот.

Проблема нашей команды с реализацией была в том, что наши не обостряли игру, приняв за основу скорости датчан. Не взвинчивали темп, не добавляли агрессии.

Ни одного удаления за два периода! Создавалось впечатление, что сборная России всю ночь перед матчем в полном составе «считала овец», наблюдая за решающим поединком «Вашингтона» с «Питтсбургом» и попросту не выспалась.

УДАЧНАЯ РОКИРОВКА ЗНАРКА

Первая половина матча прошла без голов. И тут Знарок решился на ротацию состава, которая давно уже напрашивалась. Поменял местами Никиту Гусева и Артемия Панарина.

Команда сразу откликнулась голами на эту рокировку. За 70 секунд в ворота датчан влетело три шайбы!

Первым отличился по традиции московский армеец. Богдан Киселевич отправил шайбу точно в верхний угол. А вот вывел его на убойную позицию великолепным пасом Панарин.

После этого гола оборона датчан рухнула моментально. Буквально через несколько секунд Сергей Плотников оказался один-одинешенек на чужом пятачке. И на мгновение на площадке возникла пауза – никто словно понять не мог, как такое могло произойти?! А потом Сергей первым очнулся от оцепенения. Переложил шайбу, сместился в сторону, уложил на лед вратаря и оформил наш второй гол в этом матче.

Третьим отличился Гусев, который в связке с родными питерскими армейцами тут же оказался в нужное время в нужном месте и добил шайбу в ворота с пятачка.

Третий период превратился в формальность… И лично мне запомнился только тем, что на первой его периоде ФХР сделала официальное сообщение – в сборную вызваны Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Александр Овечкин пропустит чемпионат из-за травмы нижней части тела.